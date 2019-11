Oma raha

Tutkimus: Tonttien ja uusien asuntojen hinnat ruokkivat toisiaan – tiedätkö sinä mistä maksat?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Hinnat nousseet pitkään





https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006292822.html