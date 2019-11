Taloussanomien jättikysely: näistä syistä suomalaiset eivät sijoita – ”Arvostan talouttani sen verran, etten lähde helppoheikkien matkaan”

Oma raha

Taloussanomien jättikysely: näistä syistä suomalaiset eivät sijoita – ”Arvostan talouttani sen verran, etten l

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tätä useammin

Jotkut

kotitalouksien käyttelytileillä makaa Suomen Pankin mukaan runsaat 81 miljardia euroa rahaa, ja suomalaisten tiedetään sijoittavan osakkeisiin vähemmän kuin esimerkiksi ruotsalaisten. Pankkitilien korot ovat olleet käytännössä nollassa jo pitkään.Taloussanomien sijoituskyselyyn tuli marraskuussa noin 7 300 vastausta. Vastaajakunta oli valikoitunutta, sillä noin 84 prosentilla on sijoituksia.Sille, että ei sijoiteta oli monia eri syitä. Yksi ilmeinen syy oli se, ettei rahaa jäänyt sijoittamiseen.– Eläminen on sen verran kallista, ettei näistä tuloista jäävää osuutta voi sijoittaa, vaan ne on pakko pitää jemmarahana ”sukanvarressa”, yksi vastaajista sanoi.Toinen vastaaja kertoo, että elämiseen menee palkasta 80 prosenttia ja muiden menojen takia ei ole juuri varaa sijoittaa. Jos elää yleensä kädestä suuhun, mahdollista yli jäävää rahaa ei välttämättä haluta laittaa sijoituksiin.vastauksissa kuitenkin toistui se, että sijoittaminen koettiin jollain tavalla vaikeaksi tai pelottavaksi. Oma osaaminen arvioitiin usein riittämättömäksi, minkä takia uskallusta sijoittamiseen ei ole.– Koen, että en osaa sijoittaa. Tietenkin riskit hiukan mietityttävät, vaikka tiedän, että on olemassa eri riskitason sijoituksia, yksi vastaajista sanoo.– Riski. Ei ole ollut aikaa opetella sijoittamista ja ottaa selvää hyvästä kohteesta. Markkinointipuheet ovat aina puheita, perustelee toinen.Myös sijoittamisen kulut ja palveluntarjoajien tarkoitusperät epäilyttävät.– Minulla on sellainen käsitys, että eri palveluntarjoajat veisivät ison summan alkuun sijoituksista.– Arvostan talouttani sen verran, etten lähde helppoheikkien matkaan, yksi vastaaja kiteyttää.harmittelevat sitä, ettei ole luotettavaa tahoa, joka voisi neuvoa, miten pääsisi sijoittamisessa alkuun.– Ei ole tullut vielä sopivaa asiaa vastaan mihin sijoittaisi, ja se on pelottavaa, koska ei tiedä sijoittamisesta kauhean paljon.Vastauksissa nousi esille myös se, että sijoittaminen ja siihen liittyvät käytännön asiat kuten sijoituksen realisoinnit ja verotus koettiin monimutkaisiksi.Myös konkreettiset askeleet sijoittamisen aloittamiselle olivat joillekin epäselvät.– Mistä lähtisi liikkeelle? Mitä se konkreettisesti vaatisi minulta? Mikä olisi hyvä summa sijoittaa?Jotkut arvelivat myös, että sijoittamiseen liikenevät summat olisivat liian pieniä, jotta niillä voisi järkevästi sijoittaa.Osa epäili myös, että aika on nyt huono sijoittamiselle.