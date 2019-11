Oma raha

Suora lähetys klo 12.15: Kaksi sijoittajaa kertoo – näillä perusteilla he päättävät, mihin rahansa laittavat

Jarkko Aho ja Essi Sarkakari-Kosamo sijoittavat mieluiten suoraan osakkeisiin. Tänään he avaavat sitä, miten he sijoituksiinsa päätyvät ja mitä kaikkea analysoivat ennen ostopäätöksen tekoa. Katso suora lähetys sijoitusmessuilta kello 12.15.