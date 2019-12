Kommentti: Kurkista eläkelaskuriin, tuleva eläkkeesi voi lyödä ällikällä

Laskuriin tuli tämä vaihtoehto kuluvana vuonna, ja sen tarkoituksena on Eläketurvakeskuksen mukaan kuvata peruslaskuria realistisemmin ansiokehitystä.

Kutsukaa pessimistiksi, mutta en millään pysty luottamaan siihen, että ansioni jatkavat tasaista kasvuaan 66-vuotiaaksi! Se on tällä tietoa alin mahdollinen eläkeikä ikäisilleni ihmisille. Tavoite-eläkeikäni on 68 vuotta ja 3 kuukautta. Siihen on aikaa yli 20 vuotta.