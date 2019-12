Jorma ja Marja kahmivat bingosta 4 joulukinkkua – Tarjoushaukat paljastavat: Näin saat upean joulupöydän pikkurahalla

Alavuden ABC osoittautui oivalliseksi kohteeksi Tarjoushaukka-Jormalle ja Marja-vaimolle.

Herkullisen joulupöydän pystyy loihtimaan pikkurahalla, kun käyttää mielikuvitusta ja tarttuu viime hetken tarjouksiin.

Esimerkiksi kinkun voi saada ilmaiseksi, jos toimii kuten tarjoushaukka Jorma Sepposen vaimo Marja Sepponen, joka voitti kinkkubingoista yhteensä neljä joulukinkkua.

– Alavuden ABC:llä on tiistaibingo, ja vaimo on innokas bingonpelaaja. Viime tiistaina hän sai kaksi bingoa ja voitti kinkun lisäksi vielä 40 euron lahjakortin. Kolme kinkkua on annettu lapsille ja yksi syödään itse, Jorma kertoo.

Toinen tunnettu ”tarjoushaukka”, Tyrnävällä asuva Annika Kolkka suuntaa äidin joulupöytään, mikä tietää selvää säästöä.

– Siivellä eläminen kannattaa aina, hän vitsailee.

– Ainahan voi myös järjestää joulun nyyttärimeiningillä. Sovitaan, että yksi tuo porkkanalaatikon ja toinen lanttulaatikon. Kaikki hyötyvät ja säästävät.

Nyt Annika Kolkka ja Jorma Sepponen paljastavat Ilta-Sanomien lukijoille parhaat joulupöydän säästöniksinsä.

Tunnetut tarjoushaukat Jorma ja Marja Sepponen Tuurissa jouluostoksilla 2018.

Jorma ja Marja Sepposen jouluvinkit

1. Kinkkubingosta voit saada montakin kinkkua, vaikka neljä, ihan ilmaiseksi. Osallistu myös arvontoihin.

2. Laatikoita myydään nyt halvalla. Ostoksilla kannattaa käydä vielä viimeisenä kauppapäivänä ennen joulua.

3. Tarjouslaatikoista saa luksusta, kun lisää vähän tarjouskermaa.

4. Salaatit kannattaa tehdä itse. Meidän suosikki on kinkkusalaatti, johon tulee kinkkukuutioita (ei bingokinkusta), makaronia, herne-maissi-paprika-sekoitusta ja majoneesia. Siitä kaikki tykkäävät, eivätkä värkit maksa paljon.

5. Riisipuuro ja sekahedelmäsoppa on todella edullinen ruoka.

6. Tarkkaile myös kalatarjouksia. Lohtakin saa edullisesti tarjouksesta, kun on oikeaan aikaan asialla.

Annika Kolkka.

Annikan Kolkan jouluvinkit

1. Nauti joulupöydän antimista äidin tai muiden sukulaisten tai ystävien luona.

2. Tee joulupöytä nyyttärimeiningillä: sovi etukäteen jokaisen vieraan kanssa, mitä kukin tuo pöytään.

3. Pyri tekemään mahdollisimman paljon ruokia ja leivonnaisia itse. Mitä enemmän ruokaa tarvitaan, sitä edullisempaa on valmistaa itse, ja tiedät tarkalleen, mitä ruoka sisältää.

4. Pidä joulupöytä mahdollisimman yksinkertaisena. Aivan hyvin pärjää parilla laatikolla ja yksinkertaisilla lisukkeilla.

5. Mieti, voisitko jatkaa joitakin ruokia. Jos kaapista löytyy vaikka porkkanoita, saat isomman annoksen sekä säästät rahaa ja vaivaa, kun jatkat kaupan porkkanalaatikkoa omilla aineksilla.

6. Käytä luovuutta: kehitä oma, uusi jouluruoka yhdistelemällä jämäruokia.

7. Osta aletarroilla merkittyjä ruokia ja tarjoustuotteita.

8. Laadi lista välttämättömistä ostoksista ennen kuin menet kauppaan ja pitäydy valitsemassasi linjassa.

9. Älä hanki liian suurta kinkkua. Jos ruokailijoita on vain vähän, pienemmälläkin pärjää.

10. Liharuokien vähentäminen tulee sekin edulliseksi. Itse olen lakto-ovo-vegetaristi, ja ruokakustannukseni ovat aika pienet.

Onko sinulla hyviä niksejä, joilla joulupöydän saa koottua halvemmalla? Kerro niistä kommenttikenttään!