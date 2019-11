Osa ikäihmisistä nipistää ruuasta, koska ei saa käteistä – pankit eivät vastaa hätähuutoon: ”Emme pysty olemaan joka paikassa”

Oma raha

Osa ikäihmisistä nipistää ruuasta, koska ei saa käteistä – pankit eivät vastaa hätähuutoon: ”Emme pysty olemaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakkaat ovat digipalveluissa ja se vaikuttaa konttoreihin

Valtio pelasti pankit, pitääkö pankin maksaa takaisin yhteiskunnalle