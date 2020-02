Autonrenkaat Latviasta? Riiassa voi tehdä huippulöytöjä – rengasmyyjä Stefans: ”Alalla on todella kova taistelu”

Latvialaiset rengaskauppiaat myyvät brändirenkaita Suomen liikkeiden hintoja halvemmalla. Onnistuneet rengaskaupat vaativat kuitenkin perehtymistä yksittäisten renkaiden hintatasoon.

Hintatietoinen asiakas voi tehdä Latviassa hyvät kaupat autonrenkaissa Suomen hintoihin verrattuna. Kaikissa renkaissa hinnat eivät kuitenkaan ole kovinkaan alhaalla, joten hintavertailua kannattaa tehdä jo koti-Suomessa.

Olemme ajamassa Latvian pääkaupungin Riian hiljaisemmilla alueilla ja ohitamme lukuisia varaosa- ja rengasliikkeitä. Silmin nähden on selvää, että tarjontaa on paljon, ja liikkeiden koko ja taso vaihtelevat huimasti. Tilanne on se, että Riiassa renkaita voi ostaa monista paikoista ja usein kohtuuhintaan.

Alla olevasta videosta voit katsoa, miten vaihdat renkaat turvallisesti kotikonstein.

Astumme lopulta sisään Rubbers Tire Shopiin Riiassa osoitteessa Krustpils 6. Kyseessä on yksi alueen suurista toimijoista ja verkkokaupoista. Myynnissä on sekä renkaita että vanteita. Myymäläpäällikkö Stefans Šilders kertoo, että noin puolet rengaskaupasta tapahtuu nykyään verkossa. Vanteet asiakkaat ostavat vielä lähes poikkeuksetta liikkeestä.

Šilders arvioi, että suomalaisasiakas voi säästää brändirenkaissa helposti 20–30 prosenttia. Tunnetuimpien merkkien joukossa on kuitenkin poikkeuksia. Osa hinnoista on samalla tasolla Latviassa ja Suomessa, joten asiakkaan kannattaa tutkia asiaa jo ennen Latvian-reissua.

– Pääasiassa myymme tietenkin paikallisille markkinoille, mutta meillä on tietysti monia asiakkaita Liettuassa ja Virossa. Lisäksi meillä on asiakkaita muualla Euroopassa – etenkin Ruotsissa ja Puolassa. Täällä saa myydä replika- eli kopiovanteita. Brändivanteet ovat hyvin kalliita, joten eurooppalaiset asiakkaat kääntyvät meidän puoleemme alhaisten hintojen vuoksi.

Myymäläpäällikkö Stefans Šilders kertoo, että Riiassa rengasliikkeillä on kova kilpailu.

Šilders kertoo, että uudet renkaat asennetaan valmiiksi kiinteällä 25 euron hinnalla. Hän arvioi, että suomalaisasiakkaan kannattaa suunnata latvialaiseen rengasliikkeeseen ainakin sellaisessa tilanteessa, jossa suomalainen harkitsee rengaskauppojen lisäksi uusia vanteita.

– Otetaan esimerkki. Jos tietty rengas maksaa Suomessa vaikkapa 100 euroa, niin me voimme useassa tapauksessa tarjota saman renkaan 80 eurolla. Joissakin hinnoissa meillä on kuitenkin täsmälleen sama hinta. Samalla on syytä muistaa, että olemme hyvä vaihtoehto etenkin vanteissa. Monet pohjoismaalaiset ostavat vanteensa Virosta, Liettuasta tai Latviasta. Vanteet kulkevat usein Baltian kautta, joten meillä on myös hyvin valikoimaa.

Suomalaisten, ruotsalaisten tai vaikkapa puolalaisten asiakkaiden mieltymyksissä ei ole Šildersin mukaan yhtä selkeää suosikkia. Halvimpia malleja ulkomaalaiset asiakkaat ostavat kuitenkin vain harvoin.

– Suomalaiset eivät etsi yhtä tiettyä rengasta. Kaikki huippubrändit ovat suosittuja. Oikeastaan vain paikalliset ostavat halpoja kiinalaisia renkaita hinnan vuoksi. Latviassa yhdellä ihmisellä voi olla kaksi tai kolme autoa. Siksi vanhat osat ja halvat renkaat liikkuvat paljon. Myös autojen jälleenmyyjät hankkivat halpoja renkaita.

Kuluttajan näkökulmasta Latvian rengas- ja vannekaupan tilanne on Šildersin mielestä hyvä. Hintakilpailu on kovaa ja tarjontaa on paljon.

– Alalla on todella kova taistelu. Suurilla yrityksillä on tietenkin suuret varastot. Haaste on se, että monet pienet latvialaisyritykset myyvät myös halvalla. Marginaali on hyvin alhaalla, ja kilpailu on kovaa. Tämä kaikki vaikuttaa myös hintoihin. Viisitoista vuotta sitten saatoimme tehdä esimerkiksi 200 euroa voittoa vannekaupoissa. Nyt vastaavassa tilanteessa voittoa tulee ehkä 50 euroa.

Latviassa kauppiaat myyvät renkaita paljon myös verkkokaupassa. Liikkeessä on esillä paljon tunnettujen valmistajien malleja.

Valitsemme neljä vertailurengasta ja pyydämme jokaisen hintalapun Riian Tire Shopista. Vertailemme hintoja Suomen halvimpiin verkkokauppahintoihin ja hintoihin suomalaisissa rengasliikkeissä. Renkaan koko valikoituu käytössä olevan auton perusteella: 205/60 R16.

Yksi Nokian Hakkapeliitta 8 -nastarengas maksaa Latviassa 89 euroa. Neljälle renkaalle tulisi näin ollen hintaa 356 euroa ja asennettuna 381 euroa. Helsinkiläisissä rengasliikkeissä yhden renkaan hinta on karvan verran alle 150 euroa. Esimerkiksi RengasCenter Helsingin Roihupellossa tarjoaa neljää rengasta asennettuna hintaan 590 euroa, mikä on linjassa kilpailijoiden hintojen kanssa. Rengas-Online myy Suomessa samaa rengasta hintaan 136,10 euroa. Säästöä voi kertyä liikkeestä riippuen jopa kaksisataa euroa.

Nokian Hakkapeliitta 9 -nastarenkaan hintalappu Latviassa on 119 euroa ja neljän asennetun renkaan 501 euroa. Rengas-Online myy samaa rengasta miltei vastaavaan hintaan 119,90 euroa. Suomalaisissa liikkeissä asennettujen renkaiden hinnat asettuvat kuitenkin 600 euron kummallekin puolen. Säästöä kertyisi tällaisessa tapauksessa noin 100 euroa.

Halvimpia renkaita ostavat lähinnä paikalliset asiakkaat.

Bridgestone Turanza T005 -kesärengas maksaa Riiassa puolestaan 90 euroa ja neljän renkaan asennettuna 385 euroa. Suomalaisesta verkkokaupasta vastaavan renkaan voi saada 98,50 eurolla. Suomalaisessa rengasliikkeessä yhden renkaan hinta on alle 140 euroa ja neljän renkaan 550 euroa. Säästöä Suomen rengasliikkeisiin verrattuna on mahdollista tehdä yli 100 euroa.

Seuraava vertailurengas on Michelin Primacy 4 -kesärengas, jonka hinta Latviassa on 118 euroa ja asennettuna kokonaisuutena 497 euroa. Suomalaisesta verkkokaupasta yksi rengas lähtee kotiin 130,50 euron hintaan. Useassa suomalaisessa liikkeessä vastaavan neljän renkaan kokonaishinta on 570 euroa. Samaan hintaan voi saada myös asennuksen, joten säästöä kertyy reilut 70 euroa.

Muitakin renkaita vertailemalla on selvää, että myymäläpäällikkö Šildersin arvio 20–30 prosentin säästöstä pitää monen renkaan osalta paikkansa – ei kuitenkaan kaikkien. Latviaan kannattaa lähteä rengas- ja vannekaupoille, jos tietää, mitä on hakemassa ja on valmis tekemään hintavertailun.