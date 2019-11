Oma raha

Avioero teki Annelista, 72, miljonäärin ja tulokuningattaren – ex-mies sai ehdottoman vankeustuomion

Anneli Kari

Annelin tulojen

Painajainen

Vuosikymmenet

Annelilla

, 72, on Päijät-Hämeen toiseksi suurituloisin. Hän nousi suurituloisten teollisuusjohtajien ja ammattisijoittajien joukkoon täydestä tuntemattomuudesta.Maakunnassa moni on maanantaista lähtien pähkäillyt – kuka mahtaa olla Anneli Kari?Miljoonien eurojen taustalla on poikkeuksellinen tarina.Vielä jokin aika sitten Anneli tuskaili, millä tulee toimeen, kun taskussa oli vain parinkympin seteli.Nyt hänellä on rahaa toteuttaa unelmansa – tuloja kertyi viime vuodelta 3 232 486 euroa. Lähes koko summa on pääomatuloja, ansiotulojen siivu on 25 000 euroa.taustalla on vuosia kestänyt avioero­prosessi, joka oli tehdä hänestä rahattoman. Kaikki oli loppujen lopuksi yhdestä nimikirjoituksesta kiinni.Anneli Karin yli 40 vuotta kestänyt avioliitto päättyi eroon ja raskaaseen oikeusprosessiin. Hänen entisen miehensä elämään oli astunut uusi nainen. Asia valkeni Annelille keväällä 2012.Omaisuuden jaossa mies tavoitteli itselleen lähes kaikkea. Mies salasi amerikkalaisyrityksen osakepottinsa todellisen arvon. Vasta myöhemmin Annelille selvisi, miten isosta omaisuudesta todellisuudessa oli kyse.Mies yritti taivutella Annelia laittamaan nimensä avioeroon liittyvään omaisuuden osituskirjaan. Jos hän olisi laittanut nimensä, olisi se merkinnyt 1,1 miljoonan euron menetystä.Pojiltaan mies vei yli kaksi miljoonaa euroa, mutta joutui korvaamaan summan.Anneli Karin osalta on päättynyt. Hän voi hengittää vapautuneesti, ja elämä hymyilee.– Huolet on pois, olen nyt niin onnellinen, hän sanoo.Anneli kertoo, että sai jäädä isoon omakotitaloon Hollolaan. Jo ison talon ylläpito kävi eläkeläiselle raskaaksi.Anneli oli juuri päässyt eläkkeelle kunnallisesta virasta, ja kaiken piti olla järjestyksessä, mutta toisin kävi.– Alkoi vuosia kestänyt oikeustaistelu omaisuudesta. En olisi jaksanut, jos ei olisi ollut läheisiä välejä lapsiini.Välillä hän oli suorastaan rahapulassa.– Taskussa saattoi olla vain parinkympin seteli ja jotenkin piti selvitä eteenpäin.Anneli on ollut eläinsuojelu- ja luontojärjestöjen jäsen. Hänellä on ollut koiria, nytkin on Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen kautta saatu koira pysyvänä seuralaisena. Aiemmin hän kävi vapaa-aikanaan kävelyttämässä eläinsuojeluyhdistyksen koiria.– Löytökoirat ovat olleet parhaita terapeuttejani. Olen unohtanut niitä hoi­taessani omat murheeni. Päivittäin teen koirani kanssa kolmen tunnin kävelylenkin.– Monelle hyvä ystävä on tärkein, minulle se on ollut eläin.Nyt kun Annelin ei tarvitse tuskailla rahojensa kanssa, on talossa alkanut remontti.– Ei minusta olisi ollut remontin tekijäksi, mutta nyt olen pystynyt rahoittamaan remontit. Pesuhuonetta uusitaan parhaillaan, hän kertoo.olisi ollut mahdollisuus salata verotietonsa, ja sitä hän oli harkinnutkin.– Ajattelin kuitenkin, että antaa tietojen tulla esille. Niin ehkä oli parempi.Eläimet ja luonto säilyvät läheisinä aina. Anneli on harkinnut, että voisi ehkä jonkin verran tukea alan järjestöjä.