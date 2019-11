Oma raha

Mitä tehdä talolle, jota kukaan ei halua? ”Älytön inhimillinen tragedia”

Suomalaisten pakkautuminen kasvukeskuksiin luo yhä pahenevan ongelman etenkin syrjäseuduille: taloja, joita kukaan ei halua ostaa ja joiden omistajilla ei ole halua tai varaa pitää rakennuksesta huolta.Yksi vaihtoehto on purattaminen, mutta se maksaa helposti kymmeniä tuhansia euroja. Kaava-alueella rakennuksen purkaminen vaatii purkamisluvan, haja-asutusalueella riittää yleensä purkamisilmoitus rakennusvalvontaan.

Jos ei ole varaa ylläpitää tai purattaa taloa, saako sen yksinkertaisesti jättää ränsistymään?

Polttaminen käy vain poikkeustapauksissa

Uhkasakkoja hylätyistä taloista





Talosta syntyy väistämättä kuluja

Romutuspalkkiosta apua?