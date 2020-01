Mistä tiedät, onko sinulla liikaa velkaa? Näin otat asiasta selvää

Helsingissä asuvan kolmekymppisen, ja Kymenlaaksossa asuvan eläkeläisen veloissa on huimia eroja.

Onko sinulla velkaa yli varojen ja tulojen? Miten se on parasta arvioida?

Samaa asiaa, ylivelkaantumista pohtii valtiovarainministeriön (VM) työryhmä, joka jätti hiljattain lausuntokierrokselle ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi. Eniten niistä puhuttaa kotitalouksien enimmäisvelan rajoitus. Uusi velan raja olisi tulosidonnainen ja enintään 4,5-kertaa vuositulot.

Useinkaan ylivelkaantumiselle ei tarvita laskukaavoja vaan ilmiö näkyy hyvinkin kouriintuntuvasti arjessa. Tili tyhjenee ennen uutta palkkaa ja eivätkä rahat riitä laskuihin, ruokaan ja muihin välttämättömyyksiin. Ylivelkaantuminen voi johtaa elämänhallinnan menettämiseen, ja se vaikuttaa lähes aina kielteisesti perheeseen ja läheisiin.

Ihan hyödyllistä olisi myös laskea tarkemmin, onko velkojen yhteissumma riskirajoilla tai yli. Kannattaako enää ottaa mitään kulutusluottoa, olisiko viisasta maksaa liikoja lainoja nopeasti pois ennen kuin tilanne pahenee? Oman velkaantumisen kokonaiskuva on monilla hämärtynyt, koska asuntovelan rinnalla on kulutusluottoja ja epäsuoraa velkaantumista, kuten taloyhtiölainat.

Laskutapoja velkariskille on useita. Yksi on Suomen Pankin: Velkaa on liikaa silloin, jos sitä on enemmän kuin viisi kertaa käytettävissä olevat tulot. Toinen on mainittu VM:n tapa laskea vuositulot.

Kolmas mittari on prosenttiraja: Jos asumisen ja lainanlyhennyskulut ovat yli 35–40 prosenttia omista kuukausittaisista nettotuloista, velkaa on paljon.

Esimerkki:

Keskipalkkasi on kuukaudessa 2 600 euroa, 31 200 euroa vuodessa. VM:n ehdotuksen mukaan velan kokonaismäärä saisi olla enintään 140 000 euroa.

Keskimäärin suomalaisen asuntolaina on noin sata tonnia. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa (ja Ahvenanmaalla) asuntolainat ovat selvästi maan keskitasoa suurempia. Aiemmin Finanssivalvonta määritti suuntaa-antavasti, että velkaa voi olla ongelma jos sitä on yhdellä ihmisellä yli 150 000 euroa.

Alla oleva lista näyttää, paljonko nettotuloista pitäisi enintään mennä velanhoitoon.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

”Huonoa” ja ”hyvää” velkaa

Käytännössä ”turvallinen velkamäärä” riippuu aina lainanottajasta ja kotitaloudesta, muistuttaa Hannu Nummiaro, yksityistalouden ekonomisti LähiTapiolasta. Joku voi olla niin varakas, ettei tuloja ole ollenkaan, eikä se ole este lainansaannille tai hoidolle.

Nummiaro puhuu yksityisten ihmisten tai kotitalouksien ”tasetaidoista” ja siitä, että taitoja pitäisi parantaa. Iso velka tarkoittaa isoja korkomenoja ja voimakkaampia nettovarallisuuden arvonheilahteluja. Lainan lyhennykset pienentävät velkavipua.

Velan tarkoituksellakin on väliä, opintovelka on ”parempaa” velkaa kuin autolaina, asuntovelka kasvukaupungissa turvallisempi kuin pikkupaikkakunnalla.

Myös velkaantumistilastoja (katso alla) voi katsoa suuntaa-antavana ’reality checkinä’. Oletko ”oikeassa” lokerossa? Jos velka on äärimmäinen, ylivelkaantumisen vaara on koholla erityisesti jos tulotaso muuttuu. Näin voi tapahtua jos sairastuu, tulee avioero tai lomautuksia tai työttömyys, itselle tai puolisolle.