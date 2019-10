Oma raha

Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

Tee itse. Isossa perheessä kuluu paljon leipää, joten leivontapäivä pari kertaa kuussa voi säästää pitkän pennin.

Suunnittele ostokset ja käy kaupassa harvoin. Näin vältyt heräteostoksilta.

Hyödynnä tarjoukset. Esimerkiksi lihaa kannattaa ostaa iso määrä ja pakastaa. Joskus myös illan viimeisten tuntien aletuotteissa on löytöjä.

Jos voit, kasvata itse perunoita, muita kasviksia ja marjoja. Poimi marjoja ja sieniä, niistä saa itse tekemällä terveellistä ja lähes ilmaista ruokaa.

Hyödynnä tähteet. Jos et itse keksi, mitä edellispäivän perunoista tai leivänkannikoista voi tehdä, netistä löytyy hyviä vinkkejä.

Lämmin ruoka kolmesti päivässä

Vertaile hintoja. Etukortit ja bonukset eivät anna niin paljon takaisin kuin edulliset kaupan hinnat. Eri kauppojen ruokakasseissa voi olla kymmenien eurojen ero.

Suunnittele ruoat etukäteen. Isoilla satseilla säästää rahan lisäksi aikaa, varsinkin, jos viikosta on tulossa kiireinen.

Ruokahävikki minimiin: Älä osta kaappiin erikoistuotteita, jos niitä ei tule käytettyä. Tässäkin ruokien suunnittelu auttaa.

Keskitä ostokset yhteen tai kahteen kauppakertaan, niin ei tule heräteostoksia.

Ruokamenojen osuus pienentynyt 30 vuoden aikana