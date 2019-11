Oma raha

Testaa, tunnetko talousmatikan tärkeimmän kaavan? Näin sijoittamalla pääset kiinni ”isoihin rahoihin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K = pääoma

q = korkotekijä = 1+p/100

p = korkoprosentti korkokaudelta, kuten vuosikorko

n = korkojaksojen lukumäärä

Kn = on koron kasvattama pääoma

K (0) = Alkupääoma

K (10) = 10 000 x (1 + 0,03)10 = 13 439 euroa

Velalliselle pirullinen kaava