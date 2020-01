Tokmanni sai yli 23 000 kesätyöhakemusta viime vuonna – rekrytoija vinkkaa: näin erotut joukosta

Kesätyöhakemuksessa kannattaa olla myös tunnetta mukana, kertoo Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Ensi kesänä saattaa kesätyöpaikkoja olla tarjolla hieman viime kesää enemmän. Työnantajajärjestö EK:n mukaan sen jäsenyrityksissä oli viime kesänä lähes 130 000 työpaikkaa, ja ensi kesäksi yrityksissä kaavaillaan määrän lisäämistä, vaikka taloustilannetta kuvataankin vaikeaksi.

Vaikka kesätyöpaikkoja olisikin luvassa viime kesää enemmän, niitä tuskin riittää ensi kesänäkään kaikille. Esimerkiksi noin tuhat työntekijää palkkaava Tokmanni-kauppaketju sai viime kesänä yli 23 000 hakemusta. On siis tärkeää osata erottua positiivisesti joukosta jo työhakemuksellaan.

– Yleensä parhaimmat ja aktiivisimmat hakijat ovat liikkeellä jo joulun jälkeen, joten olemme aloittaneet kesätyöntekijöiden haun, jotta saamme heitä myös tänne meille töihin. Vuoden alussa toteutettava haku tukee myös kesän työsuunnittelua, kertoo Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Huuskonen odottaa, että hakemuksessa näkyy hakijan asiakaspalvelupalveluasenne sekä kiinnostus tehtävään.

– Myymäläpäälliköt katsovat luonnollisesti myös aiempaa työkokemusta, mutta tärkeintä on oikeanlainen palvelualtis asenne, halu olla osa tiimiä. Sitä asennetta ei voi kouluttaa, jos sitä ei ole, Huuskonen toteaa.

Hakija voi hankkia hyödyllistä työkokemusta aiempien kesätöiden ohella esimerkiksi tet-harjoitteluista tai sellaisen harrastuksen parista, joka kehittää yhteistyötaitoja.

Mutta miten oikean asenteen sitten osoittaa hakemuksessa, joka harvoin on yhtä A4-sivua pidempi? Huuskosen mukaan faktat itsestä täytyy toki kertoa, mutta on hyvä myös osata myydä itseään. Persoonallisuus ei ole haitaksi.

– Tänä päivänä nuoret hakevat paljon innovatiivisemmilla hakemuksilla kuin aiemmin, jolloin hakemukset olivat aika määrämuotoisia. Sellaista tiettyä kaavaa ei enää niin noudateta, Huuskonen vertailee.

Asiakaspalveluasennetta voi tuoda hakemuksessa esiin vaikkapa konkreettisen esimerkin avulla. Tokmannille töihin hakija voi halutessaan liittää mukaan myös videotiedoston.

Kesätyöntekijän asenne on Huuskosen mukaan tärkeä siksi, että se vaikuttaa koko työpaikkaan.

– Meille on tärkeää, että työpaikoilla on hyvä tiimi, jossa on hyvä fiilis tehdä töitä yhdessä. Haluamme, että myös kesätyöntekijät vahvistavat sitä fiilistä sen sijaan, että töissä ollaan asenteella, että ”tulinpa nyt tänne, kun en muuta saanut”, Huuskonen sanoo.

Erityisesti Huuskosen mieleen on jäänyt eräs hakemus, joka toi hakijalle kesätyöpaikan yrityksessä.

– Hän kertoi hauskalla tavalla, mitä oli tehnyt, mikä häntä erityisesti kiinnosti, ja mitä ehkä haluaisi tehdä meilläkin, Huuskonen muistelee hakemusta.

– Siitä tuli hymy huulille ja tunne, että hän on hyvä tyyppi ja aidosti meistä kiinnostunut.

Erityisen hyvä hakemus johti myös monipuolisempiin työtehtäviin. Hyväksi viestijäksi huomattu hakija pääsi kirjoittamaan blogitekstejä kokemuksistaan Tokmannin verkkosivuille.