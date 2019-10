Oma raha

Kommentti: Iso osa sijoittajista unohtaa olennaisen keskimäärin 10 vuoden välein

Tuoton ja riskin

Riskien unohtuminen

Useamman viime rytinän

Toinen unohtamiseen

yhteys on sijoittamisen keskeisiä perusteita. Mitä korkeampi tuottotavoite sitä suurempi riski. Ja kääntäen: mitä suurempi riski, sitä korkeampi tuotto-odotus.Yhteys on vastaansanomattoman yksinkertainen ja perustavaa laatua, että suurin osa sijoittajista ymmärtää sen kertaamattakin.Paitsi, että se unohtuu keskimäärin kymmenen vuoden välein. Ja paitsi, että se on selkeä vain teoriassa mutta ei läheskään aina käytännössä.perustuu luontaiseen taipumukseemme unohtaa ikäviä kokemuksia ja toiseen taipumukseemme tulkita vastikään koettuja suotuisia kokemuksia enteeksi suotuisan kehityksen jatkumisesta.Näiden taipumusten yhteisvaikutuksilla on ollut osuutensa esimerkiksi siihen, että osakemarkkinoilla on koettu noin kymmenen vuoden välein rajumpia kurssiromahduksia kuin kaavamaisimpien ennustemallien mukaan pitäisi sattua ”ikinä”.Toki kaavamaisimmat talousteoriat ja niihin perustuvat ennustemallit ovat eri asia kuin meidän tavallisten kuolevaisten kansoittama reaalimaailma.Silti riskit alkavat kuin itsestään unohtua, kun edellisestä rytinästä on kulunut aikansa ja uutta kurssinousuakin on kestänyt houkuttelevan pitkään.jälkeen riskien unohtamista on vielä avittanut se, että vaikutusvaltaisimmat keskuspankit ovat tehneet parhaansa osakemarkkinoiden kurssilaskujen rajoittamiseksi ja kurssinousujen vahvistamiseksi.Riskien unohtamisen lisäksi tahtoo helposti unohtua sekin, että sijoitusriskit, kuten tuottojen vaihtelu ja aika ajoin toteen käyvät tappiot, vaihtelevat nekin alituiseen ja kaiken aikaa aidosti yllättävällä tavalla.Niin tuottoja kuin riskejä voi mitata ja laskea täsmällisellä tarkkuudella mutta ainoastaan sen jälkeen, kun ne ovat jo käyneet toteen. Ennalta niitä voi vain arvioida tai arvailla.Riskien ja niiden vaihtelun lisäksi unohtuu helposti sekin, että sijoitusten riskipitoisuuden lisääminen takaa ainoastaan entistä suuremmat riskit mutta ei entistä suurempaa tuottoa.Riskin lisääminen salkkuun voi synnyttää entistä suuremman tuoton odotuksen ja mahdollisuudenkin, mutta riski ei takaa tuottoa.liittyvä ongelma syntyy ensimmäisen jatkoksi, kun ensin ikävät kokemukset unohtuvat ja sitten aikansa jatkuneet hyvät kokemukset alkavat synnyttää voittamattomuuden ja haavoittumattomuuden harhoja ja vauhtisokeutta.Kun myös kurssinousun alituinen epävarmuus unohtuu, alkaa kurssinousu houkutella lisää sijoituksia, jotka taas osaltaan itsekin vahvistavat kurssinousua.Näin unohdusten yhdistelmä muokkaa maaperää seuraavalle yllättävälle käänteelle ja yllättävän karvaille pettymyksille.