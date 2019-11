Oma raha

Katso 10 vinkkiä eläkeläissijoittajille – Marja-Leena, 67: ”Kutsun sitä ruumisarkkusalkuksi”

Yhä useampi eläkeikää lähestyvä tai eläkeläinen varautuu eläkepäiviinsä sijoittamalla. Marja https://www.is.fi/haku/?query=marja , 75, ja Bengt Hagström https://www.is.fi/haku/?query=bengt+hagstrom , 77, ovat sijoittaneet pääosin suomalaisiin yrityksiin, mutta nyt osakesalkussa on muun muassa amerikkalaista AT&T:tä.– Olen laajentanut sijoituksia Amerikkaan, ja aion sieltä lisätä omistuksia. Se on hyvää hajautusta. Nyt pohdin esimerkiksi Procter & Gamblea, Bengt sanoo.Keskiviikkona Sijoitus Invest -tapahtumassa käyneiden vantaalaisten Hagströmien ensimmäinen kokemus omistajuudesta on 1970–1980-luvun paikkeilla. Lohja Oy:n palveluksessa ollut Bengt sai henkilökunnan annissa yhtiön osakkeita.– Siitä se ura alkoi, Bengt sanoo.– Samoin minulla. Olin Metsä Serlassa (nykyisin Metsä Board) töissä. Sielläkin tuli osakeanti, joka oli henkilökunnalle hinnoiteltu, Marja kertoo.Sittemmin osakesalkun koko on pikkuhiljaa kasvanut, ja pariskunta on harjoittaa myös asuntosijoittamista.Sijoitusfilosofia on simppeli.– Olemme enemmän ’osta ja unohda’ -ihmisiä, Bengt sanoo.– Näin on, vaimo komppaa.Tuoreimpia hankintoja oli listautunut teleyhtiö DNA – joka ei tosin jäänyt pitkäksi aikaa salkkuun lojumaan. Kun norjalaiset ostivat DNA:n keväällä, sijoituksen arvo kaksinkertaistui.– Se oli hyvä kauppa.Hagströmit ajattelevat, että heidän ikäluokallaan, sodan aikana syntyneillä ja sen jälkeen vaatimatonta elämää viettäneillä, nuoruus on jättänyt jälkensä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin asenteisiin.– Meitä painaa tässä sijoitusympäristössä se, ja olemme hyvin varovaisia. Vanhaa sukupolvea on vielä paljon, ja heille sijoitusmaailma on vieras, Bengt sanoo.– Vaatii varmasti jonkinlaisen sysäyksen, että tekee ensimmäisen sijoituksen ja näkee että eihän tässä käynytkään hullusti, Marja jatkaa.Yksi ajatus tuli heillä tänään täällä mieleen. Jospa avaisi lapsenlapsille osakesäästötilin, kun aiemmin heille on annettu syntymäpäivä- ja joulurahaa. Siihen pitää kyllä vielä tutustua, mutta vaihtoehto vaikuttaa hyvältä, he sanovat.Eläkkeellä oleva espoolainen Sinikka Autio https://www.is.fi/haku/?query=sinikka+autio on kiinnostunut uusista osakesäästötileistä.– Kyselen neuvoja, kenelle se sopii. Sehän ei sulje pois muita sijoitusmuotoja. Se on vain yksi työkalu, jonka sisällä voi tehdä sijoituksia ja talletuksia.Autio alkoi perhetaustansa takia kiinnostua koneteollisuudesta ja seurata sitä alaa. Hän katsoo, että on järkevää, että omistaa sijoituskohdetta, josta ymmärtää ja tietää jotakin. Siksi hän ei ole lähtenyt mukaan uudempiin sijoitusinstrumentteihin.Autio omistaa muun muassa Konetta ja Cargotecia. Rahastoihin hän ei ole sijoittanut.Aktiivisijoittaja ja eläkeläinen Marja-Leena Haapanen https://www.is.fi/haku/?query=marja-leena+haapanen on puhunut sijoittamisesta yli kymmenen vuotta – nimenomaan naisille. Hän on naisten oman pörssiklubin perustaja.– Minulla on klubillakin jo eläkkeellä olevia naisia nuorempia neuvomassa. He ovat kiinnostuneita, seuraavat kursseja, omistavat ja tekevät edelleen kauppaa. Nyt heillä on aikaa ja rahaa.– Väitän että aivokoppani pysyy virkeänä, kun jatkuvasti linkitän sijoittamiseen liittyviä ajatuksia myös arjessa. Kun käyn K-marketissa, ajattelen että hirveä jono, ok, Keskolla menee hyvin Haapanen sanoo.Haapasella on hieman alle 20 yhtiötä salkussaan.– Kutsun sitä ruumisarkkusalkuksi, sen kanssa menen varmaan hautaankin sitten 50 vuoden kuluttua.Salkusta löytyy – Keskon lisäksi – Sampoa, Nordeaa, Fortumia, Reveniota. Roimasti laskenutta Nokiaakin hänellä on.– En sitä myy, ellen tarvitse tappioita verotussyistä.Haapanen siivosi syksyllä tappioyhtiöitä, koska haluaa sijoittaa pääoman uudelleen kevään osingot mielessä.

