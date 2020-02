Kommentti: Näin lasket, kannattaako asunto vuokrata vai ostaa

Omistusasuminen on yleensä edullisempaa kuin vuokralla asuminen – mutta ei aina, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Kotia perustaessa tai vaihtaessa edessä on valinnan vaikeus, ostaako oma asunto vai etsiäkö sittenkin mieluinen vuokra-asunto.

Talouspuntarointi kiteytyy kysymykseen, kumpi vaikuttaa juuri nyt edullisemmalta, omistus- vai vuokra-asunto. Entä kumpi näyttää pitkän ajan kuluessa houkuttelevammalta?

Yhtälön muuttujat voivat vaihdella itse kunkin tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan, mutta harkintaan voi ottaa ainakin seuraavanlaisia seikkoja:

Kuinka pitkäaikaisen asumus on harkinnassa, mikä on tähtäimessä olevan asunnon sijainti sekä halutun asuntotyypin hinta- ja vuokrataso ja minkälaisin ehdoin harkittuun asuntoon on saatavilla asuntoluottoa?

Ensimmäinen kysymys on suhteellisen helppo, jos tähtäimessä on suhteellisen lyhytaikainen rupeama, sillä tilapäiseksi aiotun asunnon vuokraaminen on yleensä yksinkertaisempi ja vaivattomampi vaihtoehto kuin ostaminen.

Mutta jos aikomus on asettua samaan asuntoon useamman vuoden ajaksi tai pysyvästi, voi ostaminen olla edullista.

Vaaka kallistuu herkästi omistusasumisen kannalle sillä hyvin yksinkertaisella ja ainakin normaaleissa asuntomarkkinaoloissa pätevällä perusteella, että oman asuntonsa omistaja saa pitää maksamatta jäävän vuokratuoton omana hyvänään.

Tällainen nyrkkisääntö pätee asuntomarkkinoilla, joilla valinta tehdään jokseenkin samanlaisten ja -veroisten osto- ja vuokra-asuntojen välillä, ja joilla asukas kustantaa muuten yhtä suuret asunnon peruskulut mutta vuokralainen kustantaa lisäksi asunnon omistajan eli vuokranantajan sijoitukselleen vaatiman tuoton.

Ostamisen ja vuokraamisen kustannuksia voi puntaroida myös arvioimalla, olisiko tarjolla olevan mieluisan vuokra-asunnon kuukausivuokralla mahdollista hoitaa samanlaisen asunnon ostamiseen tarvittavan asuntolainan korot ja lyhennykset sekä vuokraan sisältyvät asunnon pakolliset kulut, kuten vastikkeet.

Saman vertailun voi tehdä toisinpäin laskemalla harkinnassa olevan asunnon omistamisesta koituvat rahoitus- ja hoitokulut sekä vertaamalla niitä samanlaisen vuokra-asunnon kuluihin.

Kuukausittaisten asumiskulujen lisäksi vertailussa on syytä ottaa huomioon, että omistusasujalle kertyy asumisen ohessa asunnon arvon verran varallisuutta mutta vuokra-asumisen ohessa vastaava varallisuus kertyy vuokranantajalle.

Jos omistusasunnot ovat syystä tai toisesta poikkeuksellisen kalliita ja/tai jos vastaavien vuokra-asuntojen vuokrat ovat poikkeuksellisen matalia suhteessa asuntohintoihin, voi vuokra-asuminen olla edullisempi vaihtoehto.

Näin voi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että vuokran ja omistusasunnon kulujen erotuksella voi asumisensa ohessa kerryttää itselleen muuta varallisuutta.