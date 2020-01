Rikhard, 26, laittaa säästöön keskimäärin tuhat euroa kuussa – yksi sijoitus kaduttaa erityisesti

Inssin osingot -sijoitusblogia pitävä Rikhard Wacker ei halua stressata pörssikursseista turhaan.

Jyväskyläläinen Inssin osingot -sijoitusblogia pitävä Rikhard Wacker, 26, aloitti sijoittamisen vuonna 2012, omana ylioppilaskeväänään. Kotona keskusteltiin, mitä tuoreelle ylioppilaalle annettaisiin lahjaksi.

Vanhemmilla oli vain yksi ehto: rahaa ei saisi pyytää.

– Siitä keksin, että pyydän sitten osakkeita, jotka saa tarvittaessa vaihdettua rahaksi. Siitä lähti kipinä sijoittamiseen, ja sillä tiellä tässä ollaan, Wacker kertoo.

Ensimmäiset yhtiöt, joiden osakkeita hän osti, olivat UPM ja Metso.

– UPM oli looginen valinta, koska minulla oli jo siinä vaiheessa opiskelupaikka metsätalousinsinöörin tutkintoa varten, jonka suoritin ennen nykyisiä opintoja.

Aluksi Wacker keskittyi osinkoprosentin tarkkailuun. Sen perusteella hän etsi hyviä kotimaisia osingonmaksajia, sellaisia, joiden toiminnasta hän tiesi jo entuudestaan jonkin verran. Myöhemmin horisontti laajeni ulkomaille.

– Siinä vaiheessa aloin seurata myös sitä, miten kestävällä pohjalla osinko on ja maksetaanko sitä ehkä vielä vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua. Nyt, kun vapaa-aikaa ei oikein tahdo enää olla, olen hiljalleen kallistunut enemmän indeksirahastojen puoleen.

Ajanpuute on vaikuttanut myös niin, että Wacker seuraa nykyisin omaa salkkuaan vain harvoin. Hän tekee kolmen kuukauden välein yhteenvedon salkun tilanteesta.

Rikhard Wacker aloitti sijoittamisen 19-vuotiaana.

Wacker seuraa kuitenkin jatkuvasti sijoitusaiheisia nettikeskusteluita, muita sijoitusblogeja ja vaihtaa mielellään ajatuksia bloginsa lukijoiden kanssa.

Wacker tienaa rahansa työskentelemällä Suomen Digimarkkinoinnilla. Sivutuloja hän saa blogistaan. Syrjään hän laittaa kuukausittain arviolta noin 1 000 euroa.

– Summa vaihtelee jonkin verran, minulla ei ole kiinteää kuukausittaista summaa, vaan säästöön menevä summa riippuu kuukausituloista. Jos työtunteja on enemmän, säästöön menee enemmän.

Wacker sijoittaa, koska hän haluaa vaurastua. Vauraus merkitsee hänelle sitä, että yksi elämän osa-alue on kunnossa. Se taas helpottaa muissa ongelmissa.

– Kyllä se tuo elämään tietynlaista helppoutta. Ei tarvitse stressata ja miettiä aina kaikkea sen kannalta, miten mikäkin asia vaikuttaa omaan talouteen. Pystyy valitsemaan ja tekemään vapaammin, mitä haluaa.

Wacker on pohtinut jonkin verran tulevaa eläkettäänkin. Ei paljon, mutta kuitenkin.

– En usko, että tulen koskaan saamaan kovin hyvää eläkettä itselleni. Korkeintaan sellaisen, jolla pystyy juuri ja juuri itsensä elättämään.

Suurimmaksi yksittäiseksi virheekseen Wacker nostaa ruotsalaisen vaatealan yrityksen H&M:n. Siihen hän sijoitti brändi edellä.

– Ajattelin, että kyseessä on iso firma ja brändi, joka ei voi olla huono sijoitus. En miettinyt tarpeeksi pitkälle. Halpavaatteisiin keskittyvä brändi ei ole tätä päivää. Se oli kokonaisuudessaan aika huono sijoitus.

Vuoden alussa lanseerattua osakesäästötiliä Wacker ei aio avata, sillä hän ostaa osakkeensa lähtökohtaisesti elinikäiseen salkkuun.

– Osakesäästötilin ajatus oli alun perin tehdä sijoittamisesta yksinkertaisempaa. Siinä on kuitenkin omat kommervenkkinsa, joista suurin on se, että siitä puuttuu hankintameno-olettama. Osakesäästötilissä on myös muita rajoituksia, joiden vuoksi en ole siitä toistaiseksi innostunut.

Rikhard Wacker, 26, rohkaisee aloittamaan säästämisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Wacker on vakaasti sitä mieltä, että säästäminen kannattaa aloittaa heti, ja vaikka alkuun pienellä summalla. Sellaisella, mikä sopii omaan elämäntilanteeseen.

– Ei kannata ajatella, että ”aloitan sitten, kun on oikea aika”. Uutiset siitä, että jossain päin maailmaa ennakoidaan romahdusta, kannattaa jättää omaan arvoonsa. Säästämisen aloittamista ei kannata pantata, koska varmasti kukaan ei lähde sijoittamaan silloin, jos oikeasti koittaa se huono aika.

Wackeria ilahduttaa se, että piensijoittamisesta on tullut asia, josta puhutaan avoimesti ja joka kiinnostaa yhä useampaa suomalaista.

– Sijoittaminen on Suomessa pitkään nähty vieraana asiana. On ehkä ajateltu, että ”siellä ne herrat jossain huijaa”. On ehdottomasti hyvä juttu, että sijoittaminen on tullut lähelle tavallista ihmistä.

Kyllä Wacker sijoittaa itseensäkin, tavallaan. Hän on intohimoinen penkkiurheilija.

– Olen jo monen vuoden ajan ostanut JYPin kausikortin. En tiedä, lasketaanko se varsinaisesti tuhlaamiseksi. Lisäksi tein uuden vuosikymmenen kunniaksi lupauksen, että alan jatkossa käydä katsomassa jyväskyläläisseurojen pelejä vähintään yhden per kausi, hän kertoo.