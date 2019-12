Kommentti: Sumea sijoitusvuosi päättyy ja toinen alkaa

Pääoma- ja osakemarkkinoiden vuosi on ollut sekava, ja tapahtumia ovat hallinneet lähinnä poliittiset tekijät. Ne pysyvät pääroolissa tulevanakin vuonna, ja lisämausteen tilanteeseen antaa hidastuva talouskasvu. Etenkin osakemarkkinoiden nousu näyttää jo lyöneen yli, Vesa Varhee kirjoittaa.

Vuoden 2019 tapahtumia sijoitusmarkkinoilla hallitsivat Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin toilailu ulko-, kauppa- ja talouspolitiikan saroilla ja Britannian hallituksen ja parlamentin kädenvääntö EU-eron kohtalosta.

Viimeksi mainittu heilutteli punnan kurssia ja pahensi EU-maista Britanniaan vievien yritysten epävarmuutta. Tilanne näytti hetken selkeämmältä, kun pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolueen sai joulukuun alun vaaleissa enemmistön parlamenttiin ja punta vahvistui jonkin verran.

Nousu hiipui, kun selvisi, että Johnsonilla ei ole selkeää suunnitelmaa eron toteutuksesta ja muodosta.

Kulunut vuosi oli selkeästi osakemarkkinoiden. Yhdysvaltojen perinteinen Dow Jones -osakeindeksi vahvistui runsaat 24 prosenttia, laajempi S&P 500 -indeksi vajaat 30 prosenttia ja teknologiaosakkeisiin painottuva Nasdaq peräti 36 prosenttia.

Aasiassa Tokion päälistan kattava Topix-indeksi vahvistui 14 prosenttia ja enemmän vientiyrityksiin painottuva Nikkei vajaat 17 prosenttia.

Vientiyrityksiä vahvistivat Yhdysvaltojen Kiinan tuonnille asettamat tullit. Ironista tässä on se, että japanilaiset teollisuusyritykset ovat siirtäneet tuotantoaan Kiinaan jo vuosikymmeniä eli Japaninkin vienti tuotetaan osittain Kiinassa.

Etelä-Korean Kospi-indeksi on vuodessa kiivennyt 7 prosenttia ja Shanghain 18 prosenttia. Hongkongiin listattujen mannerkiinalaisten yritysten Hang Seng China on noussut 11 prosenttia.

Euroopassa Frankfurtin Dax-indeksi on vahvistunut vuodessa vajaan neljänneksen ja Pariisin CAC 40 -indeksi runsaat 26 prosenttia. Lontoon FTSE 100 on kärsinyt brexit-sekoilusta ja saanut tyytyä vajaan 13 prosentin nousuun.

Helsingin pörssiä on painanut talouden edelleen heikonlainen kehitys, OMX Helsinki -yleisindeksi on vuodessa vahvistunut 12 prosenttia, kun Tukholman vastaava luku on runsaat 30 prosenttia.

Korot nousseet kuopasta, edelleen matalia

Korkomarkkinoilla vuosi oli kaksijakoinen. Vuoden alusta alkaen pitkät viitelainatuotot olivat reippaassa alamäessä, mutta ne kääntyivät hienoiseen nousuun syyskuussa. Yhdysvaltojen 10 vuoden lainatuotto laski vuoden alun 2,7 prosentista alimmillaan 1,5 prosenttiin, josta on nyt palannut 1,9 prosentin tuntumaan.

Saksan vastaava lainatuotto, joka antaa perustan kaikkien muiden euromaiden tuotoille, oli vuoden alussa 0,25 prosentissa. Siitä se laski alimmillaan –0,7 prosenttiin, josta on nyt kivunnut –0,2 prosenttiin.

Euroalueen ongelmatapauksen Italian lainatuotto laski vuoden alun 2,9 prosentista alimmillaan 0,8 prosenttiin ja oli joulun alla 1,4 prosentissa.

Pahoista sisäpoliittisista ongelmista kärsivän Ranskan lainatuotto aloitti vuoden 0,7 prosentista josta painui alimmillaan 0,4 prosenttiin pakkasen puolelle. Nyt, lakkojen ravistellessa presidentti Emmanuel Macronin uudistusohjelmia, tuotto on noussut 0,1 prosenttiin.

Suomen lainatuotto painui Saksan imussa alkuvuoden runsaasta puolesta prosentista 0,4 prosenttiyksikköä nollan alapuolelle.

Nyt se on palannut nollan yläpuolelle. Voisi veikata, että sijoittajat eivät pidä hallituksen talouspoliittisesta ohjelmasta, joka perustuu kahden prosentin talouskasvuun ja kohenevaan työllisyyteen samalla kun kasvuennusteet osoittavat vajaan prosentin kasvua ja työn hintaan haetaan selkeitä korotuksia.

Ruotsin lainatuotto painui alkuvuoden vajaasta puolesta prosentista 0,3 prosenttia miinukselle, josta se on nyt palannut 0,1 prosenttiin.

Brexit-epäselvyys heijastuu Britannian lainakorkoihinkin, 10 vuoden puntatuotto laski alkuvuoden vajaasta 1,3 prosentista alimmillaan hieman alle puoleen prosenttiin, josta on nyt palannut 0,8 prosenttiin.

Valuuttamarkkinoilla on ollut verraten rauhallista

Valuutat ovat käyttäytyneet vuoden verraten rauhallisesti. Dollari on vahvistunut jonkin verran suhteessa sekä jeniin että euroon, alkuvuodesta 108 jeniä maksanut dollarin on nyt hieman yli 109 jenissä. Alimmillaan se kävi 105 jenin tienoilla.

Euro on puolestaan laskenut 1,14 dollarista 1,11 dollarin tuntumaan käytyään alimmillaan 1,09 dollarissa. Samalla euro on heikentynyt 126 jenin tuntumasta 116 jenin kautta vajaaseen 122 jeniin.

Samalla euro on noussut 10,25 Ruotsin kruunusta 10,5 kruunun tuntumaan käytyään korkeimmillaan 10,8 kruunussa. Rupla puolestaan on vahvistunut jonkin verran, alkuvuodesta 78 ruplaa maksanut euro on nyt 70 ruplan tuntumassa.

Punnan arvo on brexit-sumun vähitellen hälvetessä noussut alkuvuoden 1,11 eurosta 1,18 euroon. Pahimman sekasotkun vallitessa, kun Britannian parlamentti ja hallitus väänsivät kättä siitä, kuuluuko päätösvalta pääministerille vai parlamentille, punnan sai 1,07 eurolla.

Tulevakin vuosi on sumea

Maailmanmarkkinoita hallitsee tulevanakin vuonna politiikka. Virkarikossyytteeseen joutunut presidentti Trump joutuu, senaatin republikaanienemmistön todennäköisesti vapauttaessa hänet syytteestä, kampanjoimaan uudelleenvalintansa puolesta.

Taloustilanteen hiipumisen ja osakkeiden koko ajan todennäköisemmäksi muuttuvan korjausliikkeen heikentäessä amerikkalaisten tulevaisuuden uskoa, odotettavissa on kasvava määrä enemmän tai vähemmän epätoivoisia twiittejä.

Toinen asia sitten on, paljonko ne vaikuttavat markkinoihin. Uusien elvytystoimien tai veronkevennysten lupaaminen voi piristää kysyntää ja kursseja, mutta ne lisäävät myös korkojen nousupainetta. Yhdysvaltojen lainoistaan maksama, selkeästi Saksaa korkeampi korko heijastaa sijoittajien hiipuvaa halua rahoittaa Yhdysvaltojen alijäämiä.

Eurooppa seuraa Britannian etenemistä kohti eroaan, ja epävarmuus eron lopullisesta muodosta säilyy ennallaan. Lisäongelman tuo Skotlanti, joka selkeästi haluaa enemmän pysyä Euroopan unionin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenenä.

Manner-Euroopassa Saksan talous säilyy vahvana, ja Ukrainan tilanteen hienoiset selkiytymisen oireet hyödyttävät koko itäistä Eurooppaa. Italian talous ja pankit ovat edelleen täynnä ongelmia, mutta maa jatkaa kompuroimistaan jo totuttuun malliin.

Sen sijaan Ranskasta voi kehittyä vakava ongelma: maalla ei ole enää vuosiin ollut varaa sen työmarkkinoiden aikoinaan saavuttamiin etuihin, mutta yrityskin korjata tilannetta torjutaan katuparlamenteissa. Jos presidentti Macron menettää asemansa, koko EU:ta uhkaa vakava johtaja- ja johtajuuspula.

Suomen talouden kannalta ratkaisevaksi kysymykseksi muodostuu jälleen kerran kotimaisen tuotannon kilpailukyky. Hallitusohjelma toivoo vahvistuvaa talouskasvua kansainvälisten suhdanteiden jäähtyessä ja lupaa lisätä menoja kaikkiin tarpeellisiin kohteisiin maksukyvystä riippumatta. Samalla veroja korotetaan, mikä ei lupaa hyvää kotimaiselle kysynnälle.

Sijoittajalle tämä merkitsee kasvavaa epävarmuutta etenkin kotimarkkinayritysten tuloskehityksestä. Vientimarkkinoille etabloituneet ja toimintansa kannattavuutta vaalineet yritykset ovat varmimpia sijoituksia.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.