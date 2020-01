Kaksi 120-vuotiasta arvotaloa Kouvolasta vai pikkuyksiö Helsingin Sörnäisistä? Katso millaisen asunnon voit saada 200 000 eurolla

Millaisen asunnon saa nyt 200 000 eurolla Suomesta? Kävimme läpi Oikotie- ja Etuovi-sivustoilla myynnissä olevia asuntoja.

Asunnon ostaminen on yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä. Ennen päätöstä on hyvä kartoittaa oma budjettinsa ja tarpeensa asunnolle.

Uuden kodin sijainti on monelle yksi tärkeimmistä kriteereistä. Asunnonostajan elämäntilanteesta riippuen hyvä sijainti voi tarkoittaa esimerkiksi julkisen liikenteen toimivuutta, helppoja yhteyksiä moottoritielle tai hyviä pyörätieverkostoja.

Asuinalueen valintaan vaikuttaa oleellisesti myös itselle tärkeiden palveluiden, kuten koulun, päiväkodin, kaupan tai vaikkapa matkakeskuksen läheisyys.

Taloussanomat kävi läpi Oikotie- ja Etuovi-sivustoilla olevien asuntojen myynti-ilmoituksia eri puolilla Suomea. Hintahaarukka asunnoille oli 195 000-200 000 euroa.

Listalle ei nostettu uudiskohteita. Kaikki esimerkkiasunnot ovat käytettyjä omistusasuntoja, eikä mukana ole tarjouskauppakohteita.

Asunnot sijaitsevat Helsingissä, Kouvolassa, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lahdessa.

Sörnäinen, Helsinki: 27 neliön parvellinen yksiö

Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa parvellisessa yksiössä on 27 neliötä.

Helsingin keskusta-alueelta ei saa alle 200 000 eurolla kuin yksiön. Sörnäisissä Vaasankadulla myydään 27 neliön nukkumaparvellista yksiötä 198 000 euron hintaan.

Asunnon keittosyvennyksessä on kaasuliesi, astianpesukone, laminaattitasot sekä jääkaappi.

Pieni asunto sijaitsee vuonna 1936 rakennetussa talossa, ja se on kuntoluokiteltu ”hyväksi”. Kuntoluokituksessa se tarkoittaa, että asunto on joko hyvin uudehko ja vähän käytetty tai vastikään täysin remontoitu, jolloin pinnat eivät ole kuluneet eikä uuden remontin tarvetta ole näkyvissä.

Voikkaa, Kouvola: Kaksi noin vuonna 1900 rakennettua arvotaloa

Kouvolan Voikkaalla myynnissä oleva talo on täynnä historiaa. Kauppaan kuuluu kaksi arvotaloa. Kuvassa oleva rakennus on nimeltään Tetola.

Kouvolan Voikkaalta saa 200 000 tuhannella kahden arvotalon kokonaisuuden entisen Voikkaan tehtaan kupeesta. Noin 120-vuotiaassa päärakennuksessa on mansardikatto, avovintti sekä jugend-taloille tyypilliset, 3,2 metriä korkeat huoneet.

Asuinpinta-alaa rakennuksissa on yhteensä 150 neliömetriä. Tyydyttävässä kunnossa olevasta myyntikohteesta on kävelymatka Voikkaan taajamaan. Kouvolan keskustaan on noin kymmenen kilometriä.

Turun keskusta: Remontoitu saunallinen luksuskaksio

Täysin remontoitu turkulaiskoti sijaitsee keskellä kaupunkia. Myös jokivarteen on lyhyt matka.

Turussa on myynnissä useita hyväkuntoisia kerrostalokaksioita, rivitalohuoneistoja ja jopa omakotitaloja 200 000 eurolla.

Aivan kaupungin keskustassa Eerikinkadulla myydään ylellistä 79 neliön suuruista saunallista kaksiota vuonna 1936 rakennetusta talosta. Läpitalon kaksion velaton myyntihinta on 198 000 euroa.

Asunto on remontoitu perusteellisesti, ja materiaaleihin on panostettu. Keittiössä on puutalosaareke ja graniittitasot.

Epilä, Tampere: Kaksikerroksinen rivitalokolmio luonnon helmassa

Tämä kaksikerroksinen rivitalokolmio sijaitsee Tampereen Epilänharjulla.

Tampereelta saa omakotitalon, tilavan rivitaloasunnon tai kaksiota isomman kerrostalokodin 200 000 eurolla. Kaupungin ydinkeskustassa hinnat ovat tosin korkeammat.

Epilänharjulla on myynnissä 82-neliöinen, kaksikerroksinen rivitalokolmio 199 000 euron hintaan. Asunnossa on 80-luvulle tyypillisesti myös takkahuone.

Vuonna 1986 valmistunut talo sijaitsee esittelytekstin mukaan ”lähellä luontoa”. Lähikauppaan on matkaa vajaat 300 metriä, Lielahden palvelut ovat reilun kolmen kilometrin päässä.

Iinatti, Oulu: Isolle perheelle 90-luvun omakotitalo yrittäjätontilla

Vuonna 1993 valmistuneessa oululaiskodissa on 159 neliötä.

Kotia Oulusta etsivälle on 200 000 euron budjetilla reilusti valinnanvaraa.

Iinatin kaupunginosassa on myynnissä 159-neliöinen omakotitalo. Vuonna 1993 valmistuneessa valkotiilisessä talossa on peräti neljä makuuhuonetta, olohuone, keittiö, takkahuone, sauna, kodinhoitohuone ja kolme wc:tä.

Esittelytekstin mukaan talo sijaitsee niin sanotulla yrittäjätontilla, joten ”myös yrittäjätoiminta onnistuu”.

Alueelta on noin 15 minuutin ajomatka Oulun keskustaan.

Lahden keskusta: Hulppea ja värikäs loft-koti

Lahden keskustassa sijaitsevan loft-asunnon saarekekeittiössä on käytetty piristävästi väriä.

Myös Lahdessa on valinnanvaraa, kun asunnon budjetti on 200 000. Hinnalla saa hyväkuntoisen omakotitalon, kaksiota suuremman rivitaloasunnon tai kerrostalokodin aivan kaupungin keskustasta.

Vesijärvenkadulla ydinkeskustassa myydään vuonna 2005 täysin remontoitua 81-neliön kotia 198 000 eurolla. Koti ei välttämättä sovi perheelliselle, sillä asunnossa on vain yksi makuuhuone. Kaikki palvelut ovat lähellä, matkakeskuskin lyhyen kävelymatkan päässä.

Kuten monet muutkin Lahden keskustan taloista, myös tämä asuintalo on rakennettu sodan jälkeen, vuonna 1947.

Professori suitsii kauppapelkoja

Asuntomarkkinoiden polarisoitumisesta sijainnin perusteella on kirjoitettu paljon. Asuinalueen kehitykseen kannattaakin perehtyä, jotta voi helpommin varautua tulevaan.

Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori Elias Oikarinen suhtautuu kriittisesti väittämään, jonka mukaan asunnot menisivät kaupaksi vain pääkaupunkiseudulla ja muutamassa muussa suuressa kasvukeskuksessa, kun taas koko muun maan asuntomarkkinat jämähtäisivät paikoilleen.

– Ei pidä paikkaansa, etteivätkö asunnot menisi kaupaksi esimerkiksi Oulussa, Jyväskylässä tai Kuopiossa. Toki myös mainituissa kaupungeissa on asuntoja, joita on vaikea saada kaupaksi, mutta merkittävä osa kyseisten kaupunkien asuntomarkkinoista on kohtuullisen likvidejä.

Tietyntyyppiset asunnot joillakin alueilla liikkuvat siis heikommin kuin muut. Siitä huolimatta Oikarinen pitää liioitteluna väitettä, jonka mukaan markkinoilla olisi kaksi ääripäätä eli ”hyvät” markkinat, joilla kauppa käy ja ”huonot” eli ne, joilla kauppa ei käy juuri lainkaan.

– Eri puolilla maata on hyvin erityyppisiä asuntoja ja asuinalueita niin hintakehityksen kuin kaupankäynnin toimivuudenkin kannalta, hän sanoo.

Polarisoitumiskeskustelu saattaa pahimmassa tapauksessa näkyä markkinoillakin.

– Jos asiasta keskustellaan jatkuvasti jyrkästi ja yksipuolisesti, ihmiset alkavat ehkä uskoa siihen aiempaa herkemmin, jolloin se voi tietyssä määrin toteuttaa itse itseään. Joissakin tapauksissa aletaan pelätä turhaan, ettei asunto menekään kaupaksi, kun taas joillakin markkinoilla sama pelko on täysin aiheellinen, Oikarinen kertoo ja jatkaa:

– Silloin voi käydä niin, ettei asuntoa ehkä uskalleta ostaa edes sellaiselta alueelta, jonka tulevaisuudennäkymät olisivat hyvät.

Taloussanomat ja Oikotie kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.