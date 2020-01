Taantumapeikko, brexit ja Trumpin jatkokamppailu – Ekonomistit: Nämä asiat ratkaisevat sijoittajan vuoden 2020

Vuonna 2020 markkinoita liikuttavat sijoitusteemat painottuvat politiikkaan, arvioivat asiantuntijat.

Vanhat tutut huolenaiheet, brexit ja kauppasota, ovat pinnalla alkuvuonna, ja loppuvuonna sijoittajien katseiden ennustetaan olevan Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Sijoittajat seuraavat alkaneena vuonna myös euroalueen teollisuustuotannon kehitystä sekä yleistä talouskasvua etenkin Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Alkuvuonna lisätietoa USA:n ja Kiinan sopimuksesta

Alkuvuoden markkinakehitystä hallinnevat Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelut. Maat saavuttivat joulukuussa sovun ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksesta, joka on tarkoitus allekirjoittaa tammikuussa. Samalla on tarkoitus julkistaa sopimuksen yksityiskohdat.

– En näe, että kauppasota poistuu fokuksesta. Tammikuussa jännitetään ylipäätään sitä, mitä on sovittu ja ihmetellään, miten tässä käy. Molemmat maat ovat kommunikoineet vähän eri lailla sovusta, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu uutistoimisto Startelille.

Sopimuksen luonteeseen liittyy aika paljon kysymysmerkkejä, sanoo myös OP:n markkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

– Onko sopimus laiha kompromissi vai onko siinä eväitä suurvaltojen suhteiden toipumiseen? Tätä markkina seuraa todella tarkasti alkuvuoden, Hännikäinen arvioi.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Yhdysvaltain Donald Trump tapaavat seuraavan kerran tammikuun puolivälissä. Kuva vuodelta 2017.

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla neuvotellut kauppasopimukset uusiksi Pohjois-Amerikan, Japanin ja Kiinan kanssa. Seuraavaksi Trumpin huomio kauppasodassa voi kääntyä Eurooppaan ja pelkona on, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota laajenee.

– Katse on siirtymässä siihen, ottaako Yhdysvallat maalitaulukseen euroalueen. Yhdysvallat on ottanut herneen nenään Ranskan suunnittelemasta digiverosta, joka käytännössä kurittaisi yhdysvaltalaisia teknologiayrityksiä, Hännikäinen sanoo.

Brexit toteutuu tammikuussa, sopimukseton ero uhkaa

Kauppaneuvotteluiden lisäksi myös Britannian brexit-prosessiin saatiin viime vuoden lopussa selkeyttä lyhyellä aikavälillä, kun pääministeri Boris Johnsonin konservatiivit saivat selvän vaalivoiton parlamenttivaaleissa.

Britannia näyttää nyt eroavan Euroopan unionista erosopimuksen mukaisesti 31. tammikuuta 2020. Sen jälkeen Britannia ja EU aloittavat neuvottelut tulevista kauppasuhteista.

– Johnson näyttää pystyvän nuijimaan EU-erosopimuksensa läpi. Vaikeampi asia, eli se millä ehdoilla EU ja britit käyvät kauppaa siirtymäajan jälkeen, on täysin ratkaisematta, Hännikäinen sanoo.

Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo viedä brexitin maaliin tänä vuonna. Kuvassa hän pitää lehdistötilaisuutta Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Clauden Junckerin kanssa. Takana EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier.

Johnson haluaa tuoreimpien uutisten mukaan saada kauppaneuvottelut päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. EU:n puolelta tätä aikataulua pidetään mahdottomana, koska EU:n ja Kanadan vastaavissa neuvotteluissa kesti seitsemän vuotta. EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier on arvioinut neuvotteluiden kestävän kaksi kolme vuotta.

– Mitä pidemmälle vuosi menee, sitä enemmän nousevat pintaan huolet ilman kauppasopimusta tapahtuvasta erosta. Se olisi toteutuessaan happotesti markkinoille, Hännikäinen ennakoi.

USA:n vaalikisa alkaa helmikuussa

Loppuvuoden poliittinen teema ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka järjestetään 3. marraskuuta. Istuva presidentti Trump yrittänee uudelleenvalintaa republikaanien tuella.

Demokraattien vastaehdokas selviää kevään esivaaleissa, joista ensimmäinen on 3. helmikuuta Iowassa. Pääehdokas on yleensä selvinnyt niin sanottuna supertiistaina, joka tällä kertaa on 3. maaliskuuta.

Politiikan lisäksi sijoittajia kiinnostaa Yhdysvaltain yleinen talouskehitys.

– Korkokäyrän kääntyminen noin vuosi sitten ennakoi, että Yhdysvallat vajoaa taantumaan vuonna 2020. Sen jännittäminen jatkuu, vaikka elvytyspolitiikka Yhdysvalloissa jatkuu, Nordean Koivu sanoo.

Paketteja lajitellaan Kiinan Nanjingissa marraskuussa shoppailun huippupäivä ”sinkkupäivänä”.

Euroalueen teollisuustuotanto ja pelko Kiinan kasvun hidastumisesta

Yhdysvaltain talouskasvun ohella sijoittajien mielenkiinnon kohteena ovat myös toisen talousjätin Kiinan talouskasvun hidastuminen. Viime vuoden viimeiset makroluvut viittaavat siihen, että talousaktiviteetti olisi piristymässä.

– Taustalla rullaa kuitenkin pitkän aikavälin trendi kasvun hidastumisesta, ja siihen tuskin tulee muutosta alkaneen vuoden aikana. Jos Kiinan talouskasvu hidastuu, sillä on vääjäämättä vaikutus maailmantalouden kasvuvauhtiin, OP:n Hännikäinen sanoo.

Toiveet kauppasopimuksen syntymisestä ovat loppusyksystä piristäneet teollisuustuotantoa ennakoivia ostopäällikköindeksejä euroalueella, mutta joulukuun indeksit kääntyivät yllättäen laskuun.

– Tuoreet luvut muistuttivat, että teollisuus on edelleen vaikeuksissa ja piristymisoletukset aika lailla etupainotteisia, Hännikäinen sanoo.