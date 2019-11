Oma raha

Selvitys: Naisen eläke-euro on 79 senttiä 12.11. 10:38

Ero ansiotasossa ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttavat eniten naisten miehiä huonompiin eläkkeisiin.

Naiset saavat eläkettä keskimäärin viidenneksen vähemmän kuin miehet. Sukupuolten ero ansiotasossa ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttavat eniten naisten miehiä huonompiin eläkkeisiin. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön Eläketurvakeskukselta tilaamasta selvityksestä.



Naisten työeläke oli viime vuonna vajaat 70 prosenttia miesten keskimääräisestä työeläkkeestä. Pienemmän työeläkkeen vuoksi kansaneläkejärjestelmän eläkkeillä ja perhe-eläkkeillä on naisille suurempi merkitys kuin miehille, selvityksessä todetaan.



Ero on kaventunut kahden vuosikymmenen aikana ja on EU-maiden keskitasoa. Eron odotetaan kaventuvan edelleen, mutta hitaasti.



Raportissa arvioidaan, että tietyt yksittäiset uudistukset, kuten esimerkiksi vuonna 2005 voimaan tulleet muutokset eläkkeen määräytymiseen perhevapaa-ajoilta ovat parantaneet naisten eläketurvaa. Muutoksen vaikutukset nähdään vasta, kun vuoden 2005 jälkeen perhevapaita pitäneet henkilöt siirtyvät eläkkeelle.