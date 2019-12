”Leikkuri, joka ei auttanut ketään” – 3 työtöntä kertoo: näin nyt haudattava aktiivimalli vaikutti elämään

Taloussanomat haastatteli kolmea työttömänä ollutta suomalaista, joiden arkea aktiivimalli on viimeiset kaksi vuotta ohjaillut. Aktiivimallin leikkuria heistä ei kukaan jää erityisemmin kaipaamaan.

Alkava vuosi hautaa alleen aktiivimallin. Edes eduskunta ei tuntunut haikailevan sen perään, kun kansanedustajat käsittelivät aktiivimallin leikkurin purkamista viime marraskuussa.

Hallituksen ja opposition rajat suorastaan hälvenivät, kun eduskuntapuolueet laidasta laitaan arvostelivat vajaat kaksi vuotta voimassa ollutta viritystä.

– Aktiivimalli oli susi jo syntyessään, mutta silti keskusta ja kokoomus veivät sen voimaan, totesi perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto.

– Toivotan omasta, vasemmistoliiton ja koko hallituksen puolesta aktiivimallille hauskat hautajaiset, vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi sanoi.

Tammikuusta lähtien työttömän työnhakijan ei siis tarvitse enää täyttää aktiivimallin ehtoja, jotta hän säästyisi työttömyysetuuden leikkaamiselta. Hyvillään leikkurin purkamisesta ovat myös kolme työttömänä ollutta suomalaista, joiden tuntoja aktiivimallista Taloussanomat kuulosteli.

Luojan kiitos, sanoo Turussa asuva 62-vuotias Anne Tyni. Hän luonnehtii aktiivimallia “puhtaaksi leikkuriksi, joka ei auttanut ketään”.

– Jouduin reippaasti pulaan aktiivimallin takia. Olen ansiosidonnaisella, josta leikkuri puraisi sellaisen rahan, että jäin 20 eurolla köyhyysrajan yläpuolelle, Tyni kertoo.

– Tästä syystä en voinut turvautua esimerkiksi toimeentulotukeen. Sitä sitten syntyi kierrettä luottokortin käyttämisessä.

Tyni työskenteli projektipäällikkönä ennen kuin jäi työttömäksi. Kotipaikkakunnalla Turussa on työtä – autotehdasta ja telakkaa – mutta ei sellaista työtä, jota hän voisi vapaasti hakea.

– Iän myötä on tullut fyysisiä rajoitteita ottaa vastaan raskaita työtehtäviä. En minä voisi enää noin vain lähteä esimerkiksi autotehtaalle töihin, ja tuskin minua sinne edes otettaisiin, Tyni sanoo.

Tynin mielestä aktiivimallin julmin puoli oli siinä, että leikkuri pakotti ihmiset hakemaan mitä työtä tahansa, vaikka koulutus ja aiempi työkokemus olisivat vastanneet ihan jotain muuta.

Tikkakoskella asuva 52-vuotias Arto Kiljunen kertoo olleensa ammatissa, joka on nyttemmin paljolti kadonnut Suomesta.

– Miltei 30 vuotta työskentelin rautavalimolla, kunnes sitten yt-neuvottelut iskivät.

Kahden viime vuoden ajan, kun aktiivimalli on ollut voimassa, Kiljunen on joutunut useaan otteeseen jäämään sairaslomalle. Syynä ovat olleet tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Kolmen lapsen isä Arto Kiljunen on helpottunut, kun aktiivimallin leikkuri puretaan.

Kiljunen kertoo, ettei Kela ole kuitenkaan myöntänyt sairauspäivärahaa. Tästä on aiheutunut ongelmia, kun hänen on pitänyt samalla täyttää aktiivimallin ehtoja.

– Ne ovat olleet ihan hulluja tilanteita. Sairaana en ole voinut hakea töitä, minkä seurauksena aktiivimallin leikkuri on kuukaudesta toiseen purrut työttömyysetuuksiin.

Kiljunen on kolmihenkisen perheen isä, jolle tukien menettäminen on tehnyt tiukkaa.

– Putoan vuodenvaihteessa peruspäivärahalle. Jos hallitus olisi jatkanut aktiivimallia, minun tuloni olisivat todennäköisesti kutistuneet vain entisestään, hän sanoo.

– Tunnen oloni helpottuneeksi, kun leikkuri nyt puretaan. Ei ole enää stressiä siitä, miten saan aktiivisuusehdot täytettyä, jos vaikka sairastan.

Paniikki. Se on tuntemus, jota 56-vuotias Jaana Saikkonen on kokenut useasti, kun aktiivimallin kolmen kuukauden tarkastelujakso on ollut päättymässä.

– Kuulun niihin onnekkaisiin, jotka ovat kuukaudesta toiseen onnistuneet välttämään aktiivimallin leikkurin. Silti joka kerta on ollut sellaista paniikkia, että mitä jos en saakaan aktiivisuusehtoja täytettyä tarkastelujakson loppuun mennessä, hän kertoo.

Saikkonen jäi työttömäksi reilut kolme vuotta sitten. Hän on ollut sihteerinä ja työskennellyt asiakaspalvelussa, mutta näistä ammateista on viime vuosina ollut sellaista ylitarjontaa, ettei hän ole päässyt lainkaan oman alansa töihin.

Lähetettyjä työhakemuksia on kertynyt 150. Kutsuja työhaastatteluihin Saikkonen on saanut vain muutamia.

Janna Saikkonen sanoo, että aika, joka on kulunut aktiivimallin ehtojen täyttämiseen, on ollut pois varsinaisesta työnhausta.

– Minua aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei ainakaan ole työllistymisessä auttanut. Aika, joka on kulunut ehtojen täyttämiseen, on ollut pois varsinaisesta työnhausta, hän sanoo.

Helsingissä asuva Saikkonen pääsi keväällä palkkatuettuun työhön. Tukijakso päättyy helmikuussa.

– Se on loistava juttu, ettei aktiivimallia ole enää silloin, Saikkonen sanoo.

– Kun palaan työnhakuun, ei tarvitse ensimmäisenä huolehtia siitä, saanko aktiivisuusehdot täytettyä.

Marraskuun alussa ilmestyi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Kelan ja Turun yliopiston valmistelema loppuraportti aktiivimallin vaikutuksista.

Tutkijat eivät löytäneet mainittavaa näyttöä siitä, kuinka monta suomalaista aktiivimalli olisi työllistänyt. Raportin perusteella aktiivimalli sai työttömät hakeutumaan aiempaa hanakammin te-toimistojen työllistymistä edistäviin palveluihin, kun taas mallin vaikutukset työllistymiseen olivat tutkijoiden mukaan ”vaikeammin arvioitavissa” ja ”epäselvempiä”.

Hallituksen suunnalta ei toistaiseksi ole kuulunut juuri uutisia toimenpiteistä, joilla aktiivimalli korvattaisiin. Mahdollisia toimenpiteitä voisivat esimerkiksi olla palkkatuen käytön lisääminen, työllisyyden kuntakokeilut ja eläkeputken ikärajan korotus.

Tyni, Kiljunen ja Saikkonen toivoisivat kaikki, että jatkossa ”keppi” vaihtuisi ”porkkanaan”.

– Ei keppiä. Porkkanaa paremminkin. Olen sitä mieltä, että palkkatuen käyttöä olisi hyvä lisätä, Kiljunen sanoo.

– Työttömät eivät tarvitse ruoskaa tai keppiä eivätkä pelotteita tai pakotteita. Työttömyysaika on muutenkin nöyryyttävää, kun rahahuolet kasvavat ja itsetunto laskee, Saikkonen toteaa.

Tynin mielestä te-toimistoille pitäisi palauttaa se rooli, joka niillä takavuosina, esimerkiksi 1990-luvun laman aikana oli.

– Silloin ihminen kohdattiin ja hänen kanssaan käytiin läpi, että mitä kaikkea työtä hän voisi tehdä. Aktiivimallin myötä ihminen hylättiin ja häneltä vietiin viimeisetkin rahat.