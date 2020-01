Pelkäätkö, että ex-puolisosi pääsee käsiksi perintöösi? Tämän voit tehdä

Tarvitaan monta mutkaa, jotta entinen puolisosi tai nykyisen puolisosi lapset pääsisivät käsiksi sinulta jäävään omaisuuteen.

Ajatus omaisuuden päätymisestä kuoleman jälkeen entiselle puolisolle tai uuden puolison muille kuin yhteisille lapsille puistattaa monia, ja tämä halutaan toisinaan estää testamenteilla.

Mutta onko tällaisiin pelkoihin oikeasti syytä?

Ex-puoliso voi kyllä päästä omaisuuteen käsiksi mutkan kautta: jos perinnönjättäjän ja tämän ex-puolison yhteinen lapsi sattuisi kuolemaan ennen entistä puolisoa eikä lapsella olisi omia jälkeläisiä, entinen puoliso perisi lapsensa.

Asianajotoimisto Legistumin Kirsi Wähäaho sanoo, että testamentilla tätä ei käytännössä voi estää. Toiveen voi toki kirjata testamenttiinsa.

– Se on toivomuksen laatuinen määräys, sillä se on käytännössä perinnön saaneen lapsen vallassa, kenelle hän haluaa omaisuutensa menevän. Mutta kyllä näitä toivomuksia halutaan esittää, varsinkin jos on ollut riitainen avioero.

Lapsi itse voi testamentillaan sulkea vanhempansa pois perinnönsaajista.

Jotkut Taloussanomien perintökyselyyn vastanneista kertoivat aikovansa tehdä testamentin niin, että nykyisen puolison lapset edellisestä liitosta eivät pääsisi käsiksi perintöön.

Wähäahon mukaan monella on se harhaluulo, että muut kuin omat lapset voisivat saada perintöä.

– Uuden puolison lapsilla ei ole oikeutta omaisuuteen. Se ei ole mahdollista.

Toki teoriassa perittyä omaisuutta voi mutkan kautta päätyä myös puolison lapsille.

Puolisolla on oikeus saada tasinkoa avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, jos sitä ei ole avioehdolla rajoitettu ja hänen kuoltuaan tätä kautta saatua omaisuutta voi siirtyä omaisuuden osituksessa puolison lapsille.