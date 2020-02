”Viesti haudan takaa” voi pelastaa monelta perintöriidalta – katso video: tällainen sen pitäisi olla

Perinnönjako saattaa johtaa likaisiin ja pitkäaikaisiin riitoihin. Kirjallisen testamentin päätöksiä voi perustella videotestamentin avulla.

Perinnönjakoon liittyviä riitatilanteita voi ennaltaehkäistä tekemällä kirjallista testamenttia tukevan videotestamentin.

Näin on ohjeistanut PsyJuridican toimitusjohtaja, oikeus-, työ- ja viestintäpsykologian erityisasiantuntija Helinä Häkkänen-Nyholm Ilta-Sanomissa.

Voit katsoa esimerkin videotestamentista yllä olevasta videosta.

Videotestamentin tärkein tehtävä on perustella määrämuotoisessa testamentissa esiteltyjä päätöksiä ja taustoittaa niitä. Muodollinen kirjallinen testamentti on siis tehtävä, vaikka päätyisi kuvaamaan videotestamentin.

Videotestamentilla on kaksi tärkeää tehtävää ja tarkoitusta, kertoo PsyJuridican perustajaosakas ja johtava lakimies Jan-Olof Nyholm.

– Ensinnäkin videotestamentilla pyritään välttämään sitä, että perilliset alkavat riidellä joistakin asioista. Perinnönjättäjä pyrkii viestimään, mitä on ajatellut. Kun ihminen ei ole itse paikalla, alamme helposti miettiä ja kertoa, mitä hän ajattelee.

Käytännössä videotestamentissa perinnönjättäjällä on mahdollisuus kertoa omin sanoin päätöksistään ja päätösten taustoista. Tavoitteena on vähentää virhetulkintojen ja ristiriitojen mahdollisuuksia. Tutun pois menneen ihmisen puheääni, eleet ja ilmeet voivat auttaa ihmisiä hyväksymään yllättäviä päätöksiä.

Nyholmin mukaan videotestamentilla on merkitystä myös juridisessa mielessä – perinnönjaon riitatilanteessa.

– Lakimieskielellä toinen funktio on seuraava. Videotestamentti ei ole korvike muodollisen testamentin vaatimukselle. Sillä on kuitenkin näyttöarvoa siinä vaiheessa, kun ruvetaan väittelemään siitä, mistä on kysymys.

Perintö saattaa aiheuttaa riitoja sukulaisten kesken.

Videotestamentin näyttöarvo on Nyholmin mukaan ”juristien maailmaa”. Toiveena toki on, että näyttöarvoa ei tarvitse arvioida.

– Niin kauan kuin pystymme pysymään tavallisten ihmisten puolella, menemättä meidän juristien puolelle, se on näissä perintöasioissa varsin hyvä asia. Jos se ei onnistu, niin videotestamentilla on tarvittaessa näyttöarvoa.

Videotestamentin psykologinen ja emotionaalinen merkitys perinnönjaossa kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Myönteinen tunnelma on tärkeä osa kokonaisuutta, kertoo PsyJuridican toimitusjohtaja Helinä Häkkänen-Nyholm.

– Psykologisesta näkökulmasta on tärkeää, että selittää videossa, mikä on päätöksenteon taustalla. Eli on tärkeä perustella ja tehdä ymmärrettäväksi valintoja. Mieliala ja tunnelma on hyvä pitää myönteisenä. Näin kaikille jää siitä mahdollisimman myönteinen muistijälki.

PsyJuridican johtava lakimies Jan-Olof Nyholm ja toimitusjohtaja Helinä Häkkänen-Nyholm kertovat, että videotestamentilla voi olla perinnönjaossa tärkeä psykologinen merkitys.

Videotestamentin laatimiseen ei ole olemassa selkeää ohjelistaa. Aluksi on toki hyvä kertoa, mistä on kyse ja esitellä itsensä selkeästi. Videotestamentin suunnitteluun kannattaa pyytää lisäksi apua muodollisen testamentin laatijalta, johtava lakimies Jan-Olof Nyholm kertoo.

– Ei ole huono ajatus pohtia mahdollisia kipukohtia yhdessä testamentin laatijan kanssa. Meillä (PsyJuridica) se tapahtuu käytännössä niin, että minä katson juridista puolta ja jonkin verran myös psykologista. Helinällä on huomattavasti suurempi asiantuntemus siitä, miten ihmiset kokevat erilaiset asiat. Videotestamentissa psykologinen puoli on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin juridinen.

Perinnönjättäjä voi selittää Helinä Häkkänen-Nyholmin mukaan videotestamentissa esimerkiksi sen, miksi tietty suvussa kulkenut sormus jää miniälle – eikä tyttärelle.

– Ihmisen käyttäytyminen on sellaista, että ihmiset ymmärtävät paremmin, kun perustellaan. Ja tämä usein puuttuu testamenteista.

Oikeaoppinen kirjallinen testamentti noudattaa tiettyä määrämuotoa. Kun perinnönjättäjä allekirjoittaa testamentin, paikalla on oltava kaksi todistajaa. He todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksillaan.

Kirjalliseen testamenttiin voi lisätä myös tiedon siitä, että testamentti on tehty täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta saattaa osoittautua merkittäväksi.