Erotiikkaliikkeiden kivijalkakauppa on joutunut verkkokaupan ja nettipornon haastamaksi. IS:n lukijat kertoivat muistonsa ja mielipiteensä erotiikkaliikkeistä ja pornokaupasta.

Perinteisten pornokauppojen kauppiaat uskovat edelleen erotiikkaliikkeiden kivijalkakauppaan. Verkkokauppa ja nettiporno ovat muokanneet alaa, ja painopiste on siirtynyt myymälöissä DVD-levyistä seksileluihin.

Moni haluaa edelleen nähdä tuotteet ennen ostamista. Näin pornokauppiaat kertoivat Ilta-Sanomille.

Yllä olevalla videolla pääset vierailemaan kahdessa helsinkiläisessä erotiikkaliikkeessä. Omistajat kertovat näkemyksensä alan tilanteesta.

Lue lisää: Pornokauppias paljastaa nykytrendin suomalaisten seksielämästä – ”Ennen ihmiset eivät oikein uskaltaneet”

IS:n lukijat kertoivat jutun julkaisun jälkeen mielipiteitään ja muistojaan erotiikkaliikkeistä.

Eräs lukija arvioi, että nykyään nuoret aikuiset ovat uskaliaampia kuin vanhemmat sukupolvet.

"Nykynuoriso" on oikeasti uskaliaampaa kuin meikä viisikymppinen oli aikanaan. Sattumoisin kävin tuollaisessa erotiikkaliikkeessä viikko sitten. Noin 20 vuotta oli viime käynnistä. Nuoria naisia oli asiakkaina yksin ja kaverin kanssa. Oli miehiäkin tietysti mutta naiset ovat selkeästi uskaltautuneet liikkeisiin.”

Väpättäjä

Moni lukija allekirjoittaa sen, että nettiporno on vallannut alaa erotiikkaliikkeiden DVD-kaupalta. Katse on myös tulevaisuudessa.

”Filmien suhteeen VR-porno (virtual reality porn) lopettaa kaikki perinteiset pornoleffat. Se läsnäolon tunne (immersio) on vaan niin jotain muuta, kuin katsoa perinteistä 2D-pornoa monitorista. Joku WankzVR on niin ylivoimainen. Käyn silti omassa vakkari pornokaupassani ostamassa vaikka liukuvoidetta. Ostan välillä DVD-levyjäkin, jos on jotain erityistä.”

Ajatuksia

Kahleet ovat tuttu näky erotiikkaliikkeessä. Kuva on Aikuisten lelukaupasta Helsingin Kalliosta.

IS:n haastattelemat pornokauppiaat pitävät asiakaspalvelua keskeisenä osana työtään. Moni asiakas tulee liikkeeseen hakemaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin ei välttämättä tule selvyyttä verkkokaupassa. Lukijoiden vastauksissa nousee esiin myös yksi erityisen epämieluisa kokemus erotiikkaliikkeestä.

”Kävin loppuvuodesta pienessä seksikaupassa. Olin toppatakissa ja meikittä eli ns. tavallisen näköinen. Vanhempi miesmyyjä tytötteli (olen varttuneen ikäinen nainen jo) ja oletteli: "Ei ole tämä äänekäs, peiton alla sitä kuitenkin suristelet. - - Sinä olet niin kiltti tyttö että saat patterit kaupan päälle.” Sekä vastaili kysymyksiini tuotteista inttävään ja kiukkuisen, seksistiseen sävyyn. Eli täysin asiatonta "palvelua". Oikeata, asiallista ja ammattitaitoista palvelua en saanut, saati vastauksia kysymyksiini. Arveli varmaan että olen ensimmäistä kertaa seksikaupassa mikä elämäni jännin tapahtuma. Entä jos olisi ollut? Johonkin kysymykseensä rasittavan käynnin lopuksi vastasin ykskantaan ja totuudenmukaisesti: ”En, olen seksuaaliterapeutti.” Myyjän naama putosi kuin pörssikurssi.”

Niljakasta

Erään vastaajan mielestä seksiliikkeet voisivat tehdä myymälöistään vielä nykyistä viihtyisämpiäkin. Toinen lukija muistelee puolestaan ensimmäisiä pornolehtiostoksiaan.

”Mielestäni seksikauppojen tyyliin ja viihtyvyyteen voisi vielä enemmän panostaa. Uskon, että tämä houkuttelisi niitä asiakkaita sekä uusia ryhmiä viihtymään ja ostoksille. Eroottisuus on aistillisuutta monelle – niin sellaista tunnelman luontia ja säätöä ehkäpä voisi kaupassakin kokeilla.”

Kyllä

Seksilelut ovat vallanneet myymälöissä tilaa DVD-levyiltä.

”Muistan yhä, kun nuorena miehenä ostin ekan pornolehden kaupasta, ihan vaan kokeillakseni miltä se kassalla tuntuu. Oli kuitenkin jo aikaa, että netistä sai parempaa materiaalia yllin kyllin. Oli jotenkin kivan syntistä kassaneidille maksaa siitä. :) Nykyään muuten ei pysty tilaamaan kotiin kotimaista pornolehteä. Kalevin pystyy vain ostamaan lehtipisteestä, mutta ei tilaamaan. Outo juttu!”

Todellisuus

Naiset ovat viime vuosina löytäneet erotiikkaliikkeet. Kauppiaiden mukaan asiakaskunta on nykyään kirjavampaa kuin esimerkiksi 1990-luvulla tai 2000-luvun alussa. IS:n lukijan mielestä erotiikkaliikkeissä vieraileviin naisiin suhtaudutaan jopa myönteisemmin kuin miehiin.

”Näitä rajoittaa se ikävä kaksinaamaisuus, että liikkeen miesasiakas on surkimus ja pervo, joka ei saa oikeaa naista. Naisasiakas on moderni ja menestyvä nainen joka uskaltaa tutkia seksuaalisuuttaan. Yritäppä siinä sitten olla asiakkaana noista lähtökohdista.”

Hankala yhtälö

Esimerkiksi Helsingin Hot Lips -erotiikkaliikkeessä asuvalikoima on laajentunut laajentumistaan. Vastaaja muistuttaa, että seksikkäitä asuja saa muualtakin kuin erotiikkaliikkeestä.

”Itse olen lähinnä kiinnostunut kauniista eroottisista alusvaatteista ja niitä saa hyvin varustetuista vaatemyymälöistä. Ei tule heti mieleen, mitä pitäisi hakea alan liikkeestä. Ujouden takia en kuitenkaan jättäisi menemättä jos asiaa olisi.”

Kirsti