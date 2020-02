Vieläkö ”viinaralli” Latviaan kannattaa? Vertaa hinnat: näin paljon tutut juomat maksavat Ainazissa ja Alkossa

Viron ja Latvian alkoholiverotaistelu saattaa hiljentää rajan läheisyydessä käytävän viinakaupan. Näin on arvioinut virolainen Postimees-lehti. IS tutustui rajan viinakauppaan ja vertaili hinnat.

Via Baltica eli E67-tie kulkee Helsingistä Tšekin Prahaan saakka. Kun tietä pitkin posottaa Viron Tallinnasta etelään, Latvian puolelle, ei voi olla huomaamatta kahta suurta alkoholimyymälää.

Yllä olevassa videossa käydään tiiviisti läpi Viron ja Latvian viime vuosien alkoholiverotuksen alennukset ja korotukset.

Ensimmäinen tien laidassa seisova Superalko-mainos ilmoittaa, että muutaman kilometrin päässä Ainazissa odottavasta myymälästä saa myös mehua. Enimmäkseen asiakkaat lastaavat autoihinsa tietenkin halpaa olutta, viiniä ja väkeviä.

Olemme paikalla tapaamassa suomalaisasiakkaita ja tarkistamassa, vieläkö Latviasta saa halvempia alkoholijuomia kuin Virosta. Voit vertailla hintoja tämän artikkelin lopussa olevasta taulukosta.

Lumettoman tammikuun iltapäivänä Superalkon pysäköintialueella seisoo kymmenkunta autoa. Rekisterikilvet kertovat, että paikalla on todennäköisesti latvialaisia, virolaisia ja suomalaisia asiakkaita. Heti kun nousemme ulos, tapaamme kaksi nuorta suomalaismiestä.

He ovat palaamassa opiskelureissulta, eivätkä halua kertoa sen enempää viinakaupoistaan. Toinen huutaa vielä perään, että myymälän käytävillä liikkuu muitakin suomalaisia asiakkaita.

Turkulainen Päivi Alkio on työntänyt ostoskärrynsä ulos myymälästä ja nostelee juomia autoonsa. Hän on varannut tilaa laskemalla takapenkit alas. Edessä häämöttäviin juhliin on lähdössä muun muassa kuohuviiniä ja väkeviä.

– Pienimuotoiset 50-vuotisjuhlat ovat tulossa jossakin vaiheessa. Eivät aivan heti, mutta jossakin vaiheessa. Olen täällä päin muutenkin reissussa. Viime yön olimme likkakaverin kanssa Pärnussa. Tulimme käymään tässä ja jatkamme toiseen kylpylähotelliin. Olemme sellaisia hotelleissa lutraajia.

Päivi Alkion mukaan Superalkon myymälässä oli yllättävän paljon tilaa. Asiakkaita oli tosiaan vähänlaisesti.

Näyttää siltä, että tavallisena arki-iltapäivänä rajaseudun viinakaupassa saa asioida rauhassa. Alkio kertoo tutustuneensa hintoihin ja tarkistaneensa tarjoukset jo etukäteen.

– Tulee sitä (hintatasoa) netissäkin katsottua. Meille tulee myös Baltian matkaopas. Se tulee selailtua ja katseltua, olisiko oman reissun aikaan tarjouksia. Nyt tuotteet oli helppo löytää ja myymälässä oli hirmuisen väljää, kun ei ollut linja-autoreissaajia. Jos on pari bussilastillista ihmisiä samaan aikaan paikalla, niin ei meinaa sekaan mahtua.

Tallinnasta ajaa Latvian puolelle viinakauppoihin noin 2,5 tunnissa.

Asiakkaiden vähäistä määrää selittää todennäköisesti hiljainen ajankohta. Lomasesonki ei ole käynnissä, eikä paikalla ole tiistai-iltapäivänä edes viikonloppumatkailijoita.

Tulevaisuudessa rajaseudun viinakauppa saattaa hidastua yleisesti tiukan verokilpailun vuoksi. Latvia ja Viro ovat nimittäin rustanneet alkoholiverotustaan uusiksi useaan kertaan.

Viro päätti nostaa alkoholiveroaan merkittävästi vuonna 2017. Veronkorotus koski sekä mietoja että väkeviä alkoholijuomia.

Tieto veronkorotuksesta kiihdytti Virosta Latviaan suuntautunutta viinarallia. Esimerkiksi Ainazissa toimiva Goalco aloitti toimintansa sen jälkeen, kun Viro oli ilmoittanut veronkorotuksesta. Nyt Goalco on lopettamassa ja myy varastojaan tyhjiksi.

Alkoholiverokilpailu sai bensaa liekkeihin, kun Viron hallitus päättikin laskea kaikkien alkoholijuomien paitsi viinien alkoholiveroa 25 prosenttia kesällä 2019. Käytännössä maa perui aiemman veronkorotuspäätöksensä. Latvia vastasi nopeasti ja laski omaa alkoholiveroaan 15 prosenttia, joskaan ei oluiden osalta.

IS vieraili Latvian Ainazin Superalkossa kesäsesongin aikaan vuonna 2019. Alla olevasta videosta voit katsoa, mitä mieltä suomalaisasiakas on alkoholiveropolitiikasta.

Nyt Latvia suunnittelee alkoholiveron korottamista vielä kuluvan kevään aikana, ja rajoituksia on suunnitteilla myös myyntiin ja markkinointiin.

Alkoholikauppaan ja -verotukseen liittyvät päätökset ovat Latvialle haastavia. Latvialla on samaan aikaan tarve laskea omien kansalaistensa alkoholinkulutusta ja huolehtia siitä, että taloudellinen isku ei ole liian suuri.

Päätösten taustalla painavat näin ollen sekä talous- että kansanterveyskysymykset.

Viron päättäjät ovat samassa ristiriitaisessa tilanteessa.

Lue lisää: Latvia laskee alkoholiveroa Viron vanavedessä – VM: ”Se on kyllä tunnustettu, että matkustajatuonti on merkityksellinen”

Palaamme Superalkon pihalle jälleen seuraavana iltapäivänä, ja paikalla on jälleen suomalaisia. Eräs seurue työntelee jonossa kärrykaupalla halpaa olutta kohti pakettiautoa. Tupakkakartongit pursuavat pahvilaatikosta, ja pullot kilisevät.

Pysäköintitilaa riitti noin tuntia ennen Superalkon sulkemisaikaa. Kyseessä oli tavallinen tammikuinen keskiviikkoiltapäivä.

Porukka ilmoittaa yksiselitteisesti keskittyvänsä juomien pakkaamiseen. Auton viereen on saatu vasta osa ostoksista, joten homma on vielä pahasti kesken.

Paljon kohtuullisempia ostoksia lastaa puolestaan autoonsa helsinkiläinen Aija. Hän on suunnitellut ostoksensa vuoden juhlakalenterin mukaan.

– Poikani valmistujaiset ovat huhtikuussa. Sitten tulevat vappu, juhannus ja kesälomat. Jos hyvin käy, niin näitä menee ensi vuoden joulujuhliin ja uudenvuodenjuhliin. Ensi vuoden tammikuussa täytän sitten 60 vuotta.

Helsinkiläinen Aija uskoo, että Latvian Superalkosta ostetut juomat riittävät koko kuluvan vuoden juhliin.

Ajankohta matkalle on valikoitunut Viron ja Latvian alkoholiverotaistelua koskeneen uutisoinnin perusteella.

– Joskus syksyllä oli juttua siitä, että Latvia saattaa nostaa hintoja. Silloin tieto oli se, että se (veronkorotus) saattaa tapahtua jo helmikuussa. Päätin silloin, että tulen tänne sitten tammikuussa.

Aija on elävä esimerkki siitä, että viinanhakumatka Latvian puolelle on mahdollista tehdä ilman yöpymistä. Aija on saapunut Ainaziin suoraan Tallinnasta aamulaivalta. Edessä on vielä ajomatka takaisin satamaan ja iltalaivamatka Helsinkiin.

Superalkon edessä liikennettä on selvästi enemmän kuin kivenheiton päässä Goalcon pysäköintialueella, vaikka Goalco houkuttelee asiakkaita näyttävillä mainoksilla.

Mainoskuvissa seisovan tirolilaisasuisen naisen viereen on painettu lajitelma tunnettujen alkoholibrändien logoja. Käynnissä on tosiaan loppuunmyynti, ja tuotteiden hintoja on laskettu jopa 40 prosenttia.

Goalco on tullut siihen lopputulokseen, että myymälässä on jatkossa kannattavampaa pyörittää rakennustarvikeliikettä kuin viinakauppaa.

Goalcossa oli käynnissä loppuunmyynti. Liikkeen tiloissa myydään tulevaisuudessa rakennustarvikkeita.

Myymälää pyörittävän CO Alco SIA:n hallituksen jäsen Veljo Madiberg arvioi lehdistötiedotteessa, että virolaiset ostavat veroalen jälkeen alkoholia yhä enemmän kotimaan liikkeistä rajakaupan sijaan.

Madibergin mielestä Viro on onnistunut käyttämään veroalea markkinointikeinona. Hänen mukaansa veroale ei ole kuitenkaan heijastunut täysimääräisesti Viron kauppojen alkoholituotteiden hintoihin.

Virolaisasiakkaiden mielikuva alkoholihintojen tasoittumisesta on sen sijaan vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen, Madiberg arvioi. Viinanhakureissuja tehdään Virosta Latviaan vähemmän kuin ennen veroalennusta.

Madibergin mielipide on tietenkin perusteltu, mutta muiden alueen viinakauppiaiden mukaan Goalcon lyhyeksi jääneestä taipaleesta ei voi vetää kovin suuria johtopäätöksiä.

Superalko-myymälöiden toiminnasta Latviassa vastaavan SIA Aldar Latvia -yhtiön hallitukseen kuuluva Lauri Uibo ei ole samaa mieltä asiakasmäärien laskemisen dramaattisuudesta.

Uibo kommentoi asiaa Ilta-Sanomille sen jälkeen, kun Goalco ilmoitti myymälänsä sulkemisesta.

– Latvian Superalko ei suunnittele liikkeidensä sulkemista. Asiat muuttuvat aina välillä, mutta me emme näe rajakaupan loppumisen olevan näköpiirissä.

– Viime vuoden korjatut myyntiluvut olivat vuoteen 2018 verrattuna 4,4 prosenttia alhaisemmat.

Superalkossa riitti kärryjä tavallisena arki-iltapäivänä. Asiakkaita ei ollut paljon.

Uibon mukaan kauppa kannattaa, vaikka asiakkaita on vähemmän kuin ennen Viron veroalea.

– Ihmisiä on nyt luonnollisesti vähemmän. Mutta tänne tulevat suunnittelevat ostosmatkansa huolellisemmin ja ostavat kerralla enemmän.

Asiakasmäärien vähenemisellä on ollut se vaikutus, että Superalko on laskenut joidenkin tuotteidensa hintoja.

Superalkolla on liikkeitä Virossa, Latviassa ja Puolassa. Yritys suunnittelee myymälän avaamista Liettuaan ja seuraa tietysti herkeämättä sitä, millaisiin ratkaisuihin Viron ja Latvian hallitukset päätyvät alkoholiverotuksessaan.

Viron ja Latvian rajalla toimivan Alko1000:n päällikkö Einar Visnapuu on niin ikään arvioinut Postimees-lehdelle, että Goalcon lopettaminen ei kerro rajalla käytävän viinakaupan yleistilanteesta.

Visnapuu muistuttaa, että Goalco aloitti toimintansa vasta sen jälkeen, kun muut alueella toimivat liikkeet olivat jo vakiinnuttaneet paikkansa. Hän pitää myös Goalcon sijaintia Superalkon naapurissa haastavana.

Suomalaiselle matkailijalle Latvian viinakauppojen hinnat ovat joka tapauksessa vielä hyvin alhaiset kotimaan hintoihin verrattuna.

Voit tutustua esimerkkihintoihin alla olevasta taulukosta. Tuotteiden hinnat ovat päivä- ja myymäläkohtaisia ja voivat vaihdella jossakin määrin.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.