Kommentti: Ostin lisää yhtiötä, jota sai vielä pari päivää sitten käytännössä ilmaiseksi

Vaikka salkkuni käteispaino on osakkeiden korkeiden arvostustasojen takia edelleen poikkeuksellisen suuri, olen löytänyt myös marraskuussa ostettavaa. Olen lisännyt pitkään omistamani Exel Compositesin painoa 5 euron kurssitasolla.Lasi- ja hiilikuitukomposiitteja pultruusioteknologialla valmistava Exel on kapeaan markkinaan keskittynyt pieni kasvuyhtiö, jonka suoriutuminen on ollut viime vuosina tahmeaa. Tämä on näkynyt myös kurssikehityksessä. Yhtiössä on kuitenkin paljon potentiaalia.Exelin kolmannen neljänneksen tulosraportti lisäsi luottamustani yhtiöön. Exel on pääsemässä kiinni kasvuun erityisesti tuulivoimasegmentin vetämänä.Myös säästöohjelma etenee ja viime vuonna ostetun amerikkalaisen DSC:n kannattavuuskäännekin on tapahtumassa. Pörssin vähän seuratuille pienyhtiöille tyypilliseen tapaan osakekurssi ei hyvästä raportista huolimatta juuri liikkunut, joten sain toteuttaa osto-ohjelmaani kaikessa rauhassa. Voimakkaampi kurssinousu nähtiin vasta viime viikolla yhtiön antaman positiivisen tulosvaroituksen jälkeen. ”Posarin” ei tosin olisi pitänyt tulla markkinoille enää yllätyksenä.Olen rakentanut omaa Exel-positiotani useamman vuoden ajan. Ostot on tehty 4–6 euron kurssihaarukassa, ja keskihankintahintani on noin 5 euroa. Pidän hankintahintaani hyvin edullisena. Helpoiten tämän voi havaita hinnoittelukertoimien avulla.Exel tullee tekemään tältä vuodelta noin 0,40 euron oikaistun osakekohtaisen tuloksen, jolla laskettuna p/e-luku on alle 13. Mielestäni Exelin kaltaiselle kasvuyhtiölle hyväksyttävä p/e on 18–20. Tulosvaroituksen jälkeinen 20 prosentin kurssinousu on poistanut räikeimmän aliarvostuksen, mutta osake ei ole vieläkään kallis. Nykyinen 6 euron kurssi tarkoittaa edelleenkin vain p/e-lukua 15.Sijoituscasen houkuttelevuus havainnollistuu parhaiten, kun Exelin osakekurssin suhteuttaa yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin. Pyrin aina ennen ostopäätöstä hahmottelemaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja laskemaan, miten osakkeen arvo kehittyy eri tilanteissa.Koska kukaan ei osaa ennustaa tulevaisuutta tarkasti, tällainen skenaariomallinnus on hyödyllistä. Yksinkertainen laskuharjoitukseni osoittaa, että Exelin 5 euron hankintahintani heijastelee skenaariota, jossa kasvuyhtiöprofiilin omaavan Exelin tulos ei kasva tulevaisuudessa lainkaan ja liikevoittomarginaali jää kolmannelta kvartaalilta raportoituun 7 prosenttiin.Toisin sanoen Exelin kasvu- ja kannattavuuspotentiaalin sai vielä muutama päivä sitten pörssistä täysin ilmaiseksi. Kannattavuuden paraneminen ja tuloskasvu ovat plussaa, joita ilmankin sijoittajan vuotuinen tuotto-odotus on markkinoiden pitkän aikavälin keskiarvon tasolla noin 9 prosentissa.Vaikkei kannattavuus koskaan paranisi, mutta yhtiö pääsisi vihdoin kiinni edes talouden pitkän aikavälin nimelliskasvuun – 5 prosenttiin vuodessa –, osakekurssilla olisi kaikki edellytykset kaksinkertaistua. Skenaariossa, jossa sekä kannattavuus- että kasvupotentiaali realisoituvat eli yhtiö yltää tavoittelemaansa 10 prosentin liikevoittomarginaaliin ja tulos kasvaa sen jälkeen 5 prosenttia vuodessa, osakekurssilla on edellytykset jopa kolminkertaistua suhteessa hankintahintaani.Tulen edelleen täydentämään Exel-omistustani, jos kurssi on alle 6 euron.Jatkan myös nosturivalmistaja Konecranesin ostoja, jos kurssi laskee nykyisestä 28 eurosta alle 26 euron, jolla ostin yhtiötä viimeksi lokakuussa.Olen suunnitellut osto-ohjelman myös Nokian Renkaille, jota pidän yhtenä Helsingin pörssin parhaista yhtiöistä. Aloitan ostot, jos kurssi putoaa alle 23 euron.Pidän kurssilaskua lyhyellä aikavälillä hyvin mahdollisena kahdesta syystä: Keski-Euroopan autorengasmarkkinan suhdanne on heikkenemässä ja yhtiöllä on samaan aikaan käynnissä mittavia panostuksia vaativa investointiohjelma. Molemmat seikat heikentävät tulosta lyhyellä aikavälillä.Koska markkinoiden hinnoittelu on hyvin lyhytnäköistä, myös osakekurssi tullee vielä laskemaan. Mutta kun suhdanne joskus taas elpyy ja investoinnit alkavat tuottaa, tulos ja osakekurssi nousevat selvästi nykytasoiltaan. Koska olen pitkäjänteinen sijoittaja, minulla on aikaa odottaa.Suorien osakesijoitusten lisäksi olen tehnyt myös marraskuussa pienempiä sijoituksia indeksirahastoihin. Niiden avulla pyrin lisäämään hajautusta Helsingin pörssin ulkopuolelle – erityisesti kehittyville markkinoille. Tässä kuussa painotin rahastosijoituksissa Venäjää, joka on yksi harvoja edullisia osakemarkkinoita. Koko markkinan p/e-luku on tällä hetkellä vain 6, mikä tarkoittaa nyt tehdylle sijoitukselle peräti 17 prosentin vuotuista reaalituotto-odotusta.Taloussanomien juttusarjassa kolme erilaista sijoittaa kertoo sijoituksistaan. Sijoitustiedon blogistaan tunnettu Jarkko Aho on yksi heistä.Jarkko Aho ja Essi Sarkakari-Kosamo ovat Sijoitus Invest -messuilla tiistaina 26.11. kello 12.15 Taloussanomien erikoistoimittajan Heidi Hagelinin haastattelussa. He kertovat, millä kriteereillä he etsivät potentiaalisia sijoituskohteita. ISTV näyttää haastattelun suorana.