Asunnonostajien lainarajoituksesta alkamassa ankara vääntö – kiinteistönvälittäjät väläyttivät vakavasta seurauksesta

EU-valvoja on suositellut Suomelle toimenpiteitä kotitalouksien velkaantumisen rajoittamiseksi.

Kiinteistönvälittäjien alkuvuoden markkinaennuste povaa varjoa asuntomarkkinoille, jos asunnonostajille ehdotettu luottojen katto astuu voimaan.

Asuntomarkkinoilla osapuolet rummuttavat jo huoliaan niin sanotun ”Mörttisen työryhmän” ehdotuksista, mutta tie sääntelyn tiukennuksiin on vielä pitkä ja voi muuttua paljonkin tai jopa kaatua.

Valtiovarainministeriön työryhmä (jota johtaa ylijohtaja Leena Mörttinen) ehdotti lokakuussa, että kotitalouden luottojen enimmäismäärä sidotaan vuosituloihin. Luottoja saa olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisista bruttotuloista, kun haetaan uutta lainaa. Lisäksi asuntolainan takaisinmaksuaika saa olla enintään 25 vuotta. Työryhmä ehdotti myös rajoituksia taloyhtiölainoihin.

Nykyisin asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta. Ensiasunnoissa katto on 95 prosenttia.

Tiistaina julkistetussa kiinteistönvälittäjien kyselyssä lainojen kattoa arvioitiin ”merkittäväksi esteeksi asunnonhankinnalle” ja laina-aikasääntelyä liian rajoittavaksi. Vastaajista 75 prosenttia katsoi, että vaikutus on suurta tai sitä on jonkin verran. Näin arvioitiin myös kasvukeskusten ulkopuolella, vaikka uudistuksen on katsottu vaikuttavan erityisesti korkeiden hintojen pääkaupunkiseutuun.

Kyseessä on kuitenkin vasta mietintö, ei hallituksen esitysluonnos, joten linjaus on tekemättä. Jatkovalmistelu alkaa jos ja kun ehdotuksilla on poliittinen ohjaus eli valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) jatkaa niiden eteenpäin viemistä.

Paljon lausuttavaa

Mietinnön pohjalta ministeriö keräsi lausuntoja loka–marraskuussa. Seuraavaksi lausunnot käydään läpi ja niiden pohjalta tehdään mahdollisia muutoksia. Varsinaisen lain valmistelun on määrä alkaa alkaa keväällä. Jos se etenee normaalia tahtia, esitys voisi lähteä syksyllä eteenpäin, sitä ennen vielä toiselle lausuntokierrokselle.

Mietinnöstä lausuntoja kertyi jo 45 kappaletta. Vastarintaa on muun muassa asuntomarkkinoilla ja rakennusteollisuudessa, mutta myös ehdotuksia arvioineet professorit näkivät ongelmia.

Niin kutsutut kotitalouden velkaantumisen makrovakauden valvontavälineet, joista enimmäisvelkasuhde puhuttaa eniten, ovat ylipäätään kaikkea muuta kuin helppoja rakentaa.

Positiivinen luottorekisteri sai sen sijaan laajan tuen.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Antti Ripatti katsoo, että tarkastelusta puuttui pääkaupunkiseutu. Enimmäisvelkasuhde ei hänen mielestään kuvaa kunnolla luotonottajan velanmaksukykyä eri elämäntilanteissa. Ripatin mielestä sääntelyä pitäisi ohjata luoton tarjonnan suuntaan eli esimerkiksi luottojen hintaan.

Aalto-yliopiston professorin Antti Suhosen mukaan tulosidonnainen katto ei ota lainkaan huomioon lainanottajan varallisuutta. Toisekseen esimerkiksi yrittäjätuloa ansaitsevan lainanottajan tulot voivat vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen, jolloin mittari voi antaa väärän kuvan aidosta luottoriskistä.

Pääkaupunkiseudulla keskituloinen perhe, jossa toinen vanhempi on vanhempainvapaalla, ei pysty saamaan asuntoluottoa, vaikka perheen tulot nousisivat tulevaisuudessa. Enimmäisvelkasuhde muuttaisi lisäksi asuntomarkkinoita niin, että ”huomattava osa asuntomarkkinoille tulevista pieni- ja keskituloisista olisi pakotettuja asumaan vuokra-asunnoissa erityisesti pääkaupunkiseudulla”.

Ensiasunnon ostajat kärsivät?

Myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine) sanoi, että absoluuttinen 450 prosentin raja ei riittävästi ota huomioon luotonhakijan varallisuuden vaikutusta tosiasialliseen velankantokykyyn eikä tehokkaasti jarruta vakuudettomien kulutusluottojen aiheuttamaa velkaantumiskehitystä. Se ei siten vaikuta vuokralla asuvien velkaantumiseen. Lisäksi raja voi olla ongelmallinen tasapuolisen kohtelun kannalta, jos se estää lainan saannin ensiasunnon ostajalta.

Myös Suomen Vuokranantajien mielestä enimmäisvelkasuhde on liian kireä ja ensisijaisesti siitä kärsisivät ensiasunnon ostajat.

Pankeista Hypoteekkiyhdistyksen mielestä mietintö on kokonaisuutena oikeansuuntainen ja tarpeellinen mutta ehdotti, että velkakatto jaetaan kolmeen tasoon: Ensiasunnonostajille 500:aan, asunnonvaihtajille 450:een ja asuntosijoittajille 400 prosenttiin.

Moni lausunnon antanut, kuten ylivelkaantuneita auttava Takuusäätiö ja luottolaitoksia edustava Finanssiala (FA), katsoi, että ylivelkaantuminen on laajempi ongelma erityisesti pikavippien ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen takia.

Oikeusministeriö huomautti, että asuntoluottoihin tiukasti rajautuva sääntely voi johtaa siihen, että sitä pyritään välttämään ottamalla sääntelyn ulkopuolella olevia kalliimpia luottoja.

FA piti hyvänä esimerkiksi taloyhtiölainojen lainakattoa ja pienlainayhtiöiden saattamista Finanssivalvonnan valvottaviksi. Enimmäisvelkasuhteen sääntö johtaisi FA:n mielestä sen sijaan monimutkaiseen ja luotonantajille lisäinvestointeja vaativaan prosessiin, joka olisi kotitalouden kannalta läpinäkymätön ja huonosti ennakoitavissa.

Suomen Pankki ei usko, että välineiden käyttöönotto vaikeuttaa asunnon hankintaa erityisesti kasvukeskuksissa ja siten työn perässä liikkumista. Sen mukaan tärkeistä uudistuksista pidättäytyminen olisi ”väärä ja tehoton tapa reagoida”, vaan aluekehitystä pitää tukea paremmin asuntotuotannon keinoilla.