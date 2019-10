Oma raha

Muhkeita voittoja asunnoilla, osakkeilla ja bitcoineilla – näin suomalaiset ovat netonneet sijoituksillaan

Asunnot

ovat suomalaisen varallisuuden kovaa ydintä. Tämä kävi ilmi myös IS:n rahakyselystä, jossa selvitettiin, millaisia voittoja ja mistä sijoituksista suomalaiset ovat saaneet.Voittoa on tehty niin omilla kuin sijoitusasunnoillakin.Moni on tienannut myös osakkeilla ja rahastoilla, mutta mainintoja tuli myös kaikenlaisesta muusta aina ravihevosista mönkijöihin.Sijoitusvoittojaan avanneista vastaajista valtaosa oli miehiä, ja miesten vastauksissa korostuivat osakkeet, ja muutenkin riskinotto selvästi enemmän kuin naisten vastauksissa. Tämä on linjassa monien muiden kyselyjen ja selvitysten kanssa.Asunnoilla on tehty vastausten perusteella kovia voittoja. Asuntojen arvojen nousu kasvukeskuksissa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, on kasvattanut niitä oikeaan aikaan hankkineiden varallisuutta.Asunnot korostuivat varsinkin naisten vastauksissa:– Kolme sijoitusasuntoa tuottaa minulle yhteensä 12 000 euroa vuodessa nettona, 43-vuotias nainen sanoo.– Asuntosijoittamalla olen tehnyt voittoa muutamassa vuodessa noin 100 000–150 000 euroa, 42-vuotias nainen sanoo.Jotkut hankkivat asuntoja remontoidakseen ne ja myydäkseen kalliimmalla.– Olen ostanut asuntoja ja taloja edullisesti ja remontoinut ne ja myynyt voitolla. Paras voitto on ollut 200 000 euroa, 43-vuotias nainen sanoo.Osakkeilla jotkut ovat onnistuneet tekemään isojakin voittoja oikealla ajoituksella.– Olen tehnyt Orionin ja Nesteen osakekaupoilla noin 100 000 euron voitot, 50-vuotias mies kertoo.– Sijoitin pörssiyhtiöön, josta tuli ostotarjous. Noin 7 000 euroa plussalle jäin, 31-vuotias mies sanoo.Ajoituksen merkitys korostuu siinä, että monen piensijoittajan murheenkryyni, kaivosyhtiö Talvivaara, on ollut toisille hyvä sijoitus.– Sain tuplasti takaisin, kun ostin Talvivaaraa 1 000 euroa ja myin huipulla, 35-vuotias mies sanoo.– Talvivaaran kuoleman sykleissä muutaman 10 prosentin myyntivoitot per sykli, kertoo 49-vuotias mies.Yksi suomalaisten kaikkien aikojen kansanosakkeista, Nokia, on viime päivinä ollut otsikoissa ison kurssiromahduksen takia. Nokialla on kuitenkin takavuosina tehty isoa tiliä.– Nokialla ekalla kerralla kymmenkertaistin rahani, toisella kerralla tuplasin, 45-vuotias mies kertoo.– Sijoitin kesätöistä säästöön jääneet 10 000 markkaa vuonna 1998 Nokian osakkeisiin ja myin seuraavana keväänä pois 17 000 markalla, 39-vuotias mies sanoo.49-vuotias mies kertoo puolestaan ostaneensa Nokian osakkeita vuonna 1994 ja myyneensä ne vuonna 2000 nelikymmenkertaisella hinnalla.Varsinkin monien nuorehkojen miesten vastauksissa nousevat esiin kanadalaiset kannabisosakkeet, joilla on tehty tuntuvaakin voittoa.– Sijoitin kanadalaiseen lääkekannabisfirmaan hintaan 6,40 Kanadan dollaria, ja loppujen lopuksi myin viimeisetkin kyseisen firman osakkeet pois hintaan 60 Kanadan dollaria. Nettosin noin 20 000 euroa, 27-vuotias mies kertoo.– Kanadalaisiin kannabisyhtiöihin sijoittamalla noin 30 000 euroa voittoa, 24-vuotias mies sanoo.Rahastoillakin on tehty voittoa, tosin niistä ei ole kyselyssä monta mainintaa.– Viiden vuoden rahaston tuotto 24 prosenttia. Harmi, kun ei ollut kuin kymppitonni sijoitettuna, 67-vuotias nainen kertoo.– En oikein ymmärrä sijoittamista, se vaikuttaa työläältä ja hankalalta. Minulla on kuitenkin noin 60 000 euroa sijoituksissa/rahastoissa, 28-vuotias nainen sanoo.Myös vakuutuksista on jokunen maininta:– Säästöhenkivakuutuksesta on kertynyt 30 000 euroa ilman, että sitä on tarvinnut maksaa viimeiseen 25 vuoteen, 48-vuotias nainen sanoo.Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat tuottaneet monille vastaajille, yleensä nuorille miehille, isoja voittoja.– Sijoitin bitcoineihin 700 euroa 2014 muistaakseni, ja myin 17 000 eurolla 2018, 25-vuotias mies sanoo.30-vuotias mies kertoo puolestaan käyneensä kauppa kryptovaluutoilla viisi vuotta sitten:– Tuli sekä isoja voittoja että tappioita. Jäin loppujen lopuksi vähän plussan puolelle, 30-vuotias mies kertoo.24-vuotiaan miehen ajoitus osui nappiin:– Sijoitin 100 euroa bitcoineihin vuonna 2013. Myin ne vuonna 2017 noin 10 000 euroa kappaleelta eli voittoa neljässä vuodessa 79 900 euroa.Tiliä on tehty myös sijoittamalla muihin yrityksiin kuin pörssiin listautuneisiin. 46-vuotias mies kertoo sijoittaneensa listaamattomaan yritykseen 10 000 euroa ja myyneensä omistuksensa 50 000 eurolla.38-vuotias mies paljastaa puolestaan sijoittaneensa startup-yritykseen 10 000 euroa ja tienanneensa kymmenen vuoden jälkeen 170 000 euroa.Aina tienaaminen ei ole edes ollut alun perin mielessä:– Ostin 1980-luvulla Ruohonjuuren osakkeita ilman mitään tuotto-odotuksia ja myin 30 vuotta myöhemmin monikymmenkertaiseen hintaan, 64-vuotias mies sanoo.Jos sijoittamisen käsitettä laajennetaan perinteisten kohteiden ulkopuolelle, hyvin monenlaisilla hankinnoilla on tehty hyvää tiliä. Vastaajat mainitsevat esimerkiksi metsästysaseet, käytetyn sotilastavaran ja mönkijät.– Olen ostanut ja myynyt mönkijöitä ja tehnyt niillä muutaman vuoden aikana noin 15 000 euron tilin, 48-vuotias mies mainitsee.Tavaroiden lisäksi myös eläimillä on tienattu:– Ostin 20 000 eurolla ravihevosen, joka tienasi 150 000 euroa.Oletko sinä onnistunut tienaamaan jollakin sijoituksella ison tilin? Kerro tarinasi toimitukselle: taloussanomat@sanoma.fi.