Kommentti: Kokeile elää kuukausi tulevalla eläkkeelläsi

Kuukauden kokeilujakso tulevalla eläkkeellä voi olla hyvin silmät avaava kokemus.

Jos eläkkeelle jäämiseen on aikaa noin viisi vuotta, on viimeistään aika havahtua. Nyt on vielä aikaa varautua ja tehdä tarvittaessa muutoksia, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.