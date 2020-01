Asiantuntija: Tällä konstilla monet perintöriidat ratkeaisivat ilman riitaa – ”Saisi selitettyä, miksi sukusormus menee miniälle”

Juuri nyt

–Jos äiti saisi tyttärensä videotestamentin kautta selitettyä, miksi sukukalleussormus jää miniälle eikä tyttärelle. Ihmisen käyttäytyminen on sellaista, että ihmiset ymmärtävät paremmin, kun perustellaan. Ja tämä usein puuttuu testamenteista, Helinä Häkkänen-Nyholm selittää.

Perinnönjaossa nousevat pintaan vanhat kaunat ja erimielisyydet. Kirjallisesta testamentista jää usein perustelut pois, mikä on omiaan lisäämään katkeruutta ja jopa katkaisemaan välit lopullisesti, PsyJuridican toimitusjohtaja Helinä Häkkänen-Nyholm sanoo.

Joka viidennessä perinnönjaossa sukset ovat menneet ristiin, Taloussanomien verkkokysely paljasti. Monissa tapauksissa sukulaisten välit olivat menneet lopullisesti solmuun. Usein syynä on esimerkiksi testamentti, jossa on suosittu jotain sisarusta.

Miksi perinnönjako on niin herkkä asia, PsyJuridican toimitusjohtaja, oikeus-, työ- ja viestintäpsykologian erityisasiantuntija Helina Häkkänen-Nyholm?

– Siinä nousevat esille kokemukset eriarvoisuudesta. Tyypillisesti sisarukset vertailevat omaa panostustaan vanhempien auttamisessa tai sitä, mitä ovat saaneet vanhemmiltaan. Tilanteet ovat aika yksilöllisiä, pinnan alla on saattanut kyteä jo kauan katkeruus.

Häkkänen-Nyholm huomauttaa, että erimielisyydet ovat saattaneet alkaa jo aiemmin esimerkiksi siitä, miten kunkin sisaruksen mielestä jokin asia – vaikkapa vanhemman hoito – olisi pitänyt järjestää.

– Kaikki erimielisyys- ja konfliktihistoria on taustalla vaikuttamassa ja eskaloituu perinnönjaossa.

Helinä Häkkänen-Nyholmin mielestä vanhempia ei pidä syyllistää siitä, jos aikuiset lapset riitaantuvat perinnönjaossa.

Häkkänen-Nyholm havainnollistaa perinnönjakoon liittyvää konfliktia esimerkillä:

– Tytär mielellään haluaisi äitinsä sukusormuksen, ja äiti lahjoittaakin sen syystä tai toisesta jollekin toiselle, vaikka tyttären veljen vaimolle.

Perinnönjakoon liittyviä riitoja voi yrittää ennaltaehkäistä hänen mukaansa sillä, että pelkän kirjallisen testamentin lisäksi tekee esimerkiksi videotestamentin. Siinä perinnönjättäjä voi perustella päätöstään ja saada sen taustat näkyvämmiksi.

– Jos äiti saisi tyttärelleen videotestamentin kautta selitettyä, miksi sukukalleussormus jää miniälle eikä tyttärelle. Ihmisen käyttäytyminen on sellaista, että ihmiset ymmärtävät paremmin, kun perustellaan. Ja tämä usein puuttuu testamenteista.

Häkkänen-Nyholm uskoo videotestamenttien tarpeen kasvavan tulevaisuudessa.

– Tilanteet komplisoituvat uusperheiden kautta. Saattaa olla jälkeläisiä, jotka eivät ole paljon tekemisissä.

Hänen mukaansa perintöjen lisäksi saatetaan riidellä esimerkiksi hautapaikasta, varsinkin uusperheissä.

– Tiedän, että on varastettu tuhkauurna kirkon tiloista ja viety sinne hautapaikkaan, jonne haluttaisiin haudata, ja niitä on haettu pois viranomaisen avustuksella.

Onko se vanhempien vika, jos lapset riitaantuvat perinnönjaossa? Pitäisikö pystyä olemaan tasapuolisempi?

– Se lähtökohta, että vanhempien pitäisi pystyä olemaan jälkeläisilleen tasapuolisia on hirveän haasteellinen ja melkein mahdoton. Ne ovat ihmissuhteita siinä, missä muutkin. Joillakin vanhemmilla voi olla paremmat suhteet joihinkin jälkeläisiinsä. Kun puhutaan aikuisista ihmisistä ja heidän vanhemmistaan, se vain sattuu olemaan ihmiseloon kuuluvaa.

Perintöriidoista voi selvitä, jos osapuolilla on motivaatiota välttää suhteiden katkeaminen. Jos joku on persoonaltaan kilpailuhenkinen eikä hänellä ole motivaatiota yhteistoiminnallisuuteen, riitoja on Häkkänen-Nyholmin mukaan vaikea ratkaista.

– Videotestamentti on yksi tapa ennaltaehkäistä riitoja. Voi myös käyttää luonteeltaan sovittelevaa juristia ja joskus olen ohjannut perheterapeutille, jotta saadaan jokaiselle hyvä lopputulos ja jotta sisaruussuhteet eivät katkeaisi. Se on aika kova hinta perintöriidasta.