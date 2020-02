IS vertaili Ikean hinnat Suomessa ja Latviassa: Riian jättimyymälässä selvisi, miten voi säästää jopa tuhansia euroja

Tamperelaisnainen hankki kalusteet Latvian Ikeasta ja säästi jopa 1 500. IS kävi tutustumassa Latvian Ikean hintoihin.

Ikean myymälä Latvian Riiassa on jättimäinen. Se on Baltian suurin Ikea ja näyttää tammikuisena iltapäivänä hyvin tutulta, eli isolta ja siniseltä. Lattiapinta-alaa on 35 000 neliömetriä.

Artikkelin videossa kierretään Ikean käytävillä. Myymäläpäällikkö Inga Filipova kertoo, mistä ulkomaiset asiakkaat yleensä tulevat.

Ilta-Sanomat kertoi tammikuussa tamperelaisesta naisesta, joka matkusti Suomesta Latviaan edullisten kaappien perässä. Keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen asennetun kokonaisuuden hintalappu on Suomessa noin 5 000 euroa.

Asiakas maksoi samoista tuotteista Latviassa noin 3 000 euroa. Päälle tulivat vielä noin 500 euron kustannukset pakettiautosta ja matkoista.

Säästö oli melkoinen, asiakkaan omien laskelmien mukaan noin 1 500 euroa. Väkisinkin herää kysymys, onko kyse laajamittaisesta ilmiöstä?

Ikean pysäköintialueella Riiassa suomalaisryntäystä ei ole havaittavissa. Ajamme pysäköintialueen kahteen kertaan tarkasti läpi. Suomeen rekisteröityjä autoja ei ole lainkaan, eikä tavaratalon sisälläkään kuule sanaakaan Suomea.

Ikean pysäköintialueella Riiassa ei ollut yhtään suomalaista rekisterikilpeä.

Suurin osa autoista on luonnollisesti Latvian rekisterikilvissä, mutta joukossa on myös muutama Liettuan, Viron ja Venäjän rekisterikilpi.

Ikean Riian myymäläpäällikkö Inga Filipova ei osaa auttaa suomalaisten löytämisessä.

– Ikealla on laaja myymäläverkko. Asiakkaita tulee paitsi lähialueilta niin myös ympäröiviltä alueilta. Emme kuitenkaan monitoroi, mistä maista ihmiset tulevat. Voimme silti sanoa, että meillä on asiakkaita Liettuasta, Virosta ja ehkä myös Suomesta. Kuulemme eri kieliä myymälän sisällä.

Myymäläpäällikkö Inga Filipova kertoo, että Ikea Riika ei seuraa asiakkaidensa kansalaisuuksia aktiivisesti. Ulkomaisia asiakkaita tulee Filopovan mukaan ainakin Liettuasta ja Virosta.

Tamperelaisasiakas teki Latvian-matkallaan kunnon säästön keittiökalustehankinnoissa, joten suuntaamme Ikean käytäville.

Monet esillä olevat kokonaisuudet sisältävät useita yksittäisiä tuotteita, eikä englanninkielisiä tuotetietoja ole näkyvillä. Vertailu osoittautuu monin paikoin hankalaksi.

Säästöä etsivältä vaaditaan tarjoushaukan asennetta ja hyviä taustamuistiinpanoja.

Sohvien joukosta löytyy Suomen hintoihin verrattuna edullisia hintalappuja.

Hemnes-sohvasängynrunko lähtisi Riiasta mukaan 239 eurolla. Vastaavan tuotteen hinta on Suomessa 349 euroa. Säästöä kertyisi näin ollen pelkästä rungosta 110 euroa. Esillä on myös yksittäisiä sohvia, jotka ovat hinnoiltaan lähes Suomen tasolla.

Hemnes-sohvasängyn runko lähtee Latviasta mukaan 110 euroa halvemmalla kuin Suomessa.

Keittiöpuolella edullisemmat hinnat havainnollistuvat siinä vaiheessa, kun saamme käsiimme Knoxhult-keittiömoduulien hinnaston. Pientä keittiökokonaisuutta myydään Latviassa 172 eurolla.

Yksittäisten keittiökaappien hinnat ovat jopa 50 prosenttia halvempia kuin vastaavat moduulit Suomessa. Keittiökalusteissa tuhansien eurojen säästö ei ole mitenkään mahdoton tavoite, jos hankittavaa on paljon.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu muutaman Ikea-tuotteen hintaa Suomessa ja Latviassa.

Myymäläpäällikkö Filipova kertoo, että Latvian Ikeaan on asetettu näytille etenkin pieniin koteihin sopivia ratkaisuja.

– Latvialaiskodit ovat usein pieniä. Ihmisillä on vähän tilaa, ja asiakkaat tarvitsevat siksi organisoivia ja erilaisia ratkaisuja. Täällä on sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat, kun monta ihmistä elää saman katon alla. Monessa latvialaisessa kodissa on lapsia.

Latvian Ikeassa esiteltävissä keittiökokonaisuuksissa on huomioitu se, että monet paikalliset kodit ovat pieniä.

Noin puolessa välissä matkaa myymälän läpi sijaitsee jokaiselle Ikean-kävijälle tuttu keidas, eli ravintola-alue. Hinnat on vertailtava tietysti täälläkin.

Valitsemme esimerkkiannokseksi lihapullat muusilla. Suomessa vastaava maksaa 5,99 euroa. Latviassa kymmenen lihapullaa perunamuusilla saa hintaan 2,99 euroa. Viisi lisäpullaa maksaa euron lisää.

Ikean ravintolahinnat ovat alhaisemmat kuin Suomessa. Listalla on myös latvialaisia annoksia.

Osa jääkaappi-pakastimista on Latvian Ikeassa lähes Suomen hinnoissa. Kuvan Råkall osoittautui 120 euroa halvemmaksi kuin Suomessa.

Kodinkoneosastolla käy ilmi, että kaikki jääkaappi-pakastimet eivät ole hintojensa puolesta löytöjä. Onnistuneita ostoksia on toki mahdollista tehdä. Råkall-merkkisen jääkaappi-pakastimen hinta on Latviassa 329 euroa ja Suomessa 449 euroa. Kaupassa säästäisi 120 euroa.

Loppupäätelmä on varsin selvä. Latvian Ikeaan kannattaa suunnata halpojen hintojen perässä, mikäli on ostamassa useita kaappeja tai hyllyjä, esimerkiksi juuri keittiöön.

Ennen matkaa kannattaa kuitenkin käydä tarkasti läpi, mitä tuotteita lähtee hakemaan ja vertailla hinnat jo valmiiksi sekä olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Paikan päällä tuotteiden hintavertailun tekeminen on vaikeaa, sillä myymälässä tuotekuvauksia ei ole englanniksi. Esillä on enimmäkseen usean tuotteen kokonaisuuksia. Suomen Ikean ja Latvian Ikean verkkosivuilta hinnat toki löytyvät, joten suunnittelun voi aloittaa itsenäisesti jo hyvissä ajoin.

Ennen kauppamatkaa Latvian Ikeaan on syytä laskea matkakulut ja aikataulu sekä arvioida oman ajankäytön arvo.