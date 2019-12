Kämpin-hotellin kauppa sai sinetin ”3 miljoonan euron” samppanjalla – Alko paljastaa: ei ollut edes valikoiman kallein

”3 miljoonan samppanja” paljastui 800 euron hintaiseksi. Maailman kalleimmasta samppanjasta saa pulittaa muutaman miljoonan.

Ilta-Sanomat kertoi tänään, että norjalainen miljardööri Petter Stordalen ja Capmanin väki viimeisteli Kämp-hotellin kaupan Krug 2002 samppanjalla. Samppanjapullon korkki poksahti, kun 3 miljoonan euron hintaerosta oli päästy sopuun.

Kolmea miljoonaa pullo ei maksanut, vaan kyse oli Stordalenin kuvaannollisesta kielestä – Capmanin Ari Tolppasen mukaan yksi pullo maksoi 800 euroa eli juomatilaukselle tuli hintaa yhteensä 1 600 euroa.

Taloussanomat selvitti, missä hinnoissa korkeamman hintaluokan samppanjat liikkuvat.

Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna sanoo, että samppanjan hintaan vaikuttaa paitsi pullon koko myös vuosikerta. Eli mitä vanhempaa ja arvostetumpaa vuosikertaa, sen kalliimpaa.

– Itämerestä löytyi Föglön hylystä samppanjoita 1800-luvulta. Yhdellä pullolla oli ensimmäisessä huutokaupassa hintaa 30 000 euroa.

Alkon valikoimien kallein samppanja on Krug Clos d'Ambonnay Blanc de Noirs Champagne Brut 2002. Se maksaa noin 3 065 euroa.

Kuvauksen mukaan juoma on erittäin kuiva, erittäin hapokas, kypsän sitruksinen, keltaluumuinen, kevyen appelsiininkuorinen, hasselpähkinäinen, kermainen, mineraalinen, moniulotteinen – ja pitkä.

Toiseksi kallein samppanja on edellä mainittua parikymppiä halvempi Krug Clos d'Ambonnay Blanc de Noirs Champagne Brut 2000.

Krug Clos d'Ambonnay Blanc de Noirs Champagne Brut 2000

Jos aiemmin mainitut tuntuvat liian kalliilta, noin 600 euroa halvemmalla irtoaa Les Réserves Grand Siècle Champagne. Laurent-Perrierin juoma on tuotekuvauksen mukaan kevyen briossinen ja elegantti.

Parin miljoonan juoma

Maailman kalleimpia samppanjoita ei voi kuitenkaan tilata Alkosta. Financesonlinen mukaan hintavin samppanja on Taste of Diamonds vuodelta 2013, josta saa pulittaa vaatimattomat 2,1 miljoonaa dollaria eli noin 1,9 miljoonaa euroa.

Kyseessä on nuori vuosikerta. Hintavaksi sen tekee 18-karaatin kullasta käsintehty logo, johon on upotettu 19-karaatin timantti.

Jos tämä tuntuu turhan tyyriiltä omalle budjetille, seuraavaksi kallein samppanja on sivuston mukaan Armand de Brignac Rose 30-Liter Midas. Tällä on hintaa 275 000 dollaria eli noin 250 000 euroa. On sillä kokoakin, sillä yksi jättiläinen vastaa 40 normaalikokoista pulloa.

Vuoden 2011 Armand de Brignac 15-Liter irtoaa huomattavasti edullisemmalla. Se maksaa 90 000 dollaria eli noin 81 000 euroa.

Yhdestä pullosta riittää useammallekin janoiselle juhlijalle.

Korjaus kello 18.05: Korjattu Capmanin Ari Tolppasen sukunimi.