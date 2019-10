Oma raha

Asunto ei käy kaupaksi – kannattaisiko se panna vuokralle? Asiantuntijat: Toimi näin, jos yksi ehto täyttyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuokratuotto voi olla ainoa tapa saada sijoitukselleen vastinetta vanhan rakennuksen elinkaaren loppuun.