Kommentti: Taksiasioissa riittää kyllä neuvojia – miksei kukaan opeta asuntolainojen kilpailutusta?

Taksiuudistus on aihe, joka totisesti saa ihmiset puhumaan rahasta, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Reilu viikko sitten ajoin pitkästä aikaa taksilla. Ei mennyt ihan putkeen. Ajatus oli ollut kävellä kuvaajan kanssa juttukeikalle, mutta satoi kaatamalla. Sanomatalon ala-aulassa päätimme, että menemme sittenkin taksilla ja pyysimme aulapalveluiden henkilökuntaa tilaamaan taksin. Matka oli lyhyt, mutta sen aikana ajoimme yksisuuntaista katua väärään suuntaan ja käännyimme vasemmalle erittäin vilkkaassa risteyksessä, josta ei saa vasemmalle kääntyä.

Tiesin, että Twitterissä taksit ja taksiuudistus ovat kuumottavia aiheita. Niinpä kirjoitin lyhyen, suhteellisen lakonisen twiitin, jossa ilmoitin mielipiteenäni, että taksiuudistus ei vaan toimi.

Tällä viikolla olemme saaneet tietää, että maan hallitus on aika lailla samaa mieltä ja lakiin on tulossa muutoksia.

Mutta se on nyt sivuseikka. Mielenkiintoisinta on, että tuo varsin lakoninen twiittini alkoi kerätä nopeasti kommentteja. Osa oli samaa mieltä, osa eri mieltä – se on ihan normimenoa. Sitten alkoi tulla neuvoja, miten taksia pitää käyttää. Applikaation kautta olisit saanut halvemman kyydin. Muistitko neuvotella hinnasta? Sitten alkoi tulla tiukkaa analyysia koko taksialasta. Ja kuten aina, osa varsin hyvää, osa aika heppoisin perustein tehtyä.

” Välillä nauratti, välillä nyökkäilin samanmielisyyttäni. Hetkittäin uuvutti.

Parasta tässä on, että väki oli näin kiinnostunut keskustelemaan yhden toimialan toimivuudesta tai toimimattomuudesta. Keskusteluketjut alkoivat elää omaa elämäänsä ja jossain vaiheessa kokonaisuus muuttui mahdottomaksi hallita. Sekin on sivuseikka. Olen vuosia vaatinut, että suomalaisten pitää puhua enemmän rahasta. Nyt pääsin aitiopaikalta seuraamaan hetkittäin raivokastakin keskustelua. Välillä nauratti, välillä nyökkäilin samanmielisyyttäni. Hetkittäin uuvutti.

Jäin miettimään, miten tämän innon saisi siirrettyä muihin aiheisiin ja toimialoihin. Miksi emme käy kiivasta keskustelua taloyhtiölainoista ja niiden riskeistä? Pahimmillaan käy niin, että yhden maksamatta jäänyt laina päätyy muiden maksettavaksi. Tämä tarkoittaa, että meillä pitäisi olla aika hyvä tietämys naapureidemme taloustilanteesta.

Tai miksi emme kiivaile aiheesta, miten vaikeaa nuorten on päästä kiinni ensimmäiseen omaan asuntoonsa? Pikavipeistä kirjoittamalla saa aikaan reaktioita, mutta silloin aihe menee usein syyttelyksi – miksi ihminen ei vain hoida raha-asioitaan. Oikeasti pikavippeihin linkittyvät asiat, selittävät syyt ja niiden vaikutus ihmisten elämään on erittäin monimutkainen vyyhti.

Seuraavan kerran kun joku sanoo minulle, että suomalainen ei puhu rahasta eikä häntä kiinnosta talous, kehotan ottamaan puheeksi taksit. Lupaan, että puhuu. Suorastaan opettaa. Mistään muusta toimialasta en ole saanut niin sanotuilta tavallisilta ihmisiltä yhtä paljon neuvoja. Miksi kukaan ei halua opettaa minulle asuntolainojen kilpailuttamista? Kiinnostaisi kuulla, mitä mieltä väki on siitä.