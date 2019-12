LVI-asiantuntija varoittaa: taloyhtiöiden suosimassa putkien ”kevytremontissa” saattaa piillä terveysriski

Perinteinen putkiremontti maksaa paitsi rahaa myös aikaa. Niinpä joissakin taloyhtiöissä on päädytty valitsemaan putkiremontin kevytversio eli pinnoittaminen.

Pinnoittaminen kuulostaakin varsin varteenotettavalta ratkaisulta, jos remontista mielii selviytyä helpoimman kautta. Operaatio on nopea ja urakka halpa. Remontti ei erityisemmin riko kotirauhaa eikä sinkoa vastiketta taivaisiin.

Mutta ei hyvää ilman jotain pahaa. Nimittäin epoksipinnoitteessa käytetyistä aineista yksi on bisfenoli A.

Tämä teollisuuskemikaali tunnetaan myös nimillä muovimyrkky ja hormonihäirikkö. Sen on todettu vaikuttavan haitallisesti hermostoon, immuunijärjestelmään ja lisääntymiseen. Lisäksi bisfenoli A:n on myös epäilty aiheuttavan syöpää.