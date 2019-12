Kommentti: Harkitsetko talletusten hajauttamista? Siihen on kaksi erittäin hyvää syytä

Suurten talletusten hajauttamiseen on ainakin kaksi hyvää syytä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Jos pankkitililläsi on enemmän varoja kuin sata tuhatta euroa, sinulla on kaksi hyvää syytä harkita talletusten hajauttamista.

Ensimmäinen syy liittyy tuottoon, toinen turvaan.

Vaikka pankkitilin ”tuotosta” puhuminen voi nollakorkojen aikana tuntua liioittelulta, on talletuskoron etumerkillä sentään edes symbolinen merkitys.

Suomalaisten kotitalouksien kaikkien talletusten keskikorko on 0,11 prosenttia ja perustilejä ”tuottoisampienkin” määräaikaistilienkin keskikorko vain 0,12 prosenttia.

Talletuskorot ovat turhauttavan pieniä mutta kuitenkin nollaviivan ylä- eikä alapuolella. Toistaiseksi.

Mikään laki ei välttämättä estä pankkeja painamasta talletuskorkoja miinukselle, mutta pankkitoimintaa valvova Finanssivalvonta on suosittanut pankeille pidättyväisyyttä perusmaksutilien korkojen laskemiseen negatiiviseksi.

Tavanomaisissa käyttelytileissä korko on jo nyt varsin yleisesti nolla prosenttia, ja se on Fivan mielestä pienten talletusten kohtuullinen vähimmäiskorko.

Sen sijaan valvoja on jo näyttänyt vihertävää valoa suurten talletusten miinuskoroille.

Sitä Fiva ei ole määritellyt, mikä on ”suuri” talletus. Kuin vihjeeksi virasto on kuitenkin viitannut ”joissakin EU-maissa” pankkien jo omaksumaan käytäntöön, jonka mukaan plussan ja miinuksen välinen saldoraja on 100 000 euroa.

Niinpä lienee meilläkin perusteltua olettaa korkojen painuvan miinukselle ainakin ensi alkuun juuri sataa tuhatta euroa suuremmissa talletuksissa, jos näin on ylipäätään käydäkseen.

Tämä on ensimmäinen hyvä syy harkita talletusvarojen jakamista ainakin eri tileille.

Toinenkin hyvä syy harkita talletusten hajauttamista kytkeytyy sadan tuhannen euron ylittymiseen, mutta se kannustaa toisiin toimiin kuin miinuskoron välttäminen.

Kyse on talletussuojasta ja sen ehdoista.

Suomessa toimiluvan saaneen talletuspankin tai suomalaisen talletuspankin ulkomaisen sivuliikkeen talletustileillä olevat varat ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä 100 000 euroon asti.

Talletussuoja on henkilö- ja pankkikohtainen turva pankin maksukyvyttömyyden tai vararikon varalle. Suoja kattaa saman asiakkaan kaikki samassa pankissa olevat talletustilit yhteensä 100 000 euroon.

Suojan henkilökohtaisuudesta johtuu, että esimerkiksi kahden puolison yhteisesti omistamat talletukset ovat turvassa 200 000 euroon asti.

Talletussuojan pankkikohtaisen rajoituksen yli pääsee jakamalla talletukset eri pankkeihin, ja henkilökohtaisen rajoituksen yli pääsee jakamalla talletukset vaikka eri perheenjäsenten tileille, toki lahjaverotus huomioon ottaen.

Toki näiltä uhkakuvilta välttyy myös meidän tavallisten kuolevaisten yksinkertaisella kotikonstilla: pitämällä saldot kaiken aikaa kyllin matalina.