Näin paljon Suomen metsien ”mustasta kullasta” maksetaan

Suomalaismetsissä viljeltävästä pakurikäävästä odotetaan uutta ”mustaa kultaa”, ja tähän saumaan on iskenyt vuonna 2018 perustettu Suomen Agrometsä.

Se on erikoistunut pakuri- ja muiden arvosienten kasvatukseen. Se teki ensimmäisenä vajaana toimintavuonnaan 56 000 euron liikevaihdon ja tuhat euroa voittoa.

– Vuoden 2019 liikevaihto on melkein miljoona euroa, ja teemme jälleen voitollisen tuloksen. Vuoden 2020 liikevaihto asettunee yhden ja kahden miljoonan euron väliin, ennakoi Agrometsän metsäpalvelujohtaja Henri Lokki.

Yhtiön liikeideana on kattaa koko pakurituotannon arvoketju ymppien valmistuksesta omassa laboratoriossa niiden myyntiin, korjuukypsien pakurien keräämiseen sekä jatkojalostukseen.

Ymppi tarkoittaa esimerkiksi sieniviljelyssä käytettävää alkuainesta, joka lisääntyy uudessa ympäristössä.

Agrometsälle valmistuu ensi toukokuussa Lohjalle Uudenmaan ely-keskuksen rahoittama tuotantolaitos, jossa pakuria puhdistetaan, kuivataan ja varastoidaan.

Siellä on myös mahdollista jatkojalostaa pakuria käytettäväksi esimerkiksi ihmisten tai eläinten lisäravinteina, elintarvikkeissa, lääkkeissä tai kosmetiikkatuotteissa kuten sampoissa ja käsirasvoissa.

– Pyrimme korkeaan jalostusasteeseen, jolloin tuotteen hinta on korkeampi ja myös työn arvo jää Suomeen. Työn laadun on oltava premiumia, jotta erotumme maailmanmarkkinoilla ja hinnan voi asettaa korkeaksi, sanoo Lokki.

Tällä hetkellä Agrometsällä on 15 työntekijää, mutta määrä noussee jo ensi keväänä kaksinkertaiseksi.

Agrometsän käsittelemästä pakurista noin puolet menee kuivattuna vientiin, joka jakautuu tasan Aasian ja länsimaiden kesken. Toisen puolen Agrometsän asiakasyhtiöt jalostavat Suomessa edelleen uutteiksi tai jauheiksi. Pakuri voi päätyä yllättäviinkin tuotteisiin.

– Lontoolainen Michelin-ravintola osti meiltä pakuria, sanoo Lokki.

Hän ei voi paljastaa, missä muodossa ravintola osti pakurin. Vielä ei myöskään ole tietoa, missä muodossa tai ruokalajissa ravintola aikoo pakurinsa tarjoilla.

Suomi on toistaiseksi ainoa pakurikääpää viljelevä maa.

Suomi on toistaiseksi ainoa pakurikääpää viljelevä maa. Olosuhteiden puolesta viljelyä voisi olla myös esimerkiksi Kanadassa tai Siperiassa, mutta Suomessa koivikot ovat suurempia ja metsäautotieverkosto tiheämpi.

Viljeltyä pakuria ei Suomessakaan ole vielä kasvanut myytäväksi asti, ja ensimmäiset pakurisadot saataneen noin viiden vuoden kuluttua. Toistaiseksi on myytävä vain luontaisesti kasvanutta pakuria, jota kerätään noin 20 000–30 000 kiloa vuodessa.

– Viljellyn pakurin määrä voi Suomessa nousta noin 100 000–200 000 kiloon vuodessa, mikä olisi arviolta vain 5–10 prosenttia maailmanmarkkinasta, sanoo Lokki.

Kuivatun käsittelemättömän pakurin markkinahinta on 20–30 euroa kilolta. Jatkojalostetun pakurin kilohinta on keskimäärin kaksinkertainen, mutta pitkälle jalostetun premium-tuotteen hinnassa on Lokin mukaan vain taivas rajana.

Pakurin tuottopotentiaali on huomattavan suuri suhteessa muuhun metsänhoitoon, mutta uuteen liiketoimintaan liittyy myös suuria riskejä.

Biologisten riskien vuoksi pakurisadon onnistumisen ja valmistumisaikataulun ennustaminen on vaikeaa. Toisaalta Henri Lokki sanoo, että vaikka sadon saisi viiden vuoden sijaan vasta 15 vuoden kuluttua, liiketoiminta olisi silti nykylaskelmien valossa kannattavaa.

Riski on myös se, että pakurin markkinahinta tai kysyntä laskevat. Suuret laskut eivät Lokin mukaan ole todennäköisiä, ja suomalaisia auttaa se, että korkealaatuisen suomalaisen pakurin kysyntä on maailmalla erityisen suurta.

Suomessa pakuria saa myydä vain yrttiteenä tai lisäravinteena, mutta ei esimerkiksi leivän tai muun elintarvikkeen raaka-aineena.

Sen sijaan vientimarkkinoilla Suomen luvilla ei ole merkitystä, ei myöskään sillä, mitä tieteelliset tutkimukset pakurin terveysvaikutuksista sanovat.

– Kiinalaisia tai venäläisiä asiakkaita ei kiinnosta pätkääkään, mitä länsimaisissa yliopistoissa on tutkittu tai ei ole tutkittu, sanoo Lokki.