Pekka tilasi pakastimen ja pyykkikoneen – kesken toimituksen koko kauppa katosi: ”Tajusin että oh shit”

Suomalaiset ostajat ovat voineet menettää rahojaan, kun virolainen nettikauppa yllättäen lopetti toimintansa.

Suomalaistenkin suosima virolainen verkkokauppa Reset.ee on yllättäen lopettanut toimintansa. Verkkokauppa etusivun tilalla on ollut lyhyt eestinkielinen ilmoitus, jossa kerrotaan verkkokaupan hakeutuvan konkurssiin. Nyt sekin on poistunut, ja tilalla on vain tyhjä valkoinen sivu.

Etukäteen Reset.ee ei varoittanut vaikeuksistaan mitenkään. Helsinkiläinen Pekka, 48, sai tietää kaupan kaatumisesta viime maanantaina, kun hän tiedusteli tilauksensa perään.

– Tilaus piti maksaa etukäteen ja tilaamani pyykkikone tuli melkein heti, hän kertoo.

Sen sijaan samalla kertaa ostetun hintaisen pakastimen luvattiin saapuvan vasta parin–kolmen kuukauden päästä. Pekka maksoi pakastimesta reilun tonnin tilauksen yhteydessä.

– Suostuin odottamaan kun hinta oli hyvä ja remontti kesken. Kyselyihin vastattiin aina asiallisesti. Kunnes sitten tuli vaan virhemeili, Pekka kertoo.

Pekan kaupalle sähköpostilla lähettämään tiedusteluun tuli automaattinen vastaus: ”Address not found”. Sähköpostipalvelu ilmoitti, ettei vastaanottajan tuttua osoitetta ole olemassa.

– Tässä kohtaa tajusin, että oh shit. Menin verkkoon katsomaan, ja sivusto oli nurin. Googlaamalla löysin virolaisista lehdistä artikkeleita, että verkkokaupalla oli ollut kärhämää paikallisten kuluttajaviranomaisten kanssa, koska se myi tavaraa, jota ei oikeasti ollut varastossa.

Muun muassa rajat ylittävän verkkokaupan ongelmissa avustava Euroopan kuluttajakeskus on seurattu Reset.een tapausta.

– Meille on tullut seitsemän yhteydenottoa Resetistä, ja tämän viimeisen käänteen takia yksi kysely, kertoo kuluttajaoikeusneuvoja Kaisa Metsätähti.

– Jossain vaiheessa loppuvuotta kaupalla on ollut toimitusongelmia ja maksupalautusta ei tullut, kun kuluttaja peruutti tilauksen. Eli jotain ennakoivia ongelmia on ollut.

Myös kuluttajakeskuksessa on pantu merkille yrityksen ilmoitus konkurssiin hakeutumisesta. Mitään viranomaislähteistä varmistettua tietoa konkurssista ei ole Metsätähden mukaan vielä tullut.

– Se, koska tieto konkurssista tulee virallisiin rekistereihin, riippuu konkurssiin asettajasta ja menettelystä. Konkurssiin asettaminen tapahtuu tuomioistuimessa, jonne joko yritys itse tai sen velkoja tekee hakemuksen, ja konkurssiin asettamisessa voi mennä jonkin aikaa siitä kun konkurssia on haettu. Siitä syystä tieto konkurssista ei näy yleensä välittömästi rekistereistä siinä vaiheessa kun myyjä itse ilmoittaa hakeutuvansa konkurssiin.

Mahdollisuudet saada kaupalle jo maksetut rahat takaisin riippuvat maksutavasta.

– Jos maksu on tehty luottokortilla, maksunpalautuksesta voi kääntyä pankin puoleen, Metsätähti kertoo.

– Jos on käyttänyt muita maksukortteja, on hyvä varmistaa pankilta, onko niissä vastaavan kaltaista suojaa kuin luottokorttimaksuissa.

Jos tuotteet on maksanut tilisiirrolla tai muuten laskulla, niin rahojaan voi yrittää periä konkurssipesän kautta, sitten kun tieto konkurssista ja konkurssipesänhoitajasta vahvistuu.

– Se on yleensä melko epävarmaa, sillä kuluttajat ovat yleensä etusijattomia velkojia ja pesän varoista ei usein riitä jako-osuuksia kuluttajille asti, Metsätähti toteaa.

Metsätähden mukaan neuvoa korvauksen hakuun konkurssipesältä voi tarvittaessa kysyä Euroopan kuluttajakeskuksesta.

Se, että verkkokaupalta ei löydy tavaraa omasta varastostaan, vaan tuote tilataan ja valmistajalta, ei ole Metsätähden mukaan kovin poikkeuksellista kodinkone- ja huonekalukaupassa.

– Kyllä tällaista näkee kaupoissa, että tuotetta ei ole heti tilattaessa saatavissa, hän kertoo.

Jos kysymyksessä on tilaustuote, siitä olisi kuitenkin tarpeen kertoa verkkokaupan sivuilla kaupanteon yhteydessä.

– On kuluttajan kärsivällisyydestä kiinni, jaksaako hän odottaa vai peruuko kaupan mikäli toimitus viivästyy sovitusta toimitusajasta. Kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa tilaus, kun tavaraa ei ole vielä toimitettu, Metsätähti neuvoo.