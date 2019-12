Energiaremontteihin voi saada kohta 4 000 euron tuen – avustuksen saajille ei kotitalousvähennystä

Hakemuksia päästään käsittelemään todennäköisesti vasta maaliskuussa, koska lain valmistuminen menee viime tinkaan. Avustusta voisi kuitenkin saada jo vuoden alussa alkaneista remonteista, jos ehdot täyttyvät.

Ensi vuoden alusta lähtien voi näillä näkymin saada energia-avustusta remontteihin, joissa asuntojen ja pientalojen energiatehokkuutta parannetaan riittävästi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) erityisavustaja Timo Juurikkala kertoo, että asetuksen valmistelu on loppusuoralla ja ”jos ei uusia hallituskriisejä tule”, se saadaan hyväksyttyä ennen joulua ja voimaan vuoden alussa.

Avustuksia ei kuitenkaan pääse hakemaan heti silloin, koska asetuksen valmistuminen menee niin viime tinkaan, ettei ohjeistuksia ole vielä pystytty laatimaan. Tukea voisi saada kuitenkin jo alkuvuonna alkaviin remontteihin.

– 1.3. voisi avustuskäsittely alkaa, Juurikkala sanoo.

Avustushakemuksia alkaa käsitellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Asetusluonnoksen lausunnoissa nousi esille huoli siitä, miten ARAn resurssit riittävät hakemusten käsittelyyn.

Juurikkalan mukaan ARA saa lisää resursseja ja ARAn huoli on ollut lähinnä uusien työntekijöiden perehdyttäminen ajoissa.

Kerros- ja rivitaloyhtiöissä avustuksen voi saada, jos energiatehokkuus on remontin jälkeen 20 prosenttia parempi kuin nykysäädökset edellyttävät. Omakoti- ja paritaloissa energiatehokkuuden pitää parantua 30 prosenttia.

Avustusta voi saada 4 000 euroa asuntoa kohti, mutta kuitenkin enintään 20 prosenttia hyväksytyistä ja toteutuneista kuluista.

Kotitalousvähennystä ei saa niistä remonteista, joihin energia-avustus on myönnetty.

Avustusta voisi saada vain energiatehokkuutta parantaviin toimiin. Toisin sanoen esimerkiksi julkisivuremonttia tehdessä voi saada energia-avustusta vain lisäeristykseen, Juurikkala havainnollistaa.

Asetusluonnoksen lausunnoissa esitettiin myös huoli siitä, riittääkö avustusta kaikille halukkaille. Se on kohdennettu sekä asunto-osakeyhtiöille, Ara-yhtiöille että pientaloille.

Energia-avustukseen on varattu yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022. Tästä potista 20 miljoonaa euroa on varattu ensi vuodelle.

– Kysyntä on ollut laajaa, tiedusteluja on tullut paljon, mutta on vaikea arvioida riittävyyttä. 100 miljoonan euron satsaus ei kovin vähäinen ole, Juurikkala sanoo.

Käytännössä energia-avustuksen saamiseksi voi joutua tekemään useita toimia. Juurikkala arvioi aiemmin Taloussanomille, että esimerkiksi pientaloissa öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön ei välttämättä riitä parantamaan energiatehokkuutta riittävästi.

Öljylämmityksen vaihtamisen vauhdittamiseksi onkin suunnitteilla toinen tuki, joka tulisi näillä näkymin voimaan vuoden päästä.

Energia-avustukset saattavatkin päätyä pääosin asunto-osakeyhtiöille. Asetus perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan ”otetaan käyttöön erityisesti taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä”.