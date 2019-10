Oma raha

Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”



Taloussanomien sarjassa kysytään ihmisiltä, mitä heidän lompakoistaan löytyy ja paljonko he käyttävät nykyisin käteistä.

