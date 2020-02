”Odotat kuusi kuukautta ja sitten menet taas mukaan” – sijoittajat vinkkaavat kuinka osakesäästötiliä kannattaa käyttää

Sijoituskonkarit suosittelevat osakesäästötiliä sille, jolla on intoa perehtyä yhtiöihin ja käydä aktiivista kauppaa.

Yli 50 000 suomalaista on avannut jo osakesäästötilin. Tilejä tarjoavien yritysten mukaan niille on toistaiseksi ostettu eniten tunnettujen, isojen yhtiöiden osakkeita.

Osakesäästötili poikkeaa arvo-osuustilistä esimerkiksi siten, että sille voi tallettaa korkeintaan 50 000 euroa ja sille voi ostaa pelkästään yksittäisiä osakkeita eli ei esimerkiksi pörssinoteerattuja indeksirahastoja.

Etu arvo-osuustiliin verrattuna on se, että tilin sisällä ei veroteta myyntivoittoja tai osinkoja. Pääomatuloveroa peritään vasta, kun tililtä nostetaan varoja. Toisin sanoen verotus siirtyy myöhemmäksi kuin arvo-osuustilillä.

Millaisia osakkeita osakesäästötilille sitten kannattaa ostaa? Taloussanomien haastattelemat asiantuntijat eivät näe tässä asiassa suurta eroa osakesäästötilin ja arvo-osuustilin välillä.

Konkarisijoittaja Seppo Saarion mielestä osakesäästötili jäi torsoksi monella tavalla. Se ei hänen mielestään rohkaise niinkään pitkäaikaiseen kuin lyhytaikaiseen sijoittamiseen eli osakkeilla spekulointiin.

– Iso etu on se, että osakesäästötili on joustava. Voit myydä voitollisia osakkeita eikä niistä tarvitse heti maksaa veroa. Toisaalta et voi myöskään hyödyntää tappioita verotuksessa ellet sulje tiliä.

Saarion mielestä osakesäästötilistä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun haluaa ottaa kaiken irti niin sanotusta kuuden kuukauden säännöstä. Sääntö tarkoittaa sitä, että pörssissä tehdään voitot puolen vuoden aikana syksystä kevääseen. Keväästä syksyyn on puolestaan tyypillisesti heikkoa aikaa pörssissä.

– Osakesäästötilillä myyt voitolla etkä ota rahoja pois, niin et maksa mitään veroja. Sitten odotat kuusi kuukautta ja menet taas mukaan, Saario sanoo.

Seppo Saario pitää osakesäästötiliä torsona, mutta sitä voi käyttää esimerkiksi kuuden kuukauden säännön hyödyntämiseen.

Saario kertoo juuri ilmestyneen Miten sijoitan pörssiosakkeisiin (Alma Talent 2020) -kirjan uudistetussa painoksessa esimerkin, jossa 10 000 dollaria sijoitettiin Dow Jones -osakeindeksin mukaisesti vuonna 1950 niin, että niitä omistettiin joka vuosi joko pelkästään loka–huhtikuussa tai pelkästään huhti–lokakuussa.

Pelkästään huhti–lokakuussa osakemarkkinoilla olleiden 10 000 dollarin alkusijoitus kasvoi vain 11 031 dollariin vuoteen 2018 mennessä. Sen sijaan loka–huhtikuussa sama 10 000 dollaria oli paisunut 102-kertaiseksi eli yli miljoonaan dollariin.

Tämä selittämätön ilmiö on Saarion mukaan Suomessa hyvin voimakas. Esimerkiksi 20 vuoden aikana (1999–2019) sadan euron sijoitus olisi kasvanut 575 euroon olemalla mukana pelkästään loka–huhtikuussa. Sen sijaan huonommilla vuosipuoliskoilla satanen olisi kutistunut 82 euroon.

Suomen Osakesäästäjien koulutusvastaava Sven-Eric Holmström on sitä mieltä, ettei sillä ole väliä, mitä osakkeita osakesäästötilille poimitaan.

– En näe suurta ideaa siinä, että syrjittäisiin tietyntyylisiä osakkeita. Se on selvää, että osakesäästötili suosii korkean osinkotuoton yhtiöitä.

Monet ovat ajatelleet, että osakesäästötilille kannattaisi hankkia etenkin kotimaisia osinkoyhtiöitä. Tämä johtuu siitä, että ulkomaisten osakkeiden osakkeista peritään paikallisesti lähdeveroa. Arvo-osuustilillä sen voi periä takaisin, osakesäästötilillä ei.

Holmströmin mielestä tämä keskustelu on ottanut liikaakin kierteitä. Hän huomauttaa, että Suomessa on keskimäärin poikkeuksellisen korkea osinkotuotto. Päämarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Saksassa tai Japanissa osinkotuotto jää noin kahteen prosenttiin.

– Jos ulkomaisella yhtiöllä on oikein kova osinkotuotto ja summat ovat kohtalaisen suuria, on aina mahdollista myydä osake yhtiökokouspäivänä tai päivää ennen kuin osinko irtoaa ja ostaa se takaisin osingon irtoamisen jälkeen, Holmström sanoo.

Kaupankäyntikulut saattavat Holmströmin mukaan syödä valtaosan hyödyistä, jos summat ovat pieniä.

Osakesäästötili sopiikin Holmströmin mukaan myös ulkomaisten yhtiöiden osakkeille, etenkin kasvuyhtiöiden, joissa sijoittajan hyöty perustuu odotettavaan arvonnousuun.

Holmströmin mukaan verotusasiat sotkevat liikaakin ihmisten mieliä: osakkeista ei esimerkiksi verotuksen takia luovuta vaikka olisi syytä.

Holmström on hankkinut lapsilleen osakesäästötilit, mutta hänellä itsellään tiliä ei vielä ole. Syynä on se, että hänen ei yrittäjänä kannata sitä verotussyistä käyttää.

Hän suosittelee osakesäästötiliä erityisesti niille, joilla ei ole muita pääomatuloja eli esimerkiksi vuokra- tai metsätuloja. Jos on muita pääomatuloja, vaikutus omaan verotukseen kannattaa selvittää.

Osakesäästötilissä sijoitustähtäimen on hyvä olla vähintään viisi vuotta, Holmström sanoo. Jos haluaa vaikkapa nostaa tililtä osinkotuottoja eikä sijoittaa niitä edelleen, arvo-osuustili on parempi.

Valmennusyhtiö Varapuun perustaja, sijoittaja Mikko Sjögren sanoo, että sijoittajan kannattaa aina miettiä ensin, miksi ostaa osakkeita ja mikä on sijoitushorisontti eli kuinka kauan aikoo pitää osakkeita. Lisäksi täytyy pohtia, kuinka aktiivisesti haluaa kauppaa käydä.

– Osakesäästötili sopii aktiivisempaan kaupankäyntiin, kun myyntivoittoa verotetaan vasta, kun raha nostetaan tililtä.

Sjögren kehottaa miettimään aina ennen sijoittamista, onko nyt hyvä aika sijoituksen tekemiseen.

– Ovatko osakkeet nyt spektaakkelimaisen halpoja tai spektaakkelimaisen kalliita. Jos toteaa, että haluaa ostaa osakkeita, on löydettävä hyvä yhtiö, jonka perusbisnes on kunnossa ja kasvulle edellytyksiä jatkossakin. Lopulta kyse on siitä, kuinka hyvä kukakin on arvaamaan.

Sjögren sanoo kuulleensa monelta asiakkaaltaan, että nämä olivat perustaneet hätiköidysti osakesäästötilin esimerkiksi sijoitusmessuilla, kun sellaista oli kaupiteltu kovalla kiireellä. Vaikka avaaminen oli ilmaista, tilin sulkeminen maksaa.

Samalla ihmisellä ei saa olla useampaa osakesäästötiliä.

Sjögren muistuttaa katsomaan myös palveluntarjoajan kaupankäyntikuluja.

– Palveluntarjoajat toivovat tietysti, että käydään mahdollisimman paljon kauppaa.

Sjögren ei ole itse hankkinut toistaiseksi osakesäästötiliä. Hän sijoittaa pääasiassa osakeyhtiönsä kautta, ja osakesäästötili on henkilökohtainen.

Sjögren ei myöskään itse sijoita suoriin osakkeisiin, vaan kiinteistöihin ja sijoitusasuntoihin sekä osakemarkkinoilla esimerkiksi futuureihin ja optioihin.

– Kyllä se varmaan jossain vaiheessa tulee perustettua, mutta odotan varmaan vuoden tai kaksi.