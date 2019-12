Äiti vertaili elämää New Yorkissa ja Helsingissä: lapsiperhe voi elää Suomessa jopa tuhansia euroja halvemmalla

Toimittaja Anu Partanen ja hänen miehensä Trevor Corson kirjoittivat New York Timesissa siitä, miten paljon huolettomampaa heidän elämästään tuli, kun he muuttivat New Yorkista Helsinkiin.

New York Timesissa lapsiperheen elämää Suomessa ja New Yorkissa vertaillut toimittaja Anu Partanen on saanut kirjoituksesta runsaasti palautetta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että New York Timesin lukijat ovat kommentoineet ahkerasti Partasen ja tämän toimittajana työskentelevän miehen Trevor Corsonin kirjoitusta. Suomen ja Yhdysvaltain eroja analysoivan pitkän mielipidekirjoituksen perään on kertynyt 956 kommenttia.

Partanen kertoo, että suurin osa hänelle tulleista henkilökohtaisista viesteistä on ollut positiivisia.

– Olen kirjoittanut samasta aiheesta Amerikassa aikaisemmin ja tehnyt useita juttuja New York Timesiin. Aina jutut herättävät paljon keskustelua. Artikkeli oli kirjoitettu amerikkalaisille, eikä se hämmästytä, että se herättää näinkin vilkasta keskustelua, Partanen sanoo.

Yhdysvalloissa on etenkin presidentinvaalien yhteydessä käyty runsaasti keskustelua poliittisesta kahtiajaosta. Aika ajoin siellä väitellään siitä, pitäisikö maassa olla julkinen terveydenhuolto, parempaa julkista koulutusta ja halvempia yliopistoja.

Partanen vertasi Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteiskuntamallien eroja jo vuonna 2016 ilmestyneessä kirjassaan The Nordic Theory of Everything. Kirjan suomenkielinen versio Pohjoinen teoria kaikesta ilmestyi vuonna 2017.

– Amerikkalaisesta näkökulmasta keskustelu kääntyy siihen, että mitä tämä voisi tarkoittaa meillä. Moni on turhautunut siihen, että Yhdysvalloissa on hyvin vahva ajatus siitä, että Pohjoismaat ovat sosialistisia ja sosialismi tarkoittaa Venezuelaa. Pohjoismaat vähän paremmin tuntevat ihmiset kiittävät kirjoituksesta. He haluaisivat, että Yhdysvalloissa olisi enemmän pohjoismaistyyppisiä ratkaisuja.

Anu Partasen lapsiperhearki Suomessa on huolettomampaa kuin New Yorkissa.

Partasen mukaan itä- ja länsirannikolla tunnetaan hyvin esimerkiksi Suomen menestys Pisa-vertailussa. Sen sijaan esimerkiksi etelävaltioissa moni luulee, että Pohjoismaat ovat pieniä, köyhiä ja sisäänpäin kääntyneitä maita 1970-luvun tapaan.

– Sellainen negatiivinen ajatus saatetaan yhdistää Pohjoismaihin, että ne ovat niitä paikkoja, joissa valtio valvoo, eikä ole yksityisiä yrityksiä tai vapautta.

Kaikki amerikkalaiset eivät pidä Suomea autoritaarisena neuvostomaana. Partanen ja Corson kirjoittavat New York Timesissa, että moni kannusti heitä muuttamaan Yhdysvalloista Suomeen. Jopa Piilaaksossa asuva pääomasijoittaja, jolla on kolme lasta, oli kuulostanut kateelliselta.

Lapsiperheiden suurin haaste vaikeuttaa äitien työntekoa

Partasen mukaan suomalaisessa lapsiperhearjessa amerikkalaisia hämmästyttää eritoten kaksi asiaa: päivähoidon edullisuus ja pitkät vanhempainvapaat.

– Siellä lapsiperheiden suurin haaste on päivähoidon kalleus. Juuri yksi jutun lukenut tuttava lähetti viestiä ja sanoi, että he ovat saaneet vauvan. Hän sanoi, että he maksavat päivähoidosta 3000 dollaria, eli vähän alle 3000 euroa, kuussa.

New York Timesin artikkelissa Partanen ja Corson kertovat maksavansa päivähoidosta Suomessa noin 300 euroa kuussa.

Myös Suomen pitkät vanhempainvapaat herättävät huomiota, sillä Yhdysvalloissa yritysten ei ole pakko antaa vanhempainvapaita lainkaan. Ainoastaan yli 50 henkeä työllistävien yritysten on annettava kolme kuukautta palkatonta vanhempainvapaata.

– Toki työkulttuuri on myös erilainen. Yhdysvalloissa tehdään hirveän pitkää päivää. Siellä ei välttämättä katsota hyvällä, jos työpaikalla sanoo, että pitää lähteä hakemaan lapsi hoidosta. Pohjoismaat on tehnyt työn ja perheen yhdistämisen huomattavasti helpommaksi.

Yhdysvalloissa moni äiti palaa töihin, kun vauva on kolmen kuukauden ikäinen. Toisaalta hyvin usein toinen vanhempi, tavallisesti nainen, jää kotiin, jos palkka ei ole kovin korkea.

– Jos on useampi lapsi, kulut moninkertaistuvat. Siellä on käytännössä niin, että toinen vanhempi joutuu jäämään kotiin osin siksi, että päivähoito on niin kallista.

Toisaalta on tavallista, että isovanhemmat, naapurit ja tuttavat auttavat lastenhoidossa.

– Päiväkotimaksut, yksityiset koulut ja lasten yliopistokoulutus on niin kallista, että vaikka olisi isokin palkka, ihmiset ovat helisemässä. Kaikista vaikeimmassa asemassa ovat he, jotka ovat keskiluokkaa tai ylempää keskiluokkaa. Heillä tulot ovat sen verran suuret, etteivät he saa kaikista köyhimmille suunnattuja tukia tai palveluita. Toisaalta tulot eivät ole niin suuret, että olisi helppo maksaa suuria päiväkotimaksuja.

Toimittaja Anu Partanen saa usein viestejä amerikkalaisilta, jotka haaveilevat Suomeen muutosta.

Partanen saa toisinaan viestejä amerikkalaisilta, jotka haaveilevat Suomeen tai Pohjoismaihin muutosta. Hänen mielestään Suomen kannattaisi ehdottomasti hyödyntää ihmisten kiinnostus muuttaa Suomeen ja helpottaa koulutettujen ulkomaalaisten Suomeen tuloa ja työntekoa. Se voisi olla yksi ratkaisu väestön ikääntymiseen ja työvoimapulaan. Tällä haavaa hän voi vastata muutosta Suomeen haaveileville vain, että tänne ei ole EU:n ulkopuolelta helppo tulla.

– En millään tavalla ajattele, että ratkaisu Yhdysvaltain ongelmiin olisi se, että ihmiset muuttaisivat Suomeen. Tarkoitukseni on pohtia sitä, miten Yhdysvalloissa asiat voitaisiin järjestää niin, ettei ihmisten tarvitsisi muuttaa minnekään.

Partanen muutti New Yorkista Helsinkiin vuosi sitten. Nyt hänen tyttärensä on kaksivuotias. Muutto on tuonut paljon tervetulleita muutoksia lapsiperhearkeen. Enää byrokratiaan ja terveysvakuutuslaskuihin ei mene tuhottomasti aikaa. Julkinen terveydenhuolto toimii hyvin. Pyörällä ja kävellen pääsee helposti paikasta toiseen.

Julkisilla liikkuminen rattaiden kanssa on helpottunut huomattavasti. Helsingissä busseihin on varattu tilaa lastenvaunuille ja vaunujen kanssa pääsee kulkemaan julkisilla ilmaiseksi. New Yorkin busseissa tilaa on niin vähän, että rattaat pitää laittaa kasaan.

– Siellä pitää taitella rattaat ja kantaa niitä toisessa kädessä, kun toisella kädellä kantaa pientä vauvaa. Samaan aikaan pitäisi päästä bussiin ja maksaa matka. Naapurustossa asiasta käytiin pitkä keskustelu ja joku kysyi, että miten tällainen asia on hoidettu Ruotsissa ja Suomessa. Monessa muussa paikassa asioita ei ole ajateltu niin, että arki rullaisi näin helposti. Ajattelen usein, kun rullaan rattaat metroon tai bussiin, miten helppoa tämä on.