Yli puolet ”kansansalkun” osakkeista halpeni viime kuussa – Tripla ja kaurabuumi pitivät pinnalla

YIT:lle harvinainen kahden tason nosto

YIT:n reipas nousi tuli oikeastaan yhdeltä päivältä kuun loppupuolella, jolloin Handelsbanken nosti osakkeen suosituksen suoraan kaksi tasoa tasolle ”osta” tasolta ”myy”. Suosituksen kahden tason nosto on varsin harvinaista.

YIT:n omistajille on luvassa loppuvuodelta myös mukava bonus asiakkaita pullistelevasta Triplasta. Yhtiö kertoi heinä–syyskuun tuloskatsauksessaan, että se aikoo kirjata loka–joulukuun tulokseensa ”merkittävän positiivisen vaikutuksen” Triplan arvosta. YIT omistaa kauppakeskuksesta lähes 39 prosenttia.

Raision Elovenat käyvät kaupaksi

Hyvä vuosi takana, osakesäästötili tulossa

Sijoitusvuosi on pian ohi, ja voidaan jo sanoa, että vuodesta on tulossa hyvä. Helsingin yleisindeksi on noussut vuodessa yli kahdeksan prosenttia ja elokuussa aloittanut Taloussanomien piensijoittajasalkku lähes seitsemän prosenttia.