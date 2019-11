Oma raha

Ex-pariskunnan yhteisestä asunnosta puhkesi muhkea riita – näin asianajaja neuvoo toimimaan, jos ero tulee

Eronneiden pariskuntien yhdessä omistamat asunnot voivat johtaa hankaluuksiin. Siksi asianajaja neuvoo mahdollisuuksien mukaan välttämään tällaisia tilanteita tai ainakin irrottautumaan yhteisomistajuudesta mahdollisimman pian.Ilta-Sanomiin otti yhteyttä nainen, joka omistaa entisen miehensä kanssa kerrostalo-osakkeen. Naisen mukaan pariskunta oli suullisesti sopinut, että yhteiseen asuntoon asumaan jäänyt eli mies maksaa vastikkeen.Muualla asuva nainen sai kertomansa mukaan tietää, että mies oli jättänyt vastikkeita maksamatta tuhansien eurojen edestä. Koska nainen on asunnon toinen omistaja, vastikkeita peritään myös häneltä.Mies muutti pois ja vuokrasi asunnon ilman naisen suostumusta. Vuokralainen on maksanut vuokraa miehelle, joka ei edelleenkään naisen mukaan maksanut vastiketta. Nainen kertoi saaneensa selville vuokralaisen yhteystiedot ja sopi, että tämä maksaa jatkossa vuokran suoraan taloyhtiön tilille.Osapuolilla on myös yhteinen asuntolaina, joka naisen kertoman mukaan on nyt jäämässä hänen kontolleen. Asuntoa on yritetty myydä jo jonkin aikaa.

Miten yleisiä asuntojen yhteisomistajien vastikeriidat ovat, asianajaja ja toimitusjohtaja Kai Haarma Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanervasta?





Suullinen sopimus vaikea todistaa

– Tällaisia tilanteita tulee vastaan joskus mutta harvoin. Muuten vastikeriidat ovat kyllä tavallisia.Jos puolisot muuttavat erilleen, yhteisomistajuustilanteet saattavat päätyä riitoihin. Siksi Haarma kehottaa, että niitä kannattaa yrittää välttää. Ainakin aika olisi hyvä pitää mahdollisimman lyhyenä.Yhteinen omistajuus päättyykin usein siihen, että asunto myydään tai toinen ostaa toisen osuuden.Riitaa voi Haarman mukaan aiheuttaa, jos vastiketta korotetaan esimerkiksi putkiremontin takia tai jos peritään ylimääräisiä vastikkeita remontin rahoitukseen. Silloin vastikkeet voivat olla normaalia isompia. Tämä saattaa tulla osapuolille yllätyksenä.Haarman mukaan vastikeriitoja enemmän on vuokrarästejä ja riitoja yhteisvuokralaisten keskinäisestä maksuvelvollisuudesta esimerkiksi kimppakämpissä.Taloyhtiöt reagoivat Haarman mukaan yleensä vastikerästeihin aika nopeasti, joten summat kohoavat harvoin suuriksi. Jos maksuja ei hoideta, ne voivat käynnistää asunto-osakelain nojalla asunnon haltuunottomenettelyn. Silloin se siirtyy taloyhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.– Yhteisomistustapauksissa taloyhtiö kääntyy toisen omistajan puoleen, jos maksuja ei ole hoidettu. Hänkin on vastuussa vastikkeiden maksusta. Taloyhtiö ei ole sidottu niihin sopimuksiin, mitä osapuolet ovat keskenään tehneet.Jos asujan pitäisi maksaa vastikkeet mutta siitä on epäilyjä, Haarma kehottaa muualla asuvaa varmistautumaan asiasta säännöllisesti isännöintitoimistosta. Sillä tavalla hän voi ehkäistä ongelmia.– Vastikkeiden periminen toiselta omistajalta on hankalaa, jos tämä ei ole yhteistyöhaluinen tai maksukykyinen.Haarma muistuttaa, että suullinen sopimus osapuolten välillä on yhtä sitova kuin kirjallinen. Ongelmia voi kuitenkin tulla silloin, jos todisteita sopimuksesta pitäisi esittää.Suullisessa sopimuksessa niitä ei yleensä ole. Siksi asia on hänestä syytä varmistaa edes sähköpostilla.Yhteinen asuntolaina voi tehdä tilanteesta vielä hankalamman. Tällaisessa tilanteessa Haarma neuvottelisi pankin kanssa esimerkiksi maksuvapaista.Haarman mukaan asuinhuoneistojen osakkeenomistajien vastikerästejä kiperämpiä taloyhtiöille ovat liikehuoneistojen maksattomat vastikkeet. Ne ovat viime vuosina lisääntyneet. Tilat voivat olla jopa useamman sadan neliön kokoisia, joten rästit saattavat yltää kymmeniin tuhansiin euroihin.