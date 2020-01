Pankit kertovat: näin paljon säästöjä ja vakuuksia pitää olla, jotta saa asuntolainan

Asuntolainan omarahoitusosuus vaihtelee pankista riippuen 15–20 prosentin välillä. Kun asiakkaan muut kriteerit täyttyvät, joustovaraakin on. Ensiasunnon ostajalla tulee olla säästöjä tai muita vakuuksia viiden prosentin verran.

Asunnon ostaminen on monen suomalaisen elämän suurin rahaan liittyvä päätös. Pankit vaativat lainan vakuudeksi asiakkaalta kuitenkin omia säästöjä tai muita vakuuksia. Niiden prosenttiosuus lainasta vaihtelee pankeista riippuen.

Finanssivalvonta laski asuntolainan katon eli luototussuhteen 85 prosenttiin kesällä 2018. Se tarkoittaa, että omarahoitusosuus on vähintään 15 prosenttia asuntolainan määrästä. Lainakatto oli aiemmin 10 prosenttia.

Ensiasunnon ostaja voi kuitenkin saada lainaa 95 prosenttia asunnon hinnasta. Silloin säästöjä tai vakuuksia on oltava vähintään viisi prosenttia asunnon hinnasta.

Taloussanomat kysyi omarahoitusosuuden määrää Nordean, S-Pankin, OP:n, Aktian, Oma Sp:n ja Danske Bankin tarjoamista asuntolainoista silloin, kun asiakas ei ole ostamassa ensiasuntoa.

Maksukyky ratkaisee, myönnetäänkö laina

Jääkö asuntolaina vain haaveeksi, jos lainan hakijalla ei ole esimerkiksi vakituista työpaikkaa?

Ei välttämättä.

Lainojen kehityspäällikkö Päivi Huttunen S-Pankista kertoo, että lainanhakijan tilannetta katsotaan aina tapauskohtaisesti.

– Asiakkaan kokonaistilanne on se, mitä tarkastelemme. Jos hän on hoitanut talouttaan mallikkaasti ja hänellä on omarahoitusosuus kunnossa, vakituinen työpaikka ei ole ehdoton vaatimus, Huttunen sanoo.

Sen sijaan säännölliset tulot ja se, että asiakkaan maksukyky riittää asumiskulujen lisäksi myös elämiseen, ovat lainan myöntämisen kannalta olennaisen tärkeitä asioita.

Pankit myöntävät asuntolainaa eri perustein, mutta lainaa miettivän on hyvä säästää omarahoitusosuutta varten jo etukäteen. Nettotuloista lainan kuukausierään, vastikkeeseen ja muihin pakollisiin asumiskuluihin on varattava 30 prosenttia. Ilman tulovirtaa lainaa ei saa.

Nordean liiketoimintajohtaja Minna Parhiala on samoilla linjoilla Huttusen kanssa: lainanhakijan kokonaistilanne ja -maksukyky ratkaisevat. Luottohäiriömerkintöjä ei saa olla.

– Siinä otetaan huomioon kaikki hakijan nykyiset ja suunnitellut lainat. Puuttuvan omarahoitusosuuden voi kattaa vakuudella, jos lisävakuutta on saatavilla ja lainanhoitokyky on riittävä, Parhiala sanoo.

Omarahoitusosuudesta voi tarvittaessa joustaa

Myös Danske Bankin mukaan asuntolainapäätös tehdään aina tapauskohtaisesti. Asiakkaan omarahoitusosuus ei ole keskiössä, vaan se, että luottokelpoisella ja maksukykyisellä asiakkaalla on vakuudet kunnossa.

– Tällä hetkellä asiakkaiden omarahoitusosuudet tai vakuudet suhteessa lainoihin ovat käytännössä pääsääntöisesti 80 prosentin tuntumassa, Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala kertoo.

Asuntolainaa on mahdollista saada enimmillään 85 prosenttia ostettavaa kotia vastaan. Soittokierros pankkeihin osoitti, että omarahoituksen määrästä voi neuvotella ja mahdollisesti myös joustaa silloin, kun asiakkaalla on pankin hyväksymät, riittävät lisävakuudet.

Vaadittua omarahoitusosuutta voi korvata myös muilla reaalivakuuksilla, kuten lainanhakijan vanhemman tai vanhempien asunnolla tai osuudella siitä.

Asunnon vakuusarvo lasketaan ostohinnasta. Se on pankista riippuen 60–80 prosenttia. Lisävakuuksia vakuusarvon ylittävälle lainanosalle tarvitaan myös tällöin.

– Pankit voivat itse määritellä asuntolainan omavastuuosuuden ylärajan. Sen on kuitenkin oltava vähintään vaatimusten mukainen eli asuntoluottojen enimmäisluototussuhde rajoittaa myönnettävän asuntoluoton määrän enintään 85 prosenttiin ja ensiasunnon hankintaa varten enintään 95 prosenttiin vakuuksien arvosta luottoa myönnettäessä, Finanssivalvonnan johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup kertoo.

Finanssivalvonta: Lainakattoa kierretään kulutusluotoilla

Groshcupin mukaan asuntolainan että omavastuuosuutta on mahdollista kiertää ottamalla kulutusluottoja. Kun tarvittavaa määrää säästöjä tai muita vakuuksia ei saada kasaan, otetaan kulutusluotto toisensa perään paikkaamaan puuttuvaa omarahoitusosuutta.

– Finanssivalvonnan kanta on se, että tämä ei ole sääntelyn hengen mukaista, Groschup sanoo.

Korkokatolla on pyritty juuri siihen, etteivät kotitaloudet ylivelkaantuisi. Vakuudettomien kulutusluottojen nostaminen luo vastakkaisen noidankehän hurjine korkoineen.

– On aivan selvää, että sellainen ei ole tarkoitus. Ilmiötä esiintyy, mutta sen laajuudesta en osaa sanoa. On täysin mahdollista, että otetaan esimerkiksi kulutusluotto toisesta pankista ja asuntolaina sitten toisesta. Tämä ei näy raportoinnissa, kertoo Groschup.

Pankkien mukaan vakuudeton kulutusluotto ei ole mahdollinen asuntolainan lisukkeeksi. Kulutusluottojen kautta liikkuvien rahavirtojen kulkua on kuitenkin mahdoton seurata.