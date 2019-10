Kommentti: Jos passiivinen lenkkeily olisi vaihtoehto, kaikki tekisivät sitä – tietenkin olen passiivinen sijoittaja

Oma raha

Kolme syytä sijoittaa indeksiin

“Aktiivisella jäsenyydellä pääset kuntosalille tekemään kyykkyjä ja hauiskääntöjä. Passiivinen jäsenyys ei vaadi salille tulemista, mutta tulokset ovat keskimäärin samat kuin salilla aktiivisesti treenaavalla. Kumpi saisi olla?”Jos tällainen vaihtoehto olisi olemassa, olisimme kaikki vähintään passiivisia kuntoilijoita. Siksi hämmennyin suuresti, kun en edes kauppatieteiden opiskelijana muutama vuosi sitten tiennyt, miten passiivinen indeksisijoittaminen toimii.Kuvittelin pitkään, että pörssissä aktiivisuus tarkoittaa tuhansien eurojen edestä treidaamista ja passiivisuus sijoittamisesta jättäytymistä. Vaikka sijoittaminen (tai pikemminkin tuotto) kauppatieteiden opiskelijana kiinnosti, tuntui se harrastuksena kaukaiselta. Sitku kuukausipalkkani on vähintään kolme tonnia. Sitku ehdin lukea kaikki tärkeät teokset läpi.Sitkuilu päättyi, kun ymmärsin myös passiivisen sijoittajan voivan saada tuottoa. Jopa yhtä hyvää tuottoa kuin aktiivinen sijoittaja keskimäärin. Leukani loksahti auki ja lampsin pörssiin. Miten kukaan ei ollut kertonut tästä minulle aikaisemmin?Valitsin muutaman indeksirahaston ja ETF:n ja solmin kuukausisäästösopimuksen. Yhtäkkiä minustakin oli tullut sijoittaja.Indeksisijoittamisen aloittaminen oli helppoa. Riitti, että minulla oli pörssin perusasiat hallussa. Vaikka sittemmin olen kolunnut niitä tärkeitä teoksia läpi, koen edelleen passiivisen sijoitusstrategian sopivan itselleni parhaiten.Sijoittamalla indeksiin pääsin kiinni pörssiin pienellä rahalla. Sijoitan rahastoihin kuukausittain 50–150 euroa. En tienaa kolmeatuhatta kuussa, mutta kas kun sijoittaminen onnistuu siitä huolimatta!Passiivisena sijoittajana minun ei koskaan tarvitse katua. En jossittele, että olisinpa ostanut sitä tai myynyt tota. Sen sijaan minulla on strategia, jossa pysyttäydyn säässä kuin säässä. Jos salkku on miinuksella, saan rahasto-osuuksia halvemmalla kuin aiemmin. Jos salkku on plussalla, no, silloin tuottoa havitteleva kauppatieteilijä on tyytyväinen.Taloussanomat aloittaa juttusarjan, jossa kolme hyvin erilaista sijoittaa kertoo sijoituksistaan. Mimmit sijoittaa -blogin ja -tapahtumien perustaja Pia-Maria Nickström on yksi heistä.