Kommentti: Oman salkun hiiliriskin kurissa pitäminen on hyvä ajatus – mutta aivan eri syystä kuin luulisi

osa maailman ja Suomenkin suursijoittajista on sitoutunut sijoitustoiminnassaan noudattamaan niin sanottuja kestävän kehityksen periaatteita.Yksi kestävän kehityksen keskeisistä teemoista on ympäristö, ja siksi ilmastokysymyksetkin nousevat yhä useammin esiin sijoitusvalintojen valmistelussa.Yksityissijoittajankin on tätä nykyä varsin helppoa soveltaa sijoituksissaan kestävän kehityksen periaatteita. Ja jos siltä tuntuu, voi omat sijoituskohteensa valita vaikka pelkästään ilmastoperustein.Kestävien valintojen helpottuminen koskee erityisesti rahastosijoittajaa, jonka avuksi – ja toki myös houkuttimeksi – moni rahastoyhtiö on perustanut erityisiä kestävän kehityksen sijoitusrahastoja.Tarjolla on esimerkiksi ilmastopainotteisia rahastoja, jotka lupaavat sijoittaa varansa ”hiilineutraaleihin” tai vaikka ”fossiilittomiin” sijoituskohteisiin.Valinnan helppouteen piiloutuu kuitenkin myös yhtä helpon väärinkäsityksen tai itsepetoksen riski. Ilmastosta huolestunut sijoittaja voi herkästi harhautua väärään luuloon sijoitusvalintojensa vaikutuksista.rahasto-osuuksia ostaessa tai ilman tällaista ilmastopainotusta hoidettua rahastoa myydessä voi tuntua kuin ottaisi osaa ilmaston suojelemiseen ja ilmakehän lämpenemisen ehkäisemiseen.Useimmiten tämä on kuitenkin turha luulo, sillä yksittäisen sijoittajan tai sijoitusrahaston valinnoilla tuskin on vaikutusta pörssiyhtiöiden toimintaan saati hiilidioksidipäätöksiin.Esimerkiksi kivihiili- ja öljytoimialan osakkeiden myyminen tai niiden ostamatta jättäminen voi kohentaa rahaston salkun laskennallista hiilijalanjälkeä, mutta tuskin johtaa yhdenkään hiilikaivoksen tai öljykentän sulkemiseen.Kun yksi sijoittaja myy, joku toinen ostaa. Osakkeet siirtyvät salkusta toiseen ilman, että kaupoilla olisi vaikutusta osakkeet liikkeeseen laskeneen yhtiön toimintaan saati päästöihin.Suorien ilmastovaikutusten aikaan saamiseksi sijoittajan pitää luultavasti olla kansainvälisen mittakaavan suursijoittaja kyetäkseen yhdessä muiden samanmielisten jättien kanssa painostamaan yrityksiä puhdistamaan ilmastovaikutuksiaan.omien sijoitusvalintojen suorat ilmastovaikutukset jäävät parhaimmillaan pieniksi ja yleensä olemattomiksi, on yksityissijoittajallakin hyvät perusteet ottaa ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon omissa sijoitusvalinnoissa.Avainsana on ”riski”, ja tärkein peruste salkun ilmasto- ja ympäristöpainotuksiin onkin sijoituksiin liittyvien riskien hallinta ja pienentäminen.Niinpä salkun hiilijalanjäljen pienentäminen on hyvä ajatus, mutta eri syystä kuin luulisi. Se vähentää salkun ”hiiliriskiä” varmemmin kuin ilmaston lämpenemistä.