Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

<section><h2><p>Tunnistatko tuttujen elintarvikkeiden hinnat?</p></h2></section><section><h2><p>Paljonko maksaa 500 g pakkaus Kellogg's Corn Flakes -muroja?</p></h2></section><section><h3><p>Mitä maksaa Heinz-ketsuppi 1 kilon pullossa?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko maksaa yksi pintti (0,565 l) Karhu-olutta (4,6 %)?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko maksaa 4 kappaleen pussi (235 g) Reissumies-ruisleipää?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko maksaa Valion Salaneuvos-juusto (350 g)?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko maksaa litran tölkki kevytmaitoa?</p></h3></section><section><h3><p>Paljollako saat Fazer Sininen -suklaalevyn (200 g)?</p></h3></section><section><h2><p>Yritä vielä!</p></h2><p><p>Nyt ei mennyt ihan maaliin - muista tarkistaa kauppakuittisi!</p></p></section><section><h3><p>Taitava shoppailija!</p></h3><p><p>Sinulla on hyvä käsitys tuotteiden hinnoista. Osaat ennakoida ostostesi arvon hyvin.</p></p></section><section><h3><p>Ostosguru!</p></h3><p><p>Olet mestarishoppailija. Osaat arvioida kauppalistan kulut kohdalleen!</p></p></section>