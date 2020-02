Jos vanhemmat ovat menettäneet luottotietonsa, 18-vuotias saattaa alkaa ottaa kulutusluottoa auttaakseen perhettään. Pahimmillaan lapsen nimiin otetaan pikavippejä. Nuorelle tilanne on kohtuuton, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Tällä viikolla eteeni tuli asia, josta olin kertaalleen kuullut, mutten ollut millään uskoa kuulemaani. Toivon, että kyse ei ole kovin suuresta määrästä ihmisiä. Mutta jonkin verran heitä on, koska olen kuullut tästä nyt kaksi kertaa.

Puhumme pienestä ryhmästä nuoria aikuisia. Ja siitä, miten vanhemmat alkavat ottaa kulutusluottoa, käytännössä pikavippejä, 18 vuotta täyttäneen lapsensa nimiin, koska lapsi on perheessä ainoa, jolla luottotiedot ovat kunnossa. Tai sitten he painostavat lasta ottamaan kulutusluottoa, lupaavat maksaa takaisin, eivätkä maksa. Jolloin nuori jää yksin velkataakkansa kanssa. Kuulostaa uskomattomalta, mutta on totta. Asiasta kertoi velkaongelmaisia neuvovan Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalveluiden johtaja Minna Backman. Hän jos kuka sen tietää, koska Takuusäätiö on yksi näiden ongelmien kanssa painivia ihmisiä auttava taho. Backmanin puheesta kuuli, että kyseiset tapaukset tuntuvat myös auttajista pahalta ja epäoikeudenmukaiselta.

Varsin selvää on, että tuolla lailla toimivissa perheissä aika moni asia on solmussa. Ymmärrän myös, ettei 18-vuotias ymmärrä heti täysi-ikäistyttyään alkaa vahtia rahojaan. Sellaiseen ei pitäisi olla tarvetta. Joskus nuori on perheen ainoa työssäkäyvä ja yrittää tehdä paljon enemmän kuin oman osansa.

Tavattoman karu, epäoikeudenmukainen ja surullinen koko vyyhti silti on. Ajautua heti aikuisuuden alussa tilanteeseen, jossa vanhemmat ovat tuhonneet luottotiedot. Ala siinä nyt rakentaa omaa elämää.

Aikaisemmin olin kuullut asiasta ihmisiltä, jotka tekevät aikuissosiaalityötä. He auttavat arjessa erilaisissa vaikeuksissa olevia ihmisiä ja myöntävät esimerkiksi harkinnanvaraista toimeentulotukea. He puhuivat nuorista, joilla on maksuhäiriömerkintä siksi, että vanhemmat ovat ottaneet 18-vuotiaan lapsensa nimissä pikavippejä.

Suurelle yleisölle tämä käy lähinnä muistutuksena siitä, miten totuus on tarua ihmeellisempää. Itselläni ei ollut käynyt mielessäkään, että näin voisi tapahtua. Laittaa aika lailla perspektiiviin myös puheet, joissa ”koti opettaa lapselle rahankäyttöä”. Kun oma äiti tai isä on tuhonnut lapsensa luottotiedot, siinäpä sitä on oppia kerrakseen.

Neuvoja tässä tilanteessa on äärimmäisen vaikea antaa. Voin vilpittömästi sanoa olevani äärimmäisen pahoillani jokainen nuoren puolesta, joka tällaiseen tilanteeseen on joutunut. Samalla toivon, että heillä on voimia etsiä apua, miten tilanteesta pääsee pois.

Takuusäätiöstä saa käytännön neuvoja ja apua, samoin valtion talous- ja velkaneuvonnasta. Ne toimivat oikeusaputoimistojen yhteydessä. Samoista paikoista saavat apua ja neuvoja kaikki, joiden talousasiat ovat solmussa. Apua kannattaa ehdottomasti hakea. Vaikka tilanteeseen liittyisi itsellä millaisia tuntemuksia. Velkaneuvonnassa on nähty elämän koko kirjo – he eivät ihan pienestä hätkähdä. Ja vaikka hätkähtäisivätkin, hae silti apua.